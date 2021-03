Prat-Gay: la respuesta del exministro a Martín Guzmán por la deuda

El exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay volvió a responderle al oficialismo. Luego de haber apuntado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner dos semanas atrás por la “fuga de capitales”, en esta ocasión aseguró “derribar otro mito del relato K contra Cambiemos: resulta que CFK ‘endeudó’ más y más rápido que Mauricio Macri”.

En base a información publicada en la Secretaría de Finanzas, el exministro afirmó que la gestión de Cristina Kirchner se endeudó por US$121.000 millones, mientras que el Gobierno de Macri contrajo deuda por US$55.000 millones.

“La Deuda Pública Bruta al 30/9/15 (último dato oficial antes del cambio de gobierno) era de US$257,8 millones. Al 30/11/19 (a partir de ese año se publica mensualmente): US$313,3 millones. Variación: US$55,5 millones”, escribió a través de un hilo que publicó en la red social Twitter.

La Deuda Pública Bruta al 30/9/15 (último dato oficial antes del cambio de gobierno) era de US$257,8 mil millones.

Al 30/11/19 (a partir de ese año se publica mensualmente): US$313,3 mil millones.

En contraposición, agregó que del total de la deuda bruta emitida hasta hoy, según el último dato publicado el 28 de febrero de 2021, “solo el 16,6% se emitió durante la gestión de Cambiemos: 55,5 ÷ 334,9”, por lo que el 83,4% restante “se emitió durante administraciones distintas a la de ‘los endeudadores de Cambiemos’”.

A su vez, publicó que entre septiembre 2007 y septiembre 2015 la deuda bruta aumentó US$120.000 millones, de US$137.000 millones a los US$257.000 millones. “Son los últimos datos oficiales antes de los respectivos cambios de mando. En realidad el número es mayor, ya que no contempla deuda no registradas que fueron canceladas posteriormente”, agregó Prat-Gay.

“Deudas no registradas generadas durante la gestión CFK incluyen US$3.500 millones por juicios en CIADI y planes Gas Plus y Petróleo Plus, además de cerca de US$15.000 millones por el fallo de CSJN por recursos coparticipables no distribuidos. El análisis de operaciones de deuda durante octubre y noviembre de 2015 concluye que en septiembre 2015 es el punto de partida más preciso para la comparación”, remarcó.

En ese sentido, remarcó que la deuda “cambió poco” entre septiembre y noviembre de 2015, ya que se emitieron US$11.500 millones de nueva deuda y se cancelaron US$10.300 millones. “Tomar diciembre 2015 en vez de septiembre de 2015 como punto de llegada a la gestión CFK ignora que la fuerte caída de la deuda en aquel trimestre (US$17.000 millones) ocurrió con Cambiemos en el poder: el salto del TC oficial al 17/12 provocó una fuerte caída del valor en dólares de la deuda en pesos”, cerró.

Prat-Gay contra la fuga de capitales

Cuando Cristina Kirchner declaró en la causa conocida popularmente como dólar futuro, dos semanas atrás, Prat-Gay aseveró: “Si buscan a quienes fugaron los dólares durante el gobierno anterior, empiecen por su jefa, la primera en confesar”.

La declaración fue acompañada con extracto del libro Sinceramente, en el cual la actual vicepresidenta contó su decisión de “convertir en dólares todos mis plazos fijos de varios millones de pesos y depositarlos en cajas de seguridad”.

