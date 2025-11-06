SUBAST.AR: cómo inscribirse participar de la subasta de viviendas del plan Procrear

El Gobierno anunció que subastará viviendas que pertenecían al Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), que fue disuelto por la administración de Javier Milei. Se podrán adquirir a través del sistema electrónico “SUBAST.AR” de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En ese sentido, muchas personas interesadas en la venta de estos inmuebles se preguntan cómo inscribirse a las subastas.

Esta medida se estableció a través de la resolución 396/2025, publicada en el Boletín Oficial. Esta se instrumentará a través de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y marca un paso más en la liquidación definitiva del fondo.

Las subastas de las viviendas Procrear se hace sobre las unidades con avance de obra

Los remates se centrará específicamente en aquellos bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional que hayan estado sujetos a contratos de locación de obra ejecutados total o parcialmente durante la vigencia del fondo. Puntualmente, se trata de las unidades con avance de obra, que serán enajenadas con el objetivo de obtener recursos para afrontar las deudas pendientes del fondo. El precio base de los inmuebles será determinado mediante tasación que al efecto practique el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Procrear fue creado en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Tenía como objetivo ofrecer soluciones habitacionales para quienes no tenían los medios para comprar una vivienda. En ese sentido, se ofrecían créditos hipotecarios para la construcción, compra, ampliación o refacción de viviendas, con condiciones accesibles y tasas de interés bajas.

El programa se disolvió en noviembre de 2024 mediante un decreto. La formalización de la medida llegó en junio de 2025 con la resolución 764/2025, que estableció los procedimientos para la liquidación del fondo y el traspaso de los créditos vigentes al Banco Hipotecario S.A. El Gobierno argumentó que Procrear era una “pesada carga” para las finanzas públicas y que la financiación de viviendas debe ser una tarea del sector bancario comercial.

El Gobierno disolvió el programa Procrear a fines del año pasado Archivo

SUBAST.AR: cómo inscribirse participar de la subasta de viviendas del plan Procrear

La Secretaría de Obras Públicas considera que el uso de SUBAST.AR garantiza la eficiencia, la transparencia y la promoción de la concurrencia de interesados y oferentes, cumpliendo así con los principios generales que rigen la gestión de las contrataciones estatales.

Para participar de los remates de viviendas de Procrear, los interesados deben cumplir con los requisitos que se fijen en los pliegos y se presentarán a través de los formularios electrónicos disponibles en la plataforma SUBAST.AR. Deben además constituir domicilio legal y electrónico en el territorio nacional y presentar la documentación exigida en los pliegos.

Se puede participar de las subastas de las viviendas Procrear de forma online Shutterstock

A continuación, el paso a paso para inscribirse en la subasta de viviendas Procrear por SUBAST.AR:

1 Inscribirse en SUBAST.AR

Primero se debe registrar en la plataforma estatal de subastas, a través de este link. Allí se creará una cuenta de oferente, para lo cual es necesario completar un formulario con datos personales, fiscales y de contacto. También se debe constituir un domicilio legal y electrónico en Argentina. Es importante que se adjunte la documentación solicitada que respalde la identidad, situación tributaria y capacidad legal.

2 Anotarse en la subasta

Una vez validado el registro, se podrá seleccionar la vivienda de interés y participar en la subasta al presentar ofertas en línea durante el horario habilitado. Para ello, se debe cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rija en ese proceso.

La plataforma notificará automáticamente las pujas y confirmará al ganador al finalizar la subasta.