Promociones y ofertas de Cuenta DNI en noviembre 2026: todos los beneficios para hacer compras con descuentos
El Banco Provincia detalló los descuentos para el noveno mes del año en compras con la billetera virtual
- 2 minutos de lectura'
La billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, tiene numerosos beneficios para sus clientes. Con el inicio noviembre, las personas aprovechan para stockearse de alimentos y otros insumos.
En el caso de Cuenta DNI, existen beneficios, que se renuevan mes a mes, para compras y topes de reintegros semanales.
La entidad bancaria, al inicio de cada mes, ofrece el catalogo de promociones existentes para que los usuarios de Cuenta DNI calculen los porcentajes de descuento en cada uno de los rubros.
Todos los beneficios de Cuenta DNI en noviembre 2026
Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.
|Rubro
|Descuento
|Días
|Tope de reintegro
Ferias y mercados bonaerenses
40%
Todos los días
$6000 por semana y por persona
Veterinarias y PetShops
30%
Todos los sábados
$8000 por semana y persona
Librerías
10%
Lunes y martes
Sin tope de reintegro
Comercios de cercanía
20%
Lunes a viernes
$6000 por semana y por persona
Mostaza
30%
Jueves y viernes
Con NFC. $15.000 por semana y por persona
Eventos, entidades educativas y clubes
40%
Todos los días
$6000 por semana y por persona
30%
Todos los días
$15.000 por comercio, por mes y por persona
Gastronomía
25%
Sábados y domingos
$8000 por semana y por persona
YPF Full (Gastronomía)
25%
Sábados y domingos
$8000 por semana y por persona
Farmacias y perfumerías
10%
Miércoles y jueves
Sin tope
Promo de Universidades (buffets, kioscos y fotocopiadoras en universidades)
40%
Todos los días
$6000 por semana y por persona
Supermercado Día
20%
Todo el mes
Con NFC. Lunes, sin tope
15%
Martes y Miércoles
Mínimo de compra de $15.000
La Anónima
10%
Miércoles
$5000 por miércoles y por persona
Josimar
10%
Miércoles
$6000 por miércoles y por persona
Nini Mayorista
15%
Martes
$20.000 los martes y por persona
Supercoop
15%
Viernes y Sábado
Sin tope
Carrefour (Todas las tiendas: Carrefour, Maxi, Market, Express)
10%
Todos los miércoles
Sin tope
Chango Más (Incluye MasGO)
20%
Todos los jueves
Con NFC. Sin tope
Cooperativa Obrera (Lobos)
15%
Todos los viernes y sábados
Sin tope
Cómo descargar Cuenta DNI en el celular
La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS.
Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:
- Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.
- Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
- Completar los datos personales, asociar la cuenta.
- Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.
Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.