Procrear. Las claves del plan renovado para acceder a la vivienda

Los créditos para construcción y refacción serán menos que los 300.000 que se habían anunciado en marzo Crédito: Ministerio del Interior

3 de agosto de 2020

El presidente Alberto Fernández relanzará mañana el plan Procrear con créditos para construcción y refacción de viviendas. Las novedades serían, entre otras, una nueva línea de desarrollos habitacionales para construir edificios de viviendas multifamiliares dentro de ciudades, con participación privada, y la articulación con el Plan Nacional de Suelo Urbano por el cual más familias podrían acceder porque se pondrían a disposición terrenos de distintos municipios.

Casi cinco meses después de que lo anunciara el ministro de Economía, Martín Guzmán, mañana se relanzará finalmente el Procrear con algunas modificaciones y novedades respecto de ese anuncio. En marzo, se había hablado de 300.000 créditos: 100.000 para construcción y refacción y 200.000 para pequeñas refacciones y mantenimiento de hogares. Sin embargo, esos números cambiarán y habrá menos préstamos, mientras que los microcréditos, que eran por $30.000, se ajustaron y ahora serán de $50.000.

Esos créditos son para mejoras inmediatas, como pintar, impermeabilizar o refaccionar baños y sirven para propietarios o inquilinos que continúan en un contrato de alquiler.

En tanto, habrá una nueva línea de desarrollos habitacionales que permitirá construir edificios de viviendas multifamiliares de escala intermedia entre la construcción individual y el desarrollo urbanístico. La idea es entrar en la trama urbana de las ciudades donde ya existe infraestructura y servicios y trabajar con el sector privado propietario de tierras. Es un programa pensado para que sea más rápido en su inicio, ejecución y final que un desarrollo urbanístico y los edificios serán de hasta 80 unidades.

En cuanto al Plan Nacional de Suelo, el subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, Luciano Scatolini, explicó que irá a la par de los lotes con servicios, aunque el plan de suelo es más un instrumento que una inyección de recursos.

"El Plan de Suelo va a interactuar con el Procrear porque estamos pensando en el criterio de equilibrio territorial. Necesitamos que provincias y municipios generen instrumentos y normas de planificación del uso y ocupación del suelo. Hoy solamente tres provincias tienen normas de ordenamiento territorial: la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Mendoza. Necesitamos que las 24 jurisdicciones planifiquen y organicen el territorio para el uso del suelo", explicó.

Y agregó que, si bien van a transferir recursos económicos y financiamiento a las provincias y municipios para poder obtener nuevos espacios y lotes y mejorar la oferta, "si no hay estrategia local de uso y planificación del suelo no va a ser exitoso".

Este ordenamiento de la oferta de suelo permitiría anticiparse a la demanda y que los lotes no se encarezcan ante una puesta en marcha del Procrear de manera que las familias no puedan anotarse para el crédito porque no llegan a poder comprar la tierra.

"Si vos no te anticipas a la demanda en términos de tener una propuesta territorial se produce una situación de especulación que restringe el acceso a la tierra por el juego de la oferta y la demanda. Por eso hay que ampliar la oferta y que sea planificada y ordenada", cerró.