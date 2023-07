Ahora 12: claves para sacarle provecho al programa que se relanza hoy

escuchar

La Secretaría de Comercio relanzará hoy el programa Ahora 12, por el cual se pueden adquirir distintos bienes y servicios en pagos que van de tres a 18 cuotas, con una tasa nominal anual subsidiada del 72,75%, por debajo de la inflación. Y, si bien la ecuación es conveniente para quien necesita o busca consumir algo, el plan podría verse limitado por la nueva exigencia de la cartera por la cual las empresas que participan deben tener firmados acuerdos de precios, entre otras situaciones.

Según Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, al tener una tasa real negativa, el programa es conveniente. Es decir que a quien busca comprar algo, le sirve pagarlo en 12 cuotas en vez de al contado, o con tarjeta en un pago. “Conviene hacerlo en 12 pagos y poner ese dinero en algún instrumento, como un plazo fijo, letras o un fondo común de inversión, algo que dé más que esa tasa nominal”, explicó.

En tanto, dijo que el plan también es conveniente para aquellos que quieren comprar algo y no cuentan con todo el dinero porque lo pueden ir pagando con el sueldo que van cobrando mes a mes. “En ese caso, no es que van a hacer un plazo fijo, sino que lo van a pagar con el sueldo y, como los sueldos están aumentando por encima de esa tasa nominal, bueno, sería otra manera de que consuman algo financiado que no estaban pudiendo consumir ahora”, agregó.

Según Domínguez, el actual contexto hace que muchas personas gasten en vez de ahorrar por la imposibilidad de acceder al dólar oficial o porque el dólar al que se accede es muy alto (MEP o blue), entonces el Ahora 12 puede ser un incentivo más a impulsar el consumo.

La limitante estaría dada por uno de los nuevos requisitos del programa que es que, para participar, las empresas deben tener firmados acuerdos de precios con la Secretaría de Comercio. Esto excluye a las PyME, comercios pequeños y medianos y se aplica solo en los rubros con acuerdos vigentes.

“Esto de adscribir a los acuerdos vigentes va a hacer que sea más acotada la posibilidad de los comercios, de las empresas de ofrecer el Ahora 12, porque tienen que hacer el acuerdo, después no aumentar los precios y eso es muy difícil con la situación actual porque en general las empresas, los comercios quedan obligados a establecer aumentos que están por debajo de la inflación, lo que es antieconómico. Entonces, si bien el programa podría funcionar porque tiene una tasa menor a la inflación, la realidad es que probablemente no sean todos los que realizan estas actividades quienes puedan ofrecerlo, sino que va a ser más acotado”, opinó.

Otro límite tiene que ver con que los bancos asumen el costo de financiamiento (la diferencia entre la tasa de fondeo -97% un plazo fijo- y la tasa que le dan a los comercios -ahora 12: 72,75%-) a cambio, en principio, de una reducción de encajes. “A los bancos no les va a convenir ofrecer el Ahora. Esto ya pasó en años anteriores, y llevó a que las entidades pusieran límites a los gastos con tarjeta de crédito, etc., para cubrirse del riesgo de que se pasara de la raya que le genera negocios”, recordó Martín Kalos, director de EPyCA Consultores.

“Para el consumidor, como para el comercio que vende, es un buen negocio. Y, en el medio, el único punto donde seguramente haya negociaciones, rispideces, es con los bancos”, agregó.

Por último, Guillermo Barbero, de First Capital Group, destacó que si bien la tasa es más conveniente para los clientes que la que pueden conseguir con un crédito en el mercado, si se le suma el IVA, ya se llega a valores congruentes con la inflación que hoy existe. “Puede ser que sirva para que haya 10 créditos más, pero a la larga esto va en contra de un crecimiento real del mercado, de un mercado que crezca realmente. Estos son pequeños parches que se van poniendo para ir tirando, digamos. Es como emparchar la goma de la bicicleta para llegar hasta dentro de 10 cuadras. Pero, si querés ir y venir con la bicicleta al trabajo todos los días, tenés que cambiar la llanta porque ya está toda agujereada”, cerró.

El programa abarca 35 categorías de productos, entre los que se destacan los de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería; materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas y motos.

También comprende colchones y sommiers, textos escolares y libros; anteojos y lentes de contacto; cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, juguetes y juegos de mesa; neumáticos, instrumentos musicales, computadoras, notebooks y tablets; artefactos de iluminación, televisores, monitores, perfumería, pequeños electrodomésticos y equipamiento médico.

