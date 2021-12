Presupuesto: el Gobierno quedó más debilitado para negociar con el FMI

El fallido intento de darle media sanción al proyecto de Presupuesto 2022 debilitó al Gobierno de cara a las negociaciones con el FMI y complicó aún más los planes de llegar a un acuerdo lo antes posible para evitar realizar los pagos de interés de enero y febrero.

La sesión de Diputados dejó por lo menos una certeza y una duda. Quedó otra vez confirmado que ni el Presidente ni el ministro de Economía controlan su bloque oficialista en el Congreso. La incógnita es si el Gobierno presentará un nuevo presupuesto para mostrar consensos, prorrogará el actual para el año próximo o mezclará ambas alternativas.

El mayor punto de discusión con la oposición fue que el ministro de Economía, Martín Guzmán, incluyó en el proyecto la potestad de prorrogar impuestos y el cobro de retenciones. Esto, por ejemplo, dejaba abierta la posibilidad de aplicar un nuevo impuesto a las grandes fortunas, aunque supuestamente el Gobierno había dicho que se usaba por única vez en el contexto de la pandemia.

Si finalmente el Presidente decide prorrogar el presupuesto 2021 por decreto, tendrá más discreción en las ampliaciones presupuestarias y en la distribución del gasto, gracias a la inflación del 50% que mejorará la recaudación, pero perderá las facultades extraordinarias de subir impuestos.

De suceder este escenario, no sería la primera vez que el Gobierno prorroga un presupuesto. Cuando apenas asumió el poder en diciembre de 2019, extendió el de ese año para el próximo porque dijo que no había tiempo de presentar un nuevo proyecto y no quería utilizar el que había enviado al Congreso el gobierno de Mauricio Macri. La diferencia con 2019, sin embargo, es abismal, ya que en ese entonces no hubo siquiera sesión para tratar el tema.

Otro antecedente de presupuestos prorrogados es el de 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pero tampoco se lo puede asemejar a la sesión de hoy, ya que en ese entonces tampoco se llegó a tratar el proyecto que había enviado el exministro de Economía Amado Boudou. La imagen de la derrota legislativa nunca se había visto con tanta claridad como hoy a la mañana, con la evidencia del tablero de votación que dejó registrada la situación.

Este escenario era el que querían evitar el Presidente y el ministro de Economía, ya que debilita la capacidad de generar los consensos que buscaban mostrar ante el FMI. Lo paradójico es que, pese a que no se llegó a un acuerdo con la oposición para tratar el presupuesto, la falta de diálogo quedó expuesta dentro del oficialismo y no con los otros partidos.

Para el Fondo, esta ironía no debe resultarle una sorpresa, ya que los economistas del organismo también dialogan con la oposición y no creen que esté en riesgo un rechazo del acuerdo. Todo lo contrario, cuanto más reducción del gasto pida el Fondo, más apoyo tendrá del lado opositor. La duda siempre estuvo en la actitud que adoptará el kirchnerismo y el discurso del diputado Máximo Kirchner no ayudó a disiparlas.

“El Gobierno quería el presupuesto aprobado para ir atado de manos a negociar con el Fondo recién a partir de 2023. Si tenía este proyecto, iba a decir que no se podía comprometer a nada para 2022 porque ya el Congreso votó el presupuesto. Así pateaban todos los compromisos para 2023 en adelante. Esto le quita esta herramienta que iban a tener y la discusión con el Fondo está abierta completamente. También es probable que en esta conversación con el Fondo, el Gobierno tenga que incorporar a alguien de la oposición o por lo menos hacerla pública”, dijo Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio, a LA NACION.

En el Ministerio de Economía no quisieron hacer declaraciones sobre cómo seguirán adelante con el presupuesto, ni comentar si el rechazo en el Congreso afectará las negociaciones con el FMI. Guzmán, sin embargo, fijó luego su posición en un hilo de Twitter.

“La no aprobación del presupuesto tomó por sorpresa a todos, sobre todo que haya ocurrido en Diputados, donde se esperaba que la oposición acompañara. El proyecto no convenció por los grados de libertad que se tomaba el Gobierno para reimponer impuestos y por algunos gastos que sonaban fuertes. Lo más importante en este momento es que para el programa con el FMI se había pedido que sea aprobado por todos y el mismo Gobierno había pedido que pase por el Congreso. Pero no hubo una buena negociación con la oposición, que se sintió incómoda apoyando el presupuesto”, opinó Miguel Kiguel, director de Econviews.

Para el exsecretario de Finanzas, lo más preocupante ahora es qué pasará con el acuerdo con el FMI. “El Gobierno tiene dos frentes: el externo, que es la negociación con el Fondo, y otro interno, que es convencer a la oposición de que vote el programa con el organismo. Hoy vemos que hay un gran recorrido en los dos frentes. La situación económica es delicada, porque el Gobierno no tiene reservas y necesita el programa con el Fondo. Como pasó anteriormente, falta política. El Gobierno no entiende que está en minoría y que ahora tiene que negociar para lograr las cosas, algo a lo que no está acostumbrado o no lo sabe hacer”, indicó el economista.

Gabriel Caamaño, director de la consultora Ledesma, señala que el FMI no necesita el presupuesto, “necesita una mentira creíble”. “El Fondo quiere que ellos le digan cómo van a lograr determinadas cuestiones para que pueda de alguna manera armar un programa Stand by ad hoc, para que en los próximos dos años, la Argentina no haga pagos netos de capital. Pero hoy quedó en evidencia las divergencias internas y que Guzmán y Alberto [Fernández] no son los que manejan el Congreso. No solo el kirchnerismo se puso duro con la negociación, sino que le metieron al presupuesto artículos por afuera”, indicó.

En este sentido, señaló que lo sucedido hoy “debilita la negociación con el Fondo, aunque no hace que el acuerdo sea imposible”. “El Fondo no necesita que haya un presupuesto, sino una carta de intención con un compromiso de políticas que sea más o menos consistente y que haya un nivel de credibilidad. Para el FMI, el principal obstáculo para un acuerdo no es la oposición, es el propio Gobierno. La oposición no le pedirá que gaste más”, concluyó.