Precios bajo presión: la soja y el petróleo no repuntan y el oro lidera el año

Los precios de dos de los principales productos de exportación de la Argentina se mantienen en niveles bajos y, por ahora, no muestran señales claras de recuperación. Se trata de la soja y el petróleo, cuyas cotizaciones se ubican por debajo de los promedios de los últimos años, afectadas por una menor demanda de China y por expectativas de mayor oferta global. En contraste, la buena noticia para el país llega desde el mercado de metales preciosos: el oro atraviesa un año de fuerte suba y se consolida como activo refugio en un contexto de elevada incertidumbre internacional.

En las últimas horas, los precios futuros del petróleo encontraron cierto sostén tras nuevas detenciones de buques petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos. Sin embargo, aun con ese impulso, al Brent —la referencia internacional para la Argentina— le cuesta superar los US$61 por barril, según el análisis de la consultora Outlier.

En el caso de la soja, los futuros en Chicago lograron recuperarse en la previa de hoy y volvieron a ubicarse por encima de los US$385 por tonelada. No obstante, la cotización continúa por debajo de los promedios mensuales registrados en los últimos cuatro meses, entre agosto y noviembre.

De acuerdo con el último informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA), que publica el Indec, en el acumulado del año los tres productos más importantes de exportación fueron la harina y los pellets de la extracción del aceite de soja, con una participación del 10%; el maíz en grano (excluido para siembra), con el 7,8%, y los aceites crudos de petróleo, con el 7,6%.

El mercado anticipa otro año sin mejoras significativas en los precios del complejo sojero Archivo

En ese marco, las ventas al exterior de los principales productos del complejo sojero alcanzaron los US$19.515 millones, lo que representó un incremento interanual del 9%. Ese resultado fue consecuencia de un aumento del 18,4% en las cantidades exportadas, parcialmente compensado por una caída del 8% en los precios.

Las exportaciones de petróleo, en tanto, crecieron un 25,1% interanual y totalizaron US$6060 millones, a pesar de que el precio internacional del barril cayó en promedio un 14% respecto del año anterior: el Brent pasó de US$77 a US$67.

“Si nos guiamos por las referencias de mercado —oferta, demanda e inventarios—, los precios de futuro siguen a la baja. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos proyectan un Brent en torno a los US$55 por barril”, explicó el exsecretario de Energía Daniel Montamat.

Según el especialista, este escenario responde a una mayor oferta por parte de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo ampliada (OPEP+), sumada a la irrupción de nuevos jugadores como Brasil, Guyana y la Argentina, que el mes pasado alcanzó una producción diaria de 859.500 barriles.

“Por el lado de la demanda, se prevé una ralentización de la economía mundial y una menor demanda china debido a la acumulación de inventarios. A esto se suman factores geopolíticos que también presionan a la baja: un eventual cese del fuego en Ucrania y un cambio de régimen en Venezuela, ambos con potencial para ampliar la oferta”, agregó Montamat.

En ese contexto, advirtió que una tendencia sostenida de precios bajos pondrá a prueba la competitividad de la industria petrolera local. “Somos tomadores de precios, por lo que debemos enfocarnos en reducir costos y mejorar la productividad para seguir desarrollando nuestro potencial”, señaló.

En relación con la soja, el economista Francisco Leiva, de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, destacó que los precios del grano y de sus derivados se encuentran bajos en términos históricos. “Para el próximo año se espera un escenario similar, atravesado por el conflicto bélico y las tensiones geopolíticas de la guerra comercial. Por eso, el resultado exportador nacional no contará con un viento de cola por precios, sino que dependerá más de los volúmenes, los márgenes brutos y de las condiciones domésticas”, sostuvo.

Oro en alza

En contraste con la dinámica de la soja y el petróleo, el oro y la plata registraron este año subas históricas superiores al 50%, impulsadas por la incertidumbre en torno a la política monetaria de Estados Unidos y al futuro de la Reserva Federal. La onza de oro superó por primera vez los US$4400, mientras que la plata se acerca a los US$67.

El precio del oro subió más de 50% en 2025 y alcanzó valores récord New Africa - Shutterstock

“El índice de incertidumbre de política económica de Estados Unidos, que elabora la propia Fed, alcanzó máximos históricos en abril de este año, incluso por encima de los niveles de la pandemia. Esto reforzó el rol del oro como activo refugio”, explicó Guido D’Angelo, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Según detalló, la mayor incertidumbre impulsó tanto la demanda privada como la de los bancos centrales a nivel global. “Mientras ese indicador no vuelva a sus promedios históricos, seguirá actuando como un factor de presión alcista para el precio del oro”, dijo.

De cara a 2026, D’Angelo agregó que un posible sendero de bajas en las tasas de interés en Estados Unidos podría sostener o incluso impulsar aún más la cotización del metal precioso. “Son dos factores clave que van a influir en un año que ya arranca con precios del oro muy elevados”, señaló.

En cuanto al litio, el economista destacó que el precio muestra señales de recuperación tras una caída histórica desde los US$80.000 la tonelada de carbonato a menos de US$10.000. “Este último tramo del año cierra con una suba de precios, que en algunos productos del complejo litio alcanzó máximos de 18 meses. Esto se explica por cierres y suspensiones de permisos mineros en China y por récords de ventas de autos eléctricos a nivel global”, explicó.

Si bien en Estados Unidos ya se observan caídas significativas en las ventas de vehículos eléctricos por cambios en la política económica, D’Angelo señaló que la dinámica global compensa ese retroceso. “Si este escenario se mantiene, es posible que la recuperación de precios continúe”, concluyó.