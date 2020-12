Cierre de fronteras: qué hacer con pasajes y reservas si no se puede viajar

Agencias de turismo y aerolíneas siguen de cerca cualquier decisión que pueda tomar el Gobierno ante un posible cierre de fronteras, aunque aclararon que los pasajeros tienen la opción de cambiar y/o modificar sus pasajes en cualquier momento Fuente: Archivo

Esteban Lafuente Belkis Martínez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de diciembre de 2020 • 16:36

Ante el temor sobre un tentativo cierre de fronteras entre la Argentina y Brasil, agencias de turismo, aerolíneas y empresas de transporte planifican su hoja de ruta para el caso de que el Gobierno decida suspender vuelos y viajes. Según señalan en el sector, se mantendrán las condiciones aplicadas este año a partir de la pandemia: los pasajeros tienen la posibilidad de hacer cambios y reprogramación de las reservas sin sufrir penalidades.

A horas de haber definido la suspensión de los vuelos desde y hacia Gran Bretaña, el Gobierno de Alberto Fernández centra su atención en Brasil, que sufre hoy un fuerte rebrote de casos de coronavirus. La situación, monitoreada en conjunto por el Ministerio de Salud, Transporte y Migraciones, podría determinar el cierre de fronteras con ese país, a pocos días del inicio de la temporada de verano.

Si bien la demanda de turistas es menor, y la cantidad de vuelos desde y hacia Brasil es acotada en comparación con temporadas anteriores, existe un potencial conflicto en el caso de que ese intercambio se interrumpa.

Desde Avantrip afirmaron que los pasajes que se sacaron para Brasil desde que se reactivaron los vuelos son flexibles. "Por ahora, la reprogramación no es un gran tema porque la gente que se iba a ir a pasar las fiestas ya se fue. Todavía no es un tema urgente", dijeron y destacaron que ante la crisis sanitaria no hubo tanta gente que reservara los servicios de hotel desde la plataforma.

En caso de confirmarse el cierre de las fronteras, aseguraron, tendrán "un trabajo más importante en reprogramación de vuelos" que en alojamientos. "El hotel se dejó para comprar a último momento, poco tiempo antes de volar, justamente por el riesgo que se percibió del destino", observaron desde esa agencia de turismo y aseguraron que, esta vez, los viajeros no acompañaron su compra de vuelo con el hotel.

Hasta el momento, los pasajeros pueden volver de Brasil, pero las empresas están atentos a cualquier anuncio del Gobierno Fuente: Archivo - Crédito: Diego Lima

Desde esa oficina aseguraron que la persona que desee adquirir un pasaje en este momento lo puede hacer, porque lo saca "en una condición de flexible, con posibilidad de poder reprogramarlo sin penalidad". Sin embargo, dicen que aún no tienen información sobre un posible cierre de fronteras.

En tanto, fuentes de Despegar indicaron que siguen de cerca las medidas y regulaciones que están aplicando los gobiernos. "Dada la coyuntura que atravesamos con el impacto de la pandemia, nuestros proveedores están contemplando en la mayoría de los casos políticas de flexibilidad, que incluyen boletos abiertos en el caso de los vuelos, reprogramaciones o vouchers por el valor de la reserva", indicaron desde la agencia de turismo.

Vacaciones en Brasil: qué pasa con los aviones

En Aerolíneas Argentinas todavía no hay "nada previsto" en cuanto a cambios en la política comercial. En ese sentido, fuentes de la empresa estatal recordaron que los pasajeros tienen "un cambio libre" en todos los pasajes comprados desde marzo y con posibilidad de cambio con fecha de regreso hasta el 15 de diciembre de 2021.

Los pasajeros que ya sacaron sus boletos tienen cierta flexibilidad de cambio ante un posible cierre de fronteras Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli / LA NACION

La empresa estatal vuela a Río de Janeiro una vez por día y la próxima semana el itinerario pasa a ser de nueve vuelos por semana.

En tanto, a San Pablo la aerolínea hace un vuelo diario, pero el próximo lunes incrementa a 10 viajes por semana.

Según destacaron, hay uno semanal hacia Salvador de Bahía, mientras que en enero Florianópolis se sumará entre los destinos con un vuelo por semana. Porto Alegre, en tanto, arrancará recién en marzo. "Porto Seguro este año no se va a operar porque no hay demanda suficiente (se vuela solo de diciembre a marzo)", afirmaron.

Por otro lado, desde LATAM, empresa que abandonó el segmento de cabotaje pero sí realiza vuelos internacionales desde y hacia Ezeiza, indicaron que "hay ciertas facilidades de cambio", y están a la espera de más detalles.

Ayer llegaron al mayor aeropuerto de la Argentina un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Río de Janeiro y tres de San Pablo, de los cuales dos fueron de la empresa estatal y uno de LATAM.

Hoy, en tanto, aterrizaron en esa terminal, tres que venían de San Pablo, pertenecientes a la compañía estatal, LATAM, y Qatar. Este último era proveniente de Doha. También arribó uno de Río de Janeiro.

Para mañana, si el Ministerio de Salud no sugiere un cierre entre ambas fronteras, se espera la misma afluencia de vuelos en el Ministro Pistarini.

Conforme a los criterios de Más información