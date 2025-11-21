Qué productos conviene comprar en el Black Friday 2025
El evento llega con fuertes descuentos en viajes, tecnología y electrodomésticos; marcas líderes ya adelantaron sus mejores promociones
- 3 minutos de lectura'
El Black Friday 2025 en Argentina se realizará el viernes 28 de noviembre, pero las promociones se extenderán hasta el lunes 1° de diciembre, lo que permitirá incorporar también el tradicional Cyber Monday. Como cada año, cientos de marcas participarán del evento con descuentos en pasajes, tecnología, electrodomésticos, moda, belleza y hogar. Entre tanta oferta, surge la pregunta clave: ¿qué productos realmente conviene comprar para aprovecharlo al máximo?
El sitio oficial ya adelantó varias de las empresas que participarán de este Black Friday, entre ellas: La Anónima Online, Universal Assistance, Puma, Tiendamia, LATAM, FOREO Sweden, Plataforma 1C, JetSMART, Samsung, Carrefour, Devre, MacOwens, Whirlpool, Nike, Marriott Bonvoy, Puppis, NH Hoteles, Lenovo y Almundo, entre muchas otras más.
Por su cercanía con las fiestas de Fin de Año, la fecha es ideal para adelantar regalos, reservar vacaciones o renovar electrodomésticos antes de la temporada de verano, que es cuando suelen volver a aumentar los precios.
Viajes: el rubro con los mayores descuentos
El turismo vuelve a ser el segmento más competitivo del Black Friday, con rebajas significativas en vuelos, paquetes y alojamientos para viajar tanto en verano como durante 2026.
JetSMART
La low cost publicó algunas de las tarifas más llamativas:
- Vuelos al interior del país (Salta, Mendoza, Trelew) por menos de $30.000 por tramo.
- Promociones para quienes viajen con equipaje de mano.
- Tarifas especiales para fechas flexibles.
Almundo
La agencia confirmó vuelos internacionales por menos de USD 1.000, con especial foco en destinos de alta demanda:
- Miami
- Punta Cana
- Cancún
También ofrecerá descuentos en hoteles y paquetes completos.
Plataforma 10
Para quienes buscan escapadas nacionales económicas:
- Pasajes a la Costa Atlántica por alrededor de $40.000
- Viajes a Córdoba por valores similares
Una opción accesible para planificar vacaciones familiares o escapadas cortas.
Electrodomésticos: las mejores rebajas del año
La fecha suele ser elegida por usuarios que buscan renovar su hogar. En 2025, las principales marcas ya adelantaron ofertas fuertes.
Samsung
Publicó parte de su catálogo anticipado, con precios competitivos:
Celulares desde $220.000
Televisores desde $439.000
Lavarropas desde $800.000
El sitio oficial confirmará cuotas sin interés y acuerdos bancarios.
Megatone
Ofertas destacadas en productos seleccionados:
Notebooks con hasta 70% de descuento
Colchones y sommiers al 50%
Bicicletas al 60%
Whirlpool
Rebajas especialmente atractivas en línea blanca:
Lavarropas desde $589.000
Heladeras desde $390.000
Qué evitar: guía rápida para comprar sin sorpresas
Para aprovechar el Black Friday sin caer en estafas o falsas ofertas, especialistas en comercio electrónico recomiendan:
1. Evitar compras impulsivas
Armar una lista previa y definir un presupuesto ayuda a priorizar lo importante.
2. Evitar demoras que hacen perder stock
Registrarse con anticipación en los sitios y cargar datos de envío permite comprar más rápido cuando aparecen las ofertas.
3. Evitar falsas ofertas
Comparar precios entre sitios o usar comparadores online es clave para confirmar que el descuento sea real.
4. Evitar problemas de postventa
Revisar políticas de envío, costos adicionales y condiciones de devolución antes de concretar la compra.
5. Evitar estafas y filtraciones
Utilizar métodos de pago seguros y evitar redes wifi públicas protege los datos personales.