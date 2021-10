Qué dijo el Gobierno tras la suba del dólar

Gabriela Cerruti, la vocera de la Presidencia, en el marco de una conferencia de prensa brindada hoy por la mañana, se refirió a la suba del dólar blue y minimizó la importancia de esa divisa paralela en el mercado financiero, aunque advirtió: “No agiten ese fantasma”.

Frente a la pregunta de una periodista sobre cómo el Gobierno explicaba la suba del dólar qué medidas podrían tomarse para morigerarla, la funcionaria dijo: “La suba que se dio es del dólar blue y es un mercado muy chico, ínfimo, en comparación con el resto de los mercados financieros en la Argentina”.

Además, explicó que en general los mercados “se mueven mucho por rumores, por cuestiones políticas o de expectativas que se generan dentro mismo del mercado financiero” por lo que aseguró: “No creemos que esa suba tenga que ver con alguna visión real de qué es lo que está sucediendo en la economía”.

Conferencia de Gabriela Cerruti Captura

Al respecto, en su segunda conferencia de prensa tras ser nombrada en este nuevo rol, Cerruti dijo que la economía “está creciendo, se está expandiendo, está avanzando” y explicó: “No hay razones para preocuparnos” ya que “salimos del momento de la pandemia, estamos en números similares a la pre pandemia e incluso a números previos a la crisis que dejaron Mauricio Macri y el macrismo económico”.

Así, recalcó que el Gobierno no cree que la suba del dólar blue responda a lo que sería un escenario positivo. “Creemos que están creciendo las reservas y que se está marchando a una estabilización de todas las variables de la economía; no hay ninguna razón para que nos preocupemos por el tema, no hay ninguna posibilidad de evaluación”, insistió.

Por último, advirtió: “No agiten ese fantasma porque no va a suceder, no hay ninguna posibilidad y el dólar blue se maneja por expectativas que sería bueno que, al igual que con el tema de los precios, quienes las manejan tengan en cuenta que esos movimientos influyen en la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. Sería bueno que pensemos en que todos estén un poco mejor”.

Los dichos de Aníbal Fernández

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, también dio su visión de la suba de la divisa y dijo: “El dólar blue es un mercado marginal, hiperchiquito, que no influye en la vida de los argentinos. No me indica nada”.

El comunicación con HTH, por Radio Metro 95.1, el funcionario estuvo en sintonía con Cerruti y argumentó: “Las exportaciones son con dólar oficial. Que uno tenga que vender un auto es de gente con mucho dinero”.

Así, aseguró. “No va a haber devaluación. El dólar blue se utilizó para mostrar algo que no tiene nada que ver. Si sube el blue nos preocupamos y subimos los precios por las dudas. No va a haber devaluación, no debería generar inflación. El mercado es inexistente”.