Promociones y ofertas de Cuenta DNI en noviembre 2026: todos los beneficios para hacer compras con descuentos

La billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, tiene numerosos beneficios para sus clientes. Con el inicio noviembre, las personas aprovechan para stockearse de alimentos y otros insumos.

El Banco Provincia tiene un catalogo repleto de beneficios

En el caso de Cuenta DNI, existen beneficios, que se renuevan mes a mes, para compras y topes de reintegros semanales.

La entidad bancaria, al inicio de cada mes, ofrece el catalogo de promociones existentes para que los usuarios de Cuenta DNI calculen los porcentajes de descuento en cada uno de los rubros.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en noviembre 2026

Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.

Los numerosos descuentos de Cuenta DNI en alimentos [e]Martin Zabala - XinHua

Rubro Descuento Días Tope de reintegro Ferias y mercados bonaerenses 40% Todos los días $6000 por semana y por persona Veterinarias y PetShops 30% Todos los sábados $8000 por semana y persona Librerías 10% Lunes y martes Sin tope de reintegro Comercios de cercanía 20% Lunes a viernes $6000 por semana y por persona Mostaza 30% Jueves y viernes Con NFC. $15.000 por semana y por persona Eventos, entidades educativas y clubes 40% Todos los días $6000 por semana y por persona En marcas destacadas 30% Todos los días $15.000 por comercio, por mes y por persona Gastronomía 25% Sábados y domingos $8000 por semana y por persona YPF Full (Gastronomía) 25% Sábados y domingos $8000 por semana y por persona Farmacias y perfumerías 10% Miércoles y jueves Sin tope Promo de Universidades (buffets, kioscos y fotocopiadoras en universidades) 40% Todos los días $6000 por semana y por persona Supermercado Día 20% Todo el mes Con NFC. Lunes, sin tope Distintos supermercados del interior bonaerense 15% Martes y Miércoles Mínimo de compra de $15.000 La Anónima 10% Miércoles $5000 por miércoles y por persona Josimar 10% Miércoles $6000 por miércoles y por persona Nini Mayorista 15% Martes $20.000 los martes y por persona Supercoop 15% Viernes y Sábado Sin tope Carrefour (Todas las tiendas: Carrefour, Maxi, Market, Express) 10% Todos los miércoles Sin tope Chango Más (Incluye MasGO) 20% Todos los jueves Con NFC. Sin tope Cooperativa Obrera (Lobos) 15% Todos los viernes y sábados Sin tope

Cómo descargar Cuenta DNI en el celular

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS.

¿Cómo darse de alta en Cuenta DNI?

Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.