Qué consecuencias tienen las medidas de proteccionismo comercial

1. Definición. El proteccionismo es una política comercial que busca proteger la industria nacional y el empleo de un determinado sector ante la entrada de competencia del extranjero, con la aplicación de aranceles o de cualquier otra restricción a la importación. El proteccionismo tuvo momentos de auge y de decadencia en la historia. Por lo general, en los períodos de crisis o de ralentización de la economía reaparecen acciones proteccionistas. Sin embargo, el comercio entre países ha aumentado permanentemente en la globalización. Las exportaciones alcanzaron el 30% del PBI global, 40 veces más que en 1913 y el doble que en los años 80.

2. Formas. El proteccionismo comercial es un conjunto de acciones que atenta contra la libre comercialización de ciertos y bienes y servicios con otros países. Existen varios métodos, como por ejemplo: aranceles, que son impuestos a las importaciones de otros países y mercados extranjeros; las cuotas de importación, que son una restricción directa sobre la cantidad de ciertos bienes que pueden ingresar a una nación; los subsidios o créditos a tasa negativa para las empresas de producción nacional; las reglas que exigen usar productos locales en la cadena de valor, para competir contra productos importados, y los diferenciales del tipo de cambio para bajar la demanda de productos del exterior.

3. Barreras no arancelarias. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los aranceles siguieron una tendencia a la baja que se estabilizó tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Pero, a la vez, aumentó el uso de medidas regulatorias y barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias pueden ser más restrictivas para el comercio que los aranceles reales. En la segunda mitad del siglo XX, las rondas comerciales multilaterales redujeron drásticamente los aranceles. En 1949, Estados Unidos cobraba un arancel promedio del 33,9%. Hoy es del 3,5%. El de la UE es del 5,3%, mientras que el de China es del 9,5%. Con la excepción de unos pocos productos sensibles con aranceles altos, son las barreras no arancelarias las que constituyen el verdadero impedimento para el comercio internacional. Un estudio de 2009 de las políticas comerciales de 91 países encontró que las medidas no arancelarias eran equivalentes a una barrera arancelaria del 12%.

4. Impacto. El Banco Mundial hizo un escenario potencial en el que todos los miembros de la OMC retiran simultáneamente sus compromisos arancelarios tanto de los esquemas preferenciales unilaterales como de todos los acuerdos comerciales bilaterales, junto con un aumento del 3% en el costo de los bienes comercializados. El comercio global declinaría en 2,1% y crecería 5% en América Latina y el Caribe. El aumento de los aranceles se traduce en un aumento efectivo del precio de los bienes de consumo importados, lo que presiona al alza el índice de precios al consumidor y reduce el poder adquisitivo de los hogares. En segundo lugar, el aumento en el precio de los bienes importados puede limitar la disponibilidad de productos de origen extranjero y obligar a los consumidores a sustituirlos por bienes relativamente más baratos.

5. Apertura. Todas las naciones y los bloques comerciales han hecho cambios en su estructura productiva, no solo considerando los efectos en el excedente del productor, sino también en las consecuencias para el consumidor. Si bien el mundo tiende a tener menos barreras, el logro de la competitividad sectorial no es inmediato, por eso, los acuerdos comerciales negocian ventanas de tiempo para alcanzar resultados en su productividad que le permitan abrir la economía.