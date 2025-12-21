Adiós al lujo minimalista: así transformarán la casa de Mi Pobre Angelito para que vuelva a lucir idéntica a la película

Aunque pasaron 35 años desde el estreno de Mi Pobre Angelito (Home Alone, 1990), la icónica película se mantiene vigente y renace en cada temporada navideña. La casa de Illinois donde se filmó fue cambiando con el paso de las décadas, pero sus modificaciones no convencieron al público ni a algunos cineastas. Por eso, buscan renovar el interior para recuperar su aspecto más icónico, similar al que se ve en la película.

Cómo luce la casa de la película Mi Pobre Angelito en diciembre 2025

La casa presenta una imagen diferente de su aspecto nostálgico en el clásico navideño. En 2018, la casa pasó por una renovación y ampliación integral que la transformó en una residencia de lujo con estilo minimalista, consignó Architectural Digest, muy diferente de lo que alguna vez fue.

La casa de Mi Pobre Angelito sufrió grandes renovaciones en busca de un estilo moderno y minimalista (Instagram/@architectanddesign)

El diseño se centró en el predominio del color blanco, el uso de mobiliario metálico y la inclusión de toques decorativos en negro o azul profundo.

La remodelación incluyó una cocina con doble barra, abundante espacio de almacenamiento y tecnología de punta en electrodomésticos.

También se añadió una terraza techada en el exterior, y se mejoró el confort interior. Una habitación se transformó en una suite con chimenea, y uno de los baños se convirtió en un espacio similar a un spa con acabados en mármol y accesorios de alta gama.

Los fanáticos de la película mostraron su descontento con las mejoras de la casa (Instagram/@architectanddesign)

Las transformaciones más impactantes se encuentran en el ático, que ahora es una habitación infantil; y en el sótano, que es un centro de ocio con sala de cine y gimnasio de alta tecnología.

La casa de Mi Pobre Angelito regresará a su estilo original

Hay buenas noticias para millones de personas que ven año a año una y otra vez el filme: se supo que la casa comenzó una nueva renovación, pero esta vez para recuperar su estilo original.

El propietario de la casa se hará cargo del proyecto que busca restaurar el interior a su apariencia de 1990, tal como se vio en la película, indicó NBC Chicago.

Scott Price, director del proyecto, confirmó que esta restauración revertirá el diseño para honrar la estética original de Home Alone.

“Nuestra visión es recuperar la calidez y el amor de la película. Había tantos colores maravillosos que te hacían sentir como en familia y como en casa. Queremos recuperar esa magia”.

Las imágenes de la casa salieron a luz cuando la residencia se puso en venta y provocó un sentimiento de nostalgia en el público. Algunos de los comentarios más relevantes fueron, según Telemundo:

“Pagaría diez veces más por esa casa si se hubiera conservado original. Al igual que un coche clásico, vale más”.

“Ahora esta casa se parece a todas las demás”.

“Un minuto de silencio por lo que una vez fue una casa y ahora es un consultorio médico estéril”.

Dónde está ubicada la casa de Mi Pobre Angelito

La casa de Mi Pobre Angelito se construyó en 1921 y se encuentra en 671 Lincoln Avenue, en el suburbio de Chicago llamado Winnetka, Illinois, uno los vecindarios más caros de EE.UU., destacó The New York Times.

La casa de Mi pobre angelito cuenta con cuatro chimeneas, cinco dormitorios y seis baños (Instagram/@architectanddesign)

Entre las características de la casa, destaca una superficie de 2778 pies cuadrados (847 metros cuadrados), cuatro chimeneas, cinco dormitorios y seis baños. También posee una bañera de hidromasaje exterior e interior.

La icónica casa de Mi Pobre Angelito se vendió a principios de 2025 por US$5.5 millones, lo que superó el precio de lista de US$5.25 millones. La residencia se vendió tras estar menos de una semana en el mercado, citó CNN.

“Es una oportunidad de poseer una parte de la historia del cine y una de las residencias cinematográficas más emblemáticas de la cultura pop estadounidense”, dijo Dawn McKenna Group, del equipo de bienes raíces que vendía la propiedad a principios de año.

La casa se había vendido anteriormente en 2012 por más de US$1.5 millones.