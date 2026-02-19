Prorrogaron y expandieron los beneficios del RIGI a otros sectores para acelerar inversiones en energía

En una medida celebrada por el sector energético, el Gobierno prorrogó por un año el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que ahora estará vigente hasta el 8 de julio de 2027. Además, amplió las actividades que pueden adherirse al esquema con el objetivo de acelerar inversiones en Vaca Muerta y en la exploración offshore (costa afuera).

A través del decreto 105/2026, el Ejecutivo modificó la reglamentación del RIGI y puso el foco en la “necesidad estratégica de potenciar la actividad hidrocarburífera”. En ese marco, incorporó la explotación y producción de nuevos desarrollos dentro de las actividades alcanzadas por el régimen.

En cuanto a los montos mínimos de inversión, para los proyectos offshore se mantiene el piso de US$200 millones, mientras que para los desarrollos en Vaca Muerta y en otras cuencas no marítimas se eleva a US$600 millones.

La modificación fue bien recibida tanto por empresas internacionales que continúan explorando en el mar argentino, como la estatal noruega Equinor —principal productora de petróleo offshore en el Mar del Norte—, como por YPF. La petrolera con control estatal había señalado que era necesario ajustar la reglamentación del RIGI para poder solicitar la adhesión del proyecto Argentina LNG, destinado a exportar gas natural licuado.

Se mantiene el piso de US$200 millones para iniciativas marítimas y se amplían los incentivos para el desarrollo upstream y midstream gentileza YPF

“Prorrogamos por un año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente. Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de US$600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad. Ya hay 10 proyectos aprobados por US$25.479 millones y muchos más en evaluación. El RIGI ha sido fundamental. Cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El RIGI ofrece incentivos relevantes para inversiones superiores a US$200 millones. Entre ellos, la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35% al 25%; el pago del IVA mediante certificados de crédito fiscal transferibles, y la posibilidad de computar el total del impuesto al cheque como crédito en Ganancias.

También contempla la exención de derechos de importación y exportación —aunque en este último caso las retenciones se eliminan solo durante los primeros tres años—. Sin embargo, el beneficio más valorado por los inversores internacionales es el acceso gradual a la libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero.

A cambio, las empresas deben comprometer una inversión mínima de US$200 millones y desembolsar al menos el 40% del total comprometido durante los dos primeros años del proyecto.

Existe además una variante bajo la categoría Peelp (Proyectos de Exportación Estratégica a Largo Plazo), destinada a iniciativas que requieren desembolsos superiores a US$2000 millones. En este esquema, las compañías deben invertir al menos el 20% dentro de los primeros dos años, pero pueden acceder a la eliminación de retenciones a partir del segundo año de realizada la inversión, en lugar del tercero como ocurre en el régimen general.

Para los proyectos de gran escala y largo plazo, uno de los principales atractivos es la estabilidad legal y fiscal por 40 años, que protege las inversiones frente a la creación o el aumento de tributos por parte de provincias o municipios.

“La ampliación del RIGI para incorporar nuevos proyectos de desarrollo upstream es muy positiva y revierte la incertidumbre que se generó inicialmente en 2024, cuando se aprobó la reglamentación del régimen. El cambio no solo permite continuar impulsando y potenciando el desarrollo del sector upstream, sino que además otorgar los beneficios del RIGI a estos proyectos puede facilitar la viabilización de iniciativas en otros subsectores, como el midstream”, señaló Jimena Vega Olmos, socia del estudio Beccar Varela.

“Por ejemplo, el hecho de que las productoras puedan generar y mantener en el exterior ingresos por exportaciones fortalece los esquemas de repago de proyectos de infraestructura midstream, tan necesarios para desarrollar el potencial local, y permite aislarlos del histórico riesgo cambiario argentino”, agregó.