Prepagas, transporte y colegios: uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre 2025

Nuevo mes, nuevos aumentos. La llegada de septiembre repercutirá en los bolsillos de la gente en diferentes niveles. Entre las tarifas que más variarán respecto a los valores de agosto se encuentran los alquileres, el transporte público y la educación. El agua y las prepagas figuran entre los únicos servicios que aumentan por debajo de los valores de la inflación.

Septiembre llega con aumentos

Alquileres

Aquellos inquilinos que aun continúan bajo el régimen de la vieja ley de alquileres, tendrán un ajuste del 50,3% respecto de agosto. Durante el último año, quienes mantuvieron sus contratos por fuera del Índice de Contrato de Locación, tuvieron aumentos menores, que rondaron, en la mayoría de los casos, en el 40%.

Transporte público

La suba de los colectivos será del 3,9%, llevando el valor del boleto mínimo en la zona del AMBA a $529,25, y a $526,13 en CABA. El pasaje base en subte pasará a costar $1.071, lo que refleja un aumento del 3,87%.

Educación

En las instituciones que reciben aporte estatal los aumentos serán segmentados en dos áreas. Para CABA, del 3,2% y para el AMBA, del 2,8%. Este rubro no sufría ajustes desde julio.

Prepagas

Un servicio que venía aumentando por encima de la inflación, durante septiembre lo hará, por debajo de esos valores: entre el 1,7% y el 1,9%.

Agua

Por debajo de la inflación, aumenta un 1% en comparación a la boleta de agosto. Es el servicio con menores incrementos acumulados.