Carlos Melconian: dura crítica a Martín Guzmán, la “sanata” del 29% de inflación, las vacunas y por qué el Gobierno le da “marihuana” a sus fans

Para el expresidente del Banco Nación Carlos Melconian, la definición que engloba a toda la Argentina es “berretalandia”. Sin conducción de parte del Ejecutivo, con una vacunación VIP que manchó el nombre de varios políticos y un ministro de Economía que “toma mate” mientras otros mandan, el economista se mostró crítico de la gestión del actual Gobierno.

“Donde ponés un dedo todo funciona así en este momento de la Argentina. No hay gestión, conducción, liderazgo. No está claro quién manda, quién gestiona, quién es el ministro de cada área, cuánto peso tiene cada uno”, aseveró Melconian en diálogo con María Laura Santillán en radio CNN.

Además, hizo un análisis de la entrevista que le realizó el periodista Carlos Pagni al ministro de Economía, Martín Guzmán, transmitido por LN+. A pesar de que en los primeros dos meses del año ya se acumuló un 7,8% de inflación, el Gobierno busca contenerla para que la cifra a fin de año se ubique en un 29%. “Pero lo único que se sabe con total seguridad es que no va a dar lo que dice el Gobierno, la van a disfrazar. Con represión inflacionaria, con que las compañías tienen que informar… toda esa sanata, que no sirve para nada, va a estar a la orden del día. Siempre es más marihuana para los fans”, agregó.

Apuntando contra Guzmán, Melconina aseguró que “un número dos o un número tres del Ministerio de Economía manda más” que él, mientras que “el ministro toma mate, porque ¿qué más va a hacer?”. Y agregó: “Este muchacho tiene la Secretaría de Energía porque el Ministerio de Desarrollo Productivo no la quería y se la sacaron de encima”.

También apuntó contra la vacunación VIP, aunque no se mostró sorprendido al respecto. “¿Por qué lo de la vacuna iba a salir bien? Me imaginaba que se venía algo así. ¿En el mundo hay vacunación VIP? Seguro. Pero acá, que somos los campeones del mundo de toda la ‘argentineada’, me imaginé que iba a haber un conjunto de vivos que iban a armar un mercado. Si yo veo diariamente en materia económica un ‘sálvese quien pueda. Cuando se quiere ser decente y eficiente en la gestión, te aseguro que se puede’’, apuntó el economista.

Por último, cuestionó los dichos del presidente Alberto Fernández. A principios de febrero, el mandatario se refirió a la adquisición de la vacuna Sputnik V y toda la controversia que se había generado sobre ella, alegando que lo acusaron “de envenenar y ahora me piden veneno para todos”. Sobre ello, Melconian aseguró que “un presidente es el padre de todos sus habitantes y se tiene que poner arriba” de la situación y remató: “Alguien le tendría que salir a decir que ni veneno trae”.

LA NACION