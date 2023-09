escuchar

Tras una asamblea y de meses de conflicto con la conducción de Corfo, un ente estatal que se encarga del aprovechamiento del agua en el valle bonaerense del Río Colorado, al sur de la provincia de Buenos Aires, unos 50 productores agropecuarios ingresaron ayer al mediodía en las oficinas el organismo en Pedro Luro y se atrincheraron toda la noche. Denuncian que la “inoperatividad” del actual presidente, que milita en La Cámpora, y afirman que se quiere apropiar de máquinas y fondos aportados por los productores. Buscan a intervención de Axel Kicillof en el conflicto.

“Hubo una guardia de 20 personas a la noche”, contaron a LA NACION los aún atrincherados en Corfo. “Hubo siempre custodia policial. Nos han hecho una denuncia por un montón de cosas y pidieron el desalojo. Hasta tanto, no tengamos una orden de desalojo o una conversación de parte de alguien que envíe el gobernador, que no sea el ministro de Desarrollo Agrario (Javier Rodríguez), ni nadie de su equipo, porque nos han venido verseando y engañando durante todo este tiempo, no nos vamos a mover de acá. Ahora a la mañana es más fácil, ha venido mucha gente”, agregaron.

“Estamos haciendo turnos rotativos. Y acá estamos, resistiendo. Otra cosa no nos queda. Es clarita la política de este señor Vergara [Ramiro Vergara, el presidente de Corfo y hombre de La Cámpora]. Quiere destruir el Consorcio Hidráulico [CH, la entidad que agrupa a los productores privados y controla el manejo de fondos de Corfo], quedarse con todas las máquinas que tenemos, que se las hemos dado en comodato, que son alrededor de US$7 millones, y con la plata que tenemos en caja de seguridad, que son cerca de medio millón de dólares. Y no lo vamos a permitir. No nos queda otra”, denunció. “En la zona son gente muy desprestigiada, ya que su accionar ha sido siempre muy criticado”, señalaron.

Kicillof tuvo ayer un acto en Villarino para la entrega de una ambulancia “para el fortalecimiento del sistema de salud y de computadoras para la digitalización de fichas médicas”. Luego iba a inaugurar una planta empaquetadora de cebollas. Si bien, los productores habían señalado que, enterado de la toma de Corfo, el gobernador había suspendido sus actos en el lugar, cerca de Kicillof negaron esa situación. “Hicimos el único acto que estaba previsto”, dijeron.

Apenas ingresaron en las oficinas de Corfo, los productores denunciaron que pudieron ver en algunos pizarrones consignas políticas e información vinculada con la carrera proselitista en un organismo que debería ser técnico.

Los pizarrones que encontraron los productores en Corfo Gentileza

La recaudación para la zona de mayor producción de cebollas en la Argentina tiene una historia atravesada por la crisis. Los regantes, productores privados, pagan dos facturas (una a Corfo y otra al CH) para comprar máquinas y hacer inversiones para aprovechar al máximo el agua. En 2001, Felipe Solá cerró Corfo. Ante el pedido de los regantes, dio marcha atrás y permitió la autogestión, con fondos privados de la zona. En 2004 se creó el CH. Con la mejora de la economía, los aportes fueron creciendo y los productores pagaron un parque de máquinas nuevas, arreglos en los cuatro canales del Río Colorado que abastecen la zona y camionetas para la logística. El dinero de los productores siempre fue manejado por el ente público, pero con control privado. María Eugenia Vidal, en tanto, impulsó una “triple administración” y mandó los fondos depositados por los regantes ya no a Corfo sino a una cuenta especial de la provincia.

La situación escaló tanto que el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua le habría escrito una carta a Kicillof el último domingo. “Me dirijo a usted en mi calidad de Intendente Municipal del Partido de Villarino, con el propósito de solicitar su urgente intervención en el conflicto que se ha desarrollado entre los representantes transitorios de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (Corfo) y la comunidad de productores regantes de nuestra región”, comenzó la misiva a la que tuvo acceso este medio. “La falta de respuestas adecuadas ha dado lugar a una escalada en el conflicto que ha trascendido la esfera meramente productiva, generando una creciente tensión dentro de nuestra comunidad. Es imperativo que se aborden estas cuestiones de manera inmediata y efectiva”.

“Le ruego que, al analizar este conflicto, no lo simplifique reduciéndolo a una mera cuestión política, ya que esto sería un grave error. Nuestra idiosincrasia y forma de vida difieren considerablemente del gran conglomerado urbano y sus costumbres. Para nosotros, la afiliación política no es un factor determinante en nuestras vidas. Nuestra gente forja su presente a través del trabajo arduo, las relaciones basadas en la confianza mutua y, sobre todo, el respeto, que sabemos exigir cuando es necesario”, escribió y agregó: “En la actualidad, la situación entre las autoridades de Corfo y los productores regantes ha alcanzado un punto de tensión que me preocupa profundamente. Únicamente usted, en su posición de Gobernador, tiene la capacidad de evitar que este conflicto siga escalando. Es fundamental que intervenga con premura y sabiduría para encontrar una solución que restaure la paz y la armonía en nuestra comunidad”.

En octubre de 2020, la dirección de Corfo debió renunciar por irregularidades con facturas truchas, y en diciembre la entidad fue allanada por la UFIJ N°10 de Bahía Blanca, que conduce el fiscal Gustavo Zorzano. Entonces que desembarcó en el organismo Ramiro Vergara, ingeniero y militante de La Cámpora de la zona. Desde entonces, afirman que esa organización política busca “intervenirlos” luego de que cuestionaran el manejo de fondos supuestamente irregular.

Ramiro Vergara (en la columna del medio, el segundo desde abajo), titular de Corfo, en un zoom con militantes de La Cámpora de la zona CORFO

Según los productores, tienen la peor temporada de nieve en la cuenca y, por ende, sufren la falta de agua. En 2023, lo poco que llovió -70 milímetros en lo que va del año- sirvió para aumentar en dos metros un dique, esto representa 60 días de agua cuando se necesitan 180 días para poder regar. Los cultivos más afectados son la cebolla, girasol, maíz y pasturas para 60.000 hectáreas. “El administrador está más dedicado a hacer una campaña política con una candidata del municipio de Villarino que está con La Cámpora y no le da pelota al sistema de riego”, dijo a LA NACION semanas atrás Luciano Príncipe, expresidente del Consorcio Hidráulico y uno de los que denunció la situación.

“Los anteriores nos robaron y estos no explican qué hacen con la plata; es casi lo mismo. Tenemos sospechas de que manejan los fondos indiscriminadamente y no van a donde tienen que ir”, agregó Principe

La respuesta oficial

“Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires repudiamos la actitud violenta de un grupo de productores, que esta mañana irrumpieron en las oficinas Corfo Valle del Río Colorado en Villarino, generando daños en el lugar”, indicó un comunicado enviado ayer por la tarde por la cartera que dirige Rodríguez.

“No creemos que la violencia sea la manera de resolver ningún tema. Es importante destacar que, tanto la cartera agraria bonaerense como la actual administración de Corfo, han propuesto desde hace tiempo el armado de una mesa técnica de diálogo con los productores que hoy se encuentran en las instalaciones de la Corporación, encontrando siempre una respuesta negativa por parte de los mismos”, dijeron y agregaron: “Como institución, Corfo mantiene una firme voluntad de diálogo con todos los actores de la región, la cual se ve de manifiesto en las distintas reuniones que se han venido realizando desde el inicio de la gestión con productores de la zona”, dijeron y enumeraron las obras encaradas.

Temas Comunidad de Negocios