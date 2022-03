Preocupa la escasez de un combustible clave, justo al inicio de la cosecha gruesa

La escasez de gasoil en las estaciones de servicio no encuentra solución. Ya comienza a multiplicarse la conocida imagen de las mangueras cruzadas, claro signo de que no hay producto para ofrecer, justo cuando empieza la cosecha gruesa en el campo. Sucede que la guerra entre Rusia y Ucrania, no solo encareció su precio (el país importa 30% del gasoil que consume), sino que hizo que fuera más difícil de conseguir en el mercado internacional.

Ante esta situación, la cámara que agrupa a las estaciones de servicio admitió que se están aplicando cupos a la venta de gasoil, porque las petroleras están limitando el abastecimiento, tal como informó LA NACION el lunes pasado. Y confirmó que están pidiendo reuniones con el secretario de Energía, Darío Martínez, y con el secretario de Comercio Interior, Roberto Felleti, pero que ninguno de los dos funcionarios, por ahora, atiende el teléfono.

“Poner un cupo es sinónimo de no tener combustible. Las compañías petroleras están desabasteciendo el mercado interno de las estaciones y, por ende, de los consumidores. Encima se viene la cosecha [época en la cual aumenta el consumo de gasoil]. Esto es más de lo mismo, todos los años pasa esto con diferentes gobiernos”, dijo el lunes pasado Gabriel Boronori, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha).

En este contexto, la petrolera YPF emitió un comunicado en el que informó que está garantizado el abastecimiento de gasoil para los consumidores del canal mayorista. “En especial, a través de sus más de 100 distribuidores YPF AGRO con presencia en todo el país, la compañía garantiza el acceso al gasoil a los productores agropecuarios”, expresó.

Pero lo que ocurre es que, según contó una fuente de la industria, a diferencia de lo que sucedía hace un tiempo, el precio del gasoil en los puntos de expendio a mayoristas está más alto que en las estaciones de servicio, por lo que la demanda se trasladó rápidamente a estos últimos surtidores, que no cuentan con la cantidad suficiente y deben, por eso, cruzar sus mangueras.

La propia YPF reconoció esto en su comunicado, aunque sin hacer referencia a la relación de precios. “Es importante señalar que, durante el primer trimestre de este año, según cifras oficiales, el consumo de gasoil grado 2 tuvo un crecimiento del 12% aproximadamente. En tanto, el canal mayorista comenzó a registrar una caída en sus ventas del 2,5% promedio, lo que indica una leve migración de consumidores mayoristas al canal minorista y complejiza los requerimientos logísticos. YPF es el principal proveedor de gasoil del país con el 56% del mercado”, indicó la petrolera.

En tanto, fuentes de otra petrolera expresaron que hay tres problemas que provocan esta situación: “El primero y principal actualmente es la dificultad para conseguir gasoil en el mercado internacional, debido a la guerra en Ucrania; el segundo, que ya se venía sufriendo, es el aumento del precio mundial [40% en el último mes], y el tercero es que no hay entrega de biodiesel para hacer el corte”.

Sobre la falta de entrega de biodiesel, Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Biocombustibles (Carbio), dijo que el gran inconveniente es que el Gobierno fija un precio que no es conveniente para los productores, por lo que, ante el alza de la materia prima, a estos no les conviene entregar. “Es un gran momento para aumentar el corte con biocombustible, pero eso se debe hacer dejando que el precio lo fije la libre competencia, para que los productores reciban lo que les corresponde, y permitiendo la participación de todas las empresas, sin dejar afuera a las más grandes, que hoy están excluidas”, opinó.

La falta de gasoil fue advertida la semana pasada por la petrolera Raízen, que tiene la licencia de las estaciones de servicio de Shell. Según destacaron en su momento desde esta firma, alrededor del 30% del diésel que se consume en el país es importado y las petroleras compran del exterior lo mínimo y necesario para abastecer las bocas de expendio con contratos, ya que el precio internacional refleja un barril de US$110, mientras que los valores en surtidor de los combustibles están atados a un precio del barrilo llamado “criollo” de alrededor de US$58. Consultados sobre su situación actual, en Raízen respondieron: “Estamos abasteciendo nuestra cuota habitual de gasoil”.