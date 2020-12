El Gobierno anunció hoy un nuevo ajuste sobre el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos, una herramienta creada durante la presidencia de Mauricio Macri que se resignificó durante la pandemia por las posibilidades de rastreo que habilita

La receta para mantener a raya la inflación por ahora tiene más que ver con controles que con reformas estructurales. El Gobierno anunció hoy un nuevo ajuste sobre el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), una herramienta creada durante la presidencia de Mauricio Macri que se resignificó durante la pandemia por las posibilidades de rastreo que habilita.

Desde esta semana, los comercios minoristas que vendan materiales para la construcción y refacción y electrodomésticos están obligados a brindar información sobre los valores de los productos que comercializan y se suman así a supermercados y almacenes que ya deben hacer lo suyo con alimentos y bebidas.

Más específicamente, la Resolución 678/2020 publicada esta mañana tiene tres grandes novedades. Por un lado, suma más categorías de productos de alimentos y bebidas y alcanza a todos los comercios que vendan al por menor esos productos, con excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, añade dos categorías nuevas al SEPA: electrodomésticos, desde tablets a aires acondicionados, y materiales para la construcción y refacción de hogares.

La obligación de informar alcanza a las grandes empresas que comercialicen estos productos al por menor, aclararon fuentes oficiales. No obstante, el resto de los comercios puede informar también voluntariamente.

El Gobierno puso la lupa sobre dos sectores que ocuparon titulares varias veces este año. Por efecto de la brecha cambiaria -la diferencia entre el valor del dólar oficial y los paralelos- y la expectativa de devaluación que generó, hubo faltantes tanto en electrodomésticos como en materiales de la construcción. En el segundo caso, el Gobierno llegó a intimar a las compañías fabricantes a incrementar la producción mediante la ley de abastecimiento.

A su vez, fueron dos sectores con alta demanda: en momentos en los que los pesos "quemaron" y no hubo demasiadas alternativas de inversión, los consumidores se volcaron a bienes durables (atados a la cotización del dólar oficial) como alternativa.

La obligación de informar precios diariamente rige para todos los comercios minoristas que comercialicen el nuevo listado de productos a informar. Además, y tal como indica el texto publicado en el Boletín Oficial, incluirá al comercio electrónico por el desarrollo que tuvo el sector y la posibilidad de que "la información suministrada de un mismo proveedor" difiera con la de los productos que se comercializan de manera presencial.

El SEPA funciona de la siguiente manera: cada día y hasta las 6 de la mañana, los comercios tienen la obligación de suministrar información sobre los precios de los productos que venden. Luego, se abre una ventana hasta las 10 de la mañana en la que se pueden hacer rectificaciones.

"La información suministrada rige sólo para el día en que fue remitida; de no recibirse en un día de actividad comercial, o si ésta se presentara y no fuera validada por el sistema, no se publicará ningún dato del punto de venta para el día en cuestión, siendo el comercio pasible de las sanciones correspondientes", aclara la resolución de esta mañana.

A través del SEPA, el Gobierno tiene la posibilidad de rastrear aumentos de precios y dónde se originan. Por caso, si verifica un aumento en un determinado producto y en una sola cadena o comercio, puede deberse a la política comercial del establecimiento. En cambio, si ese aumento se ve también en los competidores, la responsabilidad puede estar en el productor o el vendedor al por mayor. Con esa información, la Secretaría de Comercio Interior puede realizar "llamados de atención" a quien corresponda.

El SEPA nació en 2016 como un sistema para luchar contra la inflación. A su vez, los valores informados a la Secretaría de Comercio alimentan la web de Precios Claros, en la que los consumidores pueden buscar un determinado producto y encontrar el valor más barato entre los comercios de su zona.

