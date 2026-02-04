Qué decía el FMI sobre el nuevo IPC que ahora no verá la luz

La marcha atrás sobre el cambio en la composición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación no sólo es un capítulo más en la historia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), sino que también fue un punto específico del programa económico que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El 1° de agosto del año pasado, el FMI publicó el denominado staff report, correspondiente a la primera revisión del programa entre el organismo multilateral y la Argentina. En esa hoja de ruta, la inflación ocupó un lugar tradicional, a propósito de las metas que tiene la gestión de Javier Milei, pero además incorporó algo que, para entonces, era una novedad: cambios en la medición del alza de precios.

El punto 35 en la página 22 del resumen ejecutivo elaborado por el FMI dedicó un párrafo a las estadísticas. “Se espera que el organismo estadístico (Indec) publique hacia fines de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado, basado en la encuesta de gastos de los hogares 2017-2018, con el objetivo de reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”, se lee en el documento. Allí se observa un período determinado; aunque la siguiente oración abrió dudas sobre la implementación de esos cambios: “La fecha precisa de esta publicación será discutida en el marco de la próxima revisión”.

Fragmento del staff report del FMI sobre el nuevo IPC

Vale aclarar que el staff report del Fondo se hizo en julio pasado. Entonces, cuando se publica, un mes después, la información que el Gobierno había dejado trascender al FMI fue que el índice saldría a fin de año. Sin embargo, no había oficialización en la Argentina, por eso el matiz del párrafo que incluyeron los técnicos del organismo. De hecho, la formalización de empezar a medir la inflación desde enero con nuevo IPC se conoció en octubre, agregada al informe sobre precios que publicó el Indec sobre septiembre pasado.

“IMPORTANTE: de acuerdo con las buenas prácticas estadísticas que guían al Indec, se informa que la implementación de la metodología de cálculo del Índice de precios al consumidor con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018 se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026″, incluyó el informe del organismo que por entonces dirigía Marco Lavagna.

LA NACION consultó al Ministerio de Economía sobre la implementación de los cambios en el IPC y su tratamiento con el FMI, pero al momento de publicación de este artículo no obtuvo respuesta. Asimismo, tal cual informó este medio, una misión del Fondo llegará a Buenos Aires en los próximos días para avanzar con la segunda revisión del programa económico acordado.

Un exfuncionario que trabajó bajo el ala de Luis Caputo, Joaquín Cottani, catalogado como exviceministro, sostuvo que en 2024 iba a introducirse los primeros cambios al IPC. “Cuando yo estaba en funciones, el indicador ya estaba listo para ser introducido. En junio de 2024 estaba terminado y Lavagna aceptó postergar su lanzamiento un poco porque la inflación estaba bajando y había un argumento para no hacer el cambio en ese momento”, explicó en diálogo con Radio con Vos.

Consultado sobre esas razones, Cottani señaló que la inflación aún se encontraba en niveles elevados y que el objetivo era que se estabilizara más abajo. “La nueva fórmula tiene una mayor ponderación de los servicios públicos y, obviamente, esos precios tenían que aumentar para reducir la carga de los subsidios. En ese contexto, el argumento del Presidente [Javier Milei] era lógico para no agregar ruido, y además era compartido por el personal del Indec. Pero cuando la inflación se estabilizó en el segundo semestre, ese argumento perdió peso”, añadió. Para entonces, aclaró, él ya no formaba parte del Gobierno.

La polémica por el IPC

La controversia estalló con la renuncia de Lavagna al frente del Indec. Había asumido con la llegada de la gestión de Alberto Fernández y su puesto era uno de los casilleros que se mantenía sin cambios tras el cambio de gobierno.

“Espero que decidan sacarlo; que mi salida ayude a eso”, dijo Marco Lavagna a sus más cercanos en el Indec antes de renunciar, en referencia a los cambios en el IPC VICTORIA GESUALDI - Télam

Tal como publicó el periodista de LA NACION Francisco Jueguen, Lavagna le dijo a sus más cercanos dentro del Indec antes de su salida: “Espero que decidan sacarlo; que mi salida ayude a eso”, en referencia al nuevo IPC.

“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo. Enero, este mes, daba un punto más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”, aseguró Caputo.

Finalmente, quien era el número dos del Indec, Pedro Lines, asumió el cargo que ejercía Lavagna, y se espera que el próximo martes se publique el dato de inflación correspondiente a enero. Será con la metodología tradicional. La fecha de inicio de la nueva, así como su implementación, todavía tiene signo de pregunta.