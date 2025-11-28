Preguntas y respuestas para entender el cambio radical en la luz y el gas que dispuso el Gobierno

A partir del 1° de enero, el Gobierno estableció cambios en el esquema de subsidios para los usuarios residenciales de electricidad y gas, y para los consumidores de garrafas. A continuación las principales preguntas y respuestas sobre el nuevo régimen.

¿Qué cambia a partir del 1° de enero?

El Gobierno implementará un nuevo sistema de subsidios energéticos. Ya no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos): solo existirán dos categorías de usuarios, quienes recibirán subsidios y quienes no. Además, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.

¿Qué pasa con la segmentación por ingresos?

La segmentación actual (N1, N2 y N3) se elimina. El nuevo umbral para acceder al subsidio será de tres canastas básicas totales (CBT), que hoy equivalen a $3,6 millones, pero también se cruzará datos de situación patrimonial y consumos para determinar automáticamente si un hogar accede o no al beneficio.

¿Qué sucede con los usuarios que hoy ya están anotados en el RASE?

Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse: sus datos serán migrados automáticamente y podrán actualizarse cada mes con una declaración jurada.

¿Cómo serán los subsidios para la electricidad?

Los hogares que califiquen recibirán un subsidio del 50% de descuento sobre un consumo base de 300 kWh por mes en verano y en invierno, y de 150 kWh en primavera y otoño. Si consumen más que ese límite, pagan el excedente sin subsidio.

De manera excepcional, además, durante el año próximo habrá una bonificación adicional del 25% en enero que irá disminuyendo cada mes 2 puntos porcentuales hasta desaparecer en diciembre de 2026. Así, en enero próximo, la electricidad tendrá un subsidio total del 75%, en febrero del 73%, en marzo del 71%, y así.

Hasta ahora, los subsidios cubrían el 100% de un bloque de hasta 350 kWh mensuales para ingresos bajos y de hasta 250 kWh para ingresos medios.

¿Cómo funcionará el subsidio para el gas?

El subsidio del 50% sobre un bloque de consumo determinado (varía según la zona geográfica del usuario) se aplicará solo entre abril y septiembre, cuando antes era durante todo el año.

De manera excepcional, durante 2026 habrá una bonificación adicional del 25% en enero. Así, el gas, que no cuenta con subsidios en verano, tendrá un descuento del 25%. Ese plus se reducirá 2% por mes hasta desaparecer en diciembre de 2026.

¿Habrá algún beneficio extra el primer año?

Sí, desde enero se aplicará una bonificación adicional de 25%, que se irá reduciendo cada mes 2% hasta desaparecer en diciembre de 2026. Por lo tanto, de manera excepcional, la electricidad tendrá un subsidio de 75% sobre el consumo base en enero (50% + 25% extra) y el gas, 25% de subsidio solo ese mes. En febrero, el subsidio a la electricidad será del 73%, mientras que del gas, 23%, y así cada mes.

¿De cuánto serán los aumentos?

Cada usuario tendrá un aumento distinto según la segmentación en la que estaba (ingresos altos, medios y bajos) y según su consumo, ya que el cambio mayor está centrado en que el Estado bonificará menos volúmenes de demanda.

Por ejemplo, en mayo, cuando empieza a bajar la temperatura, el subsidio de electricidad será de 50% solo por los primeros 150 kWh consumidos, cuando antes era el 100% de la bonificación por un consumo de hasta 250 kWh para los usuarios de ingresos medios y 350 kWh para ingresos bajos.

¿Cuánto pagarán por la luz y el gas los usuarios?

Según la Secretaría de Energía, con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda eléctrica, el 35% de los usuarios pagará una factura promedio menor a $22.000; el 66%, menos de $44.000, y el 81%, por debajo de $67.000.

En el caso del gas, durante el invierno, el 56% pagará menos de $14.000; el 75%, menos de $56.000, y el 83%, menos de $73.000.

¿Qué pasa con los usuarios de ingresos altos?

También habrá un incremento importante de tarifas, ya que antes pagaban “sin subsidio” un precio de referencia que fijaba la Secretaría de Energía, pero que no reflejaba el costo real del gas y la electricidad. El Gobierno decidió “transparentar” ese precio y que los usuarios, industrias y comercios paguen el costo real.

Por ejemplo, en diciembre, los usuarios de ingresos altos, industrias y comercios pagarán un valor promedio de gas de US$2,94 el millón de BTU (medida inglesa que se usa en el sector), mientras que a partir de enero, ese valor pasará a US$3,80 y se mantendrá fijo todo el año.

En electricidad, el costo de la energía eléctrica pasará en enero de $58.901 el kWh a un valor superior a los $100.000.

¿Qué pasa si un hogar pierde el subsidio, pero luego baja su ingreso?

Podrá actualizar su declaración jurada en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y solicitar nuevamente el subsidio. La revisión es mensual, lo que permite corregir situaciones rápidamente.

¿Qué ocurre con las garrafas?

Se incorporarán al nuevo régimen los 3,36 millones de beneficiarios del Programa Hogar. Recibirán una bonificación mensual equivalente al valor total de una garrafa de 10 kilos ($15.000) en invierno y al 50% del costo por mes durante el resto del año. Desde enero deberán inscribirse en el sitio oficial de la Secretaría de Energía (www.argentina.gob.ar/subsidios).

¿Cómo impacta el cambio en el esquema de subsidios en industrias y comercios?

El cambio también afectará con fuerza a las industrias y comercios que no tienen contratos firmados a largo plazo y deben pagar el precio de mercado (spot) en cada momento.