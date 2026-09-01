Promociones y ofertas de Cuenta DNI en septiembre 2026: todos los beneficios para hacer compras con descuentos
El Banco Provincia detalló los descuentos para el noveno mes del año en compras con la billetera virtual
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El inicio del noveno mes del calendario, los usuarios y clientes de la billetera virtual Cuenta DNI, que pertenece al Banco Provincia, registran nuevos beneficios para sus compras y topes de reintegro semanales en septiembre.
La entidad bancaria, al inicio de cada mes, ofrece el catalogo de promociones existentes para que los usuarios de Cuenta DNI calculen los porcentajes de descuento en cada uno de los rubros.
Dentro de la amplia gama de beneficios, el mes de septiembre llega con novedades. Uno de ellos es una nueva promoción especial para compras en veterinarias y Pet Shops; por otra parte, ante la llegada del Día del Maestro, Cuenta DNI oficializó el 30% de descuento, con un tope de reintegro de $15.000 por día y por persona.
Todos los beneficios de Cuenta DNI en septiembre 2026
Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.
|Rubro
|Descuento
|Días
|Tope de reintegro
Ferias y mercados bonaerenses
40%
Todos los días
$6000 por semana y por persona
Día del Maestro
30%
11 de septiembre
$15000 por día y por persona
Veterinarias y PetShops
30%
Todos los sábados
$8000 por semana y persona
Librerías
10%
Lunes y martes
Sin tope de reintegro
Comercios de cercanía
20%
Lunes a viernes
$6000 por semana y por persona
Garrafas
40%
Todos los días
$18.000 por mes y persona
Universidades, eventos, entidades educativas y clubes
40%
Todos los días
$6000 por semana y por persona
30%
Todos los días
$15.000 por comercio, por mes y por persona
Gastronomía
25%
Sábados y domingos
$8000 por semana y por persona
YPF Full (Gastronomía)
25%
Sábados y domingos
$8000 por semana y por persona
Farmacias y perfumerías
10%
Miércoles y jueves
Sin tope
Supermercado Día
10%
Todo el mes
Sin tope
15%
Miércoles
Mínimo de compra de $15.000
La Anónima
10%
Miércoles
$5000 por miércoles y por persona
Josimar
10%
Miércoles
$6000 por miércoles y por persona
Nini Mayorista
15%
Martes (1 y 8 de septiembre)
$20.000 por día y por persona
Toledo
15%
Todos los Martes
Sin tope
Carrefour (Todas las tiendas: Carrefour, Maxi, Market, Express)
10%
Todos los miércoles
Sin tope
Chango Más (Incluye MasGO)
20%
Todos los jueves
Sin tope
Cooperativa Obrera (Lobos)
15%
Todos los viernes y sábados
Sin tope
Además, todos los días hay 3 cuotas sin interés en comercios adheridos.
Cómo descargar Cuenta DNI en el celular
La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS.
Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:
- Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.
- Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
- Completar los datos personales, asociar la cuenta.
- Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.
Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.
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