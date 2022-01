Qué es la OCDE, el club de 38 países desarrollados que convocó a la Argentina

Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo internacional que convoca a diferentes estados para proponer, impulsar y armonizar políticas que estimulen el crecimiento económico y el desarrollo social tanto de sus países miembros como de aquellos que no están directamente asociados a la entidad.

Tuvo su antecesora en la Organización Europea para la Cooperación Económica, que se creó en 1948 en el marco de la posguerra. Con el bloque soviético consolidado, este organismo fue una instancia clave para la gestión del Plan Marshall y los fondos que los Estados Unidos destinaron a la reconstrucción del continente, entre los países del bloque occidental.

Según su propia definición, la OCDE tiene como misión el “diseñar mejores políticas para una vida mejor”, y advierte que su objetivo es “promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas”.

Actualmente, la OCDE cuenta con 38 países miembros, representados en la organización por un embajador que integra el Consejo de la OCDE. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Noruega, Islandia, Irlanda, Grecia, Suiza, Austria, Países Bajos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Israel o Finlandia son algunos de sus miembros plenos, que concentran el 60% del comercio global.

El presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero. Cancillería

Entre los países latinoamericanos, el primero en ingresar fue México (1994). Luego se sumaron Colombia (2020) y Costa Rica (2021), el miembro más reciente.

Además de publicar estudios económicos o sociales, existen instancias de encuentro y debate dentro del organismo. Entre otras, se encuentra la reunión anual del Consejo, en la cual también participan los ministros de Economía o Finanzas de los miembros.

La máxima autoridad formal de la OCDE es el secretario general, que debe ser elegido por consenso entre todos los integrantes de la organización. Actualmente, ocupa el cargo el australiano Mathias Cormann, quien sucedió en el cargo al mexicano José Ángel Gurría (ocupó el cargo entre junio de 2006 y mayo de 2021).

Una de las características de la OCDE es que, a diferencia de organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial o el BID, no financia programas de infraestructura o realiza préstamos o giros de fondos para otros países. En cambio, se trata de un foro que busca generar asesoría en políticas públicas, recomendaciones y asesoramiento en materia económica y social.

El caso argentino: cómo es el proceso para ingresar a la OCDE

Ayer, la Argentina recibió, junto a Brasil, Perú, Bulgaria, Croacia y Rumania, la invitación para que estos países inicien el proceso para ingresar a ser miembros de la organización. “Esto sigue a una cuidadosa deliberación por parte de los miembros de la OCDE sobre la base de su Marco para la consideración de posibles miembros basado en evidencia y el progreso realizado por los seis países desde sus primeras solicitudes respectivas para ser miembros de la OCDE. Ahora se prepararán hojas de ruta individuales para el proceso de evaluación detallado, siempre que esos países confirmen su adhesión a los valores, la visión y las prioridades reflejadas en la Declaración de la Visión del 60º Aniversario de la OCDE”, afirmaron en un comunicado.

“Hay requisitos que hay que ir cumpliendo. Ellos van evaluando. Dura un buen tiempo. Y una vez que se han cumplido los requisitos la organización admite al país. Por ende, en primer lugar hay que aceptar iniciar el proceso, luego ir cumpliendo los exquisitos que solicitan, que en algunos casos implican modificar leyes, adoptar prácticas o cumplir determinados estándares”, explica Marcelo Elizondo, titular de la consultora DNI y experto en comercio internacional.

“La evaluación es hecha por diversos comités que tiene la organización. Es minuciosa y exigente. Entre los requisitos de siempre están: asegurar preservación de la libertad individual, garantizar los valores de la democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos, y cumplir con los valores de las economías de mercado abiertas, comerciales, competitivas, sostenibles y transparentes. Últimamente, se empezaron a exigir otros como promover ‘el crecimiento económico sostenible e inclusivo y sus objetivos para abordar el cambio climático, incluida la detención y reversión de la pérdida de biodiversidad y la deforestación’”, afirma el analista, director de la Maestría en Desarrollo Tecnológico Y Estratégico del ITBA.

Ese recorrido, sin embargo, no es automático ni inmediato. Colombia, por ejemplo, demoró nueve años entre su postulación y su confirmación como miembro pleno. Según Elizondo, la Argentina hoy “está lejos” de reunir los requisitos para el ingreso a la organización. “La OCDE no solo evalúa una ‘foto’ al momento de admitir un país sino una película de cierta estabilidad en el respeto de sus pautas. Entre los pasos que tuvo que completar Colombia estuvieron armonizar su legislación, sus políticas y sus prácticas públicas a las normas de la OCDE, en particular sobre cuestiones laborales, de reforma de su sistema de justicia, de gobierno corporativo de las empresas de propiedad estatal, de anti-soborno, de comercio, así como de establecimiento de una política nacional sobre químicos industriales y gestión de residuos”, completa Elizondo.