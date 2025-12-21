Así es la “Casa Blanca de Invierno”: el lujoso club de playa en Florida donde Donald Trump vacaciona

Donald Trump utiliza con frecuencia su residencia de vacaciones en Palm Beach, Florida, conocida como Mar-a-Lago. Esta mansión se convierte en un el lujoso club de playa donde el presidente de Estados Unidos descansa y toma importantes decisiones profesionales inherentes a su rol como líder del ejecutivo.

Cómo es la casa de vacaciones de Donald Trump en Florida

La emblemática y lujosa residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, es famosa por su ubicación única: se extiende desde el Atlántico hasta un lago interior, una característica que le dio su nombre: ‘mar a lago’.

Mar-a-Lago es la mansión donde Donald Trump vacaciona en Palm Beach, Florida (AP Foto/Steve Helber, Archivo) Steve Helber - AP

La mansión fue un encargo de la heredera Marjorie Merriweather Post, construida entre 1924 y 1927, según The Objetive.

La filántropa concibió un palacio de invierno que fusiona el Renacimiento español con la arquitectura mediterránea.

La propiedad deslumbra por su carácter majestuoso, visible en sus arcos de inspiración europea, techos artesonados, mosaicos y salones con lujosas lámparas.

La residencia abarca más de 215.278 pies cuadrados y se asienta sobre 17 acres. Posee 114 habitaciones al que van a vacacionar decenas de millonarios y donde se celebran diversos eventos privados al año, consignó BBC.

Los techos son de madera tallada y dorada y las paredes están revestidas en pan de oro, estucos y relieves.

También tiene varias lámparas de araña de cristal, el mobiliario contiene con sofás y sillones de terciopelo, muebles de estilo neobarroco, mesas ornamentadas, biombos, así como piezas de colección.

Mar-a-Lago es un lugar exclusivo que solo está disponible para aquellos que tienen la capacidad de pagar la membresía, la cual ronda US$200 mil por año (Archivo) The Mar-a-Lago Club

En el exterior, los jardines cuentan con palmeras, buganvillas y senderos de piedra. El lugar, también tiene una terraza de estilo hispano-morisca que conecta visualmente el mar con el lago; y columnas y de esculturas que rodean la piscina, señaló The Objetive.

Para la construcción de las paredes y arcos, en los años 20 se requirió de tres cargamentos de piedra que llegaron desde Génova, Italia.

La dueña original, Marjorie Merriweather Post, utilizó en la decoración unos 36 mil azulejos coleccionados y cubrió el comedor con 204 metros cuadrados de mármol blanco y negro proveniente de un castillo cubano.

Cuando Donald Trump adquirió el espacio, realizó una de sus intervenciones más significativas y construyó un salón de baile de más de 19.375 pies cuadrados (1800 metros cuadrados).

Así nació el nombre de “La Casa Blanca de Invierno” para Mar-a-Lago

Trump adquirió el terreno en la isla de Palm Beach, Florida, en 1985 para convertirlo en el elegante complejo hotelero Mar-a-Lago.

Mar a Lago recibe la visita de importantes líderes extranjeros, gracias a la cercanía del complejo con Donald Trump (Archivo) GIORGIO VIERA - AFP

Días antes de asumir la presidencia del país (en 2017), reveló que había escrito su discurso de toma de posesión desde Mar-a-Lago, y le llamó la “Casa Blanca de invierno”.

Desde entonces, el exclusivo club de playa, fue nombrado de esta forma. Además, es uno de los lugares donde la familia presidencial estadounidense pasa las vacaciones de invierno, detalló BBC.

En 2017, antes de su primer toma de protesta como presidente de EE.UU., Donald Trump reveló que en Mar-a-Lago escribió su primer discurso de envestidura, un sitio que describió como "La Casa Blanca de Invierno" (X/@realdonaldtrump)

Trump compró la residencia por US$10 millones (y el precio de venta actual ronda los US$100 millones). En 2005, el presidente se casó en el lugar con su actual esposa Melania y durante la campaña celebró varios eventos en el salón de fiestas, que llamó Donald J. Trump, según Univisión.

Cuánto cuesta ser socio para entrar a Mar-a-Lago

Desde su adquisición, Trump usó la política de membresía de Mar-a-Lago como un ejemplo de su compromiso con la igualdad, y argumentó que el club no aplicaba la discriminación racial común en los establecimientos de Palm Beach y el sur de Florida, destacó ABC News.

Sin embargo, a pesar de esta afirmación, son pocos los residentes que pueden permitirse el lujo de ser socios. La tarifa de entrada subió de US$100 mil a US$200 mil, con una cuota anual de US$14 mil. Además, de un cargo de US$2 mil al año para consumo en comidas.

Trump recibió en Mar-a-Lago a importantes líderes de países extranjeros en su gestión, entre los que se incluyen al presidente chino Xi Jinping y al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, además de otras figuras destacadas, indicó Business Insider.