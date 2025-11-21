Qué productos conviene comprar en el Black Friday 2025

El Black Friday 2025 en Argentina se realizará el viernes 28 de noviembre, pero las promociones se extenderán hasta el lunes 1° de diciembre, lo que permitirá incorporar también el tradicional Cyber Monday. Como cada año, cientos de marcas participarán del evento con descuentos en pasajes, tecnología, electrodomésticos, moda, belleza y hogar. Entre tanta oferta, surge la pregunta clave: ¿qué productos realmente conviene comprar para aprovecharlo al máximo?

El sitio oficial ya adelantó varias de las empresas que participarán de este Black Friday, entre ellas: La Anónima Online, Universal Assistance, Puma, Tiendamia, LATAM, FOREO Sweden, Plataforma 1C, JetSMART, Samsung, Carrefour, Devre, MacOwens, Whirlpool, Nike, Marriott Bonvoy, Puppis, NH Hoteles, Lenovo y Almundo, entre muchas otras más.

Por su cercanía con las fiestas de Fin de Año, la fecha es ideal para adelantar regalos, reservar vacaciones o renovar electrodomésticos antes de la temporada de verano, que es cuando suelen volver a aumentar los precios.

Viajes: el rubro con los mayores descuentos

El turismo vuelve a ser el segmento más competitivo del Black Friday, con rebajas significativas en vuelos, paquetes y alojamientos para viajar tanto en verano como durante 2026.

JetSMART

La low cost publicó algunas de las tarifas más llamativas:

Vuelos al interior del país (Salta, Mendoza, Trelew) por menos de $30.000 por tramo .

. Promociones para quienes viajen con equipaje de mano.

Tarifas especiales para fechas flexibles.

Promociones de Jet Smart (Foto: Jet Smart)

Almundo

La agencia confirmó vuelos internacionales por menos de USD 1.000, con especial foco en destinos de alta demanda:

Miami

Punta Cana

Cancún

También ofrecerá descuentos en hoteles y paquetes completos.

Descuentos de Almundo para viajar (Foto: Almundo)

Plataforma 10

Para quienes buscan escapadas nacionales económicas:

Pasajes a la Costa Atlántica por alrededor de $40.000

por alrededor de Viajes a Córdoba por valores similares

Una opción accesible para planificar vacaciones familiares o escapadas cortas.

Ofertas de viajes en micro (Foto: Plataforma 10)

Electrodomésticos: las mejores rebajas del año

La fecha suele ser elegida por usuarios que buscan renovar su hogar. En 2025, las principales marcas ya adelantaron ofertas fuertes.

Samsung

Publicó parte de su catálogo anticipado, con precios competitivos:

Celulares desde $220.000

Televisores desde $439.000

Lavarropas desde $800.000

El sitio oficial confirmará cuotas sin interés y acuerdos bancarios.

Samsung ya presentó su lista de productos para el Black Friday (Foto: Samsung)

Megatone

Ofertas destacadas en productos seleccionados:

Notebooks con hasta 70% de descuento

Colchones y sommiers al 50%

Bicicletas al 60%

Descuentos de Magatone imperdibles (Foto: Megatone)

Whirlpool

Rebajas especialmente atractivas en línea blanca:

Lavarropas desde $589.000

Heladeras desde $390.000

Comprar electrodomésticos por el Black Friday será una gran ventaja de ahorro (Foto: Whirpool)

Qué evitar: guía rápida para comprar sin sorpresas

Para aprovechar el Black Friday sin caer en estafas o falsas ofertas, especialistas en comercio electrónico recomiendan:

1. Evitar compras impulsivas

Armar una lista previa y definir un presupuesto ayuda a priorizar lo importante.

2. Evitar demoras que hacen perder stock

Registrarse con anticipación en los sitios y cargar datos de envío permite comprar más rápido cuando aparecen las ofertas.

3. Evitar falsas ofertas

Comparar precios entre sitios o usar comparadores online es clave para confirmar que el descuento sea real.

4. Evitar problemas de postventa

Revisar políticas de envío, costos adicionales y condiciones de devolución antes de concretar la compra.

5. Evitar estafas y filtraciones

Utilizar métodos de pago seguros y evitar redes wifi públicas protege los datos personales.