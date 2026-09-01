Promociones y ofertas de Cuenta DNI en septiembre 2026: todos los beneficios para hacer compras con descuentos

El inicio del noveno mes del calendario, los usuarios y clientes de la billetera virtual Cuenta DNI, que pertenece al Banco Provincia, registran nuevos beneficios para sus compras y topes de reintegro semanales en septiembre.

Cuenta DNI informó todos sus beneficios para septiembre 2026 (fuente: Banco Provincia)

La entidad bancaria, al inicio de cada mes, ofrece el catalogo de promociones existentes para que los usuarios de Cuenta DNI calculen los porcentajes de descuento en cada uno de los rubros.

Dentro de la amplia gama de beneficios, el mes de septiembre llega con novedades. Uno de ellos es una nueva promoción especial para compras en veterinarias y Pet Shops; por otra parte, ante la llegada del Día del Maestro, Cuenta DNI oficializó el 30% de descuento, con un tope de reintegro de $15.000 por día y por persona.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en septiembre 2026

Cuenta DNI tiene varios descuentos para aprovechar en septiembre Banco Provincia

Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.

Rubro Descuento Días Tope de reintegro Ferias y mercados bonaerenses 40% Todos los días $6000 por semana y por persona Día del Maestro 30% 11 de septiembre $15000 por día y por persona Veterinarias y PetShops 30% Todos los sábados $8000 por semana y persona Librerías 10% Lunes y martes Sin tope de reintegro Comercios de cercanía 20% Lunes a viernes $6000 por semana y por persona Garrafas 40% Todos los días $18.000 por mes y persona Universidades, eventos, entidades educativas y clubes 40% Todos los días $6000 por semana y por persona En marcas destacadas 30% Todos los días $15.000 por comercio, por mes y por persona Gastronomía 25% Sábados y domingos $8000 por semana y por persona YPF Full (Gastronomía) 25% Sábados y domingos $8000 por semana y por persona Farmacias y perfumerías 10% Miércoles y jueves Sin tope Supermercado Día 10% Todo el mes Sin tope Distintos supermercados del interior bonaerense 15% Miércoles Mínimo de compra de $15.000 La Anónima 10% Miércoles $5000 por miércoles y por persona Josimar 10% Miércoles $6000 por miércoles y por persona Nini Mayorista 15% Martes (1 y 8 de septiembre) $20.000 por día y por persona Toledo 15% Todos los Martes Sin tope Carrefour (Todas las tiendas: Carrefour, Maxi, Market, Express) 10% Todos los miércoles Sin tope Chango Más (Incluye MasGO) 20% Todos los jueves Sin tope Cooperativa Obrera (Lobos) 15% Todos los viernes y sábados Sin tope

Además, todos los días hay 3 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Cómo descargar Cuenta DNI en el celular

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS.

¿Cómo darse de alta en Cuenta DNI?

Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.