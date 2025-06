¿Puede durar la pax cambiaria? Las dudas del mercado y por qué el Gobierno cree que se mantendrá

La decisión del Gobierno de no comprar dólares en el mercado para no favorecer una suba del tipo de cambio que impacte luego en los precios, aun a costa de no poder acumular reservas, desató un gran debate entre los economistas. La estrategia oficial de priorizar la desinflación genera dudas en el mercado e incluso en analistas con visiones afines al Gobierno, como Ricardo Arriazu y Domingo Cavallo.

Luego de la tranquila salida del cepo cambiario para los individuos, a principios de abril, el dólar se estacionó en torno de los 1200 pesos, en el centro de la banda cambiaria que el Gobierno estableció inicialmente entre 1000 y 1400 pesos con una minidevaluación del 1% mensual. Es un nivel con el que el ministerio de Economía y el Banco Central han dicho que se sienten “cómodos” y ratificaron que el BCRA solo comprará en el piso de la banda, si bien dejaron abierta la posibilidad de que sea el Tesoro quien lo haga.

Pero parte del mercado cree que la pax cambiaria de los últimos dos meses está amenazada por algunos factores que podrían hacer subir el dólar y acercarlo al techo de la banda, actualmente en poco más de 1400 pesos.

Qué podría hacerlo subir:

- Dolarización preelectoral. A medida que se acerquen las elecciones de octubre, podría darse el habitual movimiento de ahorristas e inversores que prefieren “esperar el resultado posicionados en dólares” con la consecuente dolarización de carteras.

- Un resultado positivo para el kirchnerismo en las elecciones, tanto en la bonaerense de septiembre como en la nacional de un mes más tarde, que pueda sugerir un regreso al poder en 2027.

- El desmantelamiento final del cepo, es decir, no solo para individuos, sino también para empresas. Cuando se concrete, podrán girar utilidades al exterior libremente.

- Que el Estado vuelva a comprar divisas. No lo está haciendo y dice que, por ahora, solo lo hará en determinadas circunstancias especiales.

- Una débil acumulación de reservas netas que aliente expectativas de devaluación a futuro.

- La desaceleración del ingreso de dólares por liquidaciones del agro que suele verificarse casi todos los años a partir de julio.

- Un deterioro adicional del déficit de la cuenta corriente del balance de pagos, es decir, todo lo que un país compra y vende al exterior, así como los ingresos y pagos por rentas y transferencias. Este año, ese déficit apunta a cerca de dos puntos del PBI, según cálculos privados.

- Agotamiento del dólar futuro como instrumento que puede moderar la volatilidad del tipo de cambio. El Gobierno lo utiliza para pautar la evolución del tipo de cambio spot. Si el Central perdiera todos los fines de mes, implicaría emisión de pesos y un mal dato para su balance.

Qué factores podrían mantener el dólar estable

El Gobierno defiende el actual nivel del tipo de cambio y, ante los argumentos de los analistas que dicen que la Argentina está cara en dólares, señala que la divisa flota y su precio lo define el mercado. Apuesta a hechos que ayudarían a mantenerlo estable:

- Ingreso de dólares por venta de activos (privatizaciones de empresas públicas). En carpeta están, entre otras, Energía Argentina (ENARSA); Intercargo; AySA; Belgrano Cargas; Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

- Concesiones y licitaciones. También aportarán divisas. Entre ellas, rutas nacionales, centrales hidroeléctricas, proyectos de obra pública financiados por privados y la Hidrovía del Paraná.

- Continuidad de la recuperación de la demanda de dinero, un fenómeno que en 2024 contribuyó a la estabilización, aunque ahora no parece tan claro por la insistencia oficial en la “dolarización endógena“.

- Emisión de otros títulos suscribibles en dólares como el ya colocado Bonte 2030 y/o toma de préstamos.

- Entrada de divisas por megainversiones en minería y energía en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

- Aumento de exportaciones de gas, petróleo y minería a partir de los nuevos proyectos, que harán fuertemente superavitarias las balanzas energética y comercial.

- Impulso adicional a la entrada de capitales por recreación del atractivo de los activos argentinos, ya sea por caída adicional del riesgo país o por mayor rentabilidad en sectores más allá de Vaca Muerta y de la minería. Así, el dólar podría quedar cerca del centro de la banda cambiaria. Ayudaría a este escenario una caída en el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años a un nivel más cercano al 4% anual (hoy en un 4,4%).

En la historia económica argentina hay varios casos exitosos de estabilización, pero la mayoría terminó de la misma manera: no pudieron sostenerse a largo plazo. Es, conciden los analistas, el principal desafío del programa actual. “Esta vez es diferente”, suele repetir Caputo. Solo el tiempo podrá confirmarlo.