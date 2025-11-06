Black Friday 2025 en la Argentina: qué se sabe, qué conviene comprar y qué evitar

El evento de compras online Black Friday 2025 se realizará en la Argentina a finales de noviembre con la participación de numerosas marcas. Esta jornada de descuentos masivos, que marca el comienzo de la temporada de compras para las fiestas, centra su actividad en el comercio digital y modifica las pautas de consumo en el país. El fenómeno genera una alta expectativa entre los consumidores, que buscan acceder a productos con precios reducidos antes de la Navidad.

Qué se sabe del Black Friday 2025

La edición de este año del Black Friday en la Argentina tendrá lugar el viernes 28 de noviembre. El período de descuentos no se limita a 24 horas, se prolongará durante todo ese fin de semana y concluirá el lunes 1° de diciembre. Esta extensión de cuatro días incluye también el tradicional Cyber Monday, lo que unifica ambas fechas en una única ventana de consumo intensivo.

Una recomendación clave es registrarse previamente en los sitios de comercio electrónico Jirapong Manustrong - Shutterstock

La historia del Black Friday cuenta con varias teorías sobre su nacimiento. La hipótesis más aceptada sitúa el primer uso del concepto el 24 de septiembre de 1869, cuando una operación fallida en el mercado del oro provocó un desplome financiero conocido como “Viernes Negro”.

El uso moderno de la expresión apareció a mediados de la década de 1950 en Filadelfia. La policía local apodó así al día posterior a Acción de Gracias por el caos que generaban los compradores. El término adquirió notoriedad nacional en 1975 gracias a una publicación del diario The New York Times.

El evento de descuentos se extenderá durante cuatro días consecutivos hasta el 1° de diciembre Reuters

¿Qué conviene comprar? Las principales marcas que participan

El sitio oficial del Black Friday en la Argentina ya confirma la presencia de importantes empresas de diversos rubros, donde los consumidores podrán encontrar las principales ofertas. La plataforma web destaca la participación de las siguientes compañías:

Marcas de tecnología como SAMSUNG y Lenovo forman parte del evento Seth Wenig - AP

La Anónima Online

Universal Assistance

Puma

Tiendamia

Mamás Mateas

LATAM

FOREO SWEDEN

Plataforma 1C

JetSMART

SAMSUNG

Carrefour

Devré

MacOwens

Whirlpool

Nike

Marriott Bonvoy

Puppis

Zebra

Nh Hoteles

Lenovo

Almundo

Qué evitar: guía para una compra segura y sin sorpresas

Para asegurar una experiencia de compra satisfactoria y evitar inconvenientes, es recomendable seguir una serie de pasos clave en el entorno digital:

Los especialistas recomiendan planificar las compras para evitar adquisiciones impulsivas

Evitar compras impulsivas: planificar con anticipación . Identificar los productos necesarios o deseados y fijar un presupuesto previo ayuda a mantener el foco. Esta organización permite concentrarse en las ofertas más relevantes para cada usuario.

. Identificar los productos necesarios o deseados y fijar un presupuesto previo ayuda a mantener el foco. Esta organización permite concentrarse en las ofertas más relevantes para cada usuario. Evitar demoras y pérdida de stock: registrarse previamente . Crear una cuenta en los sitios de comercio electrónico y cargar los datos de envío y facturación antes del evento ahorra tiempo valioso. Cuando las ofertas se activan, este paso previene la pérdida de productos con unidades limitadas.

. Crear una cuenta en los sitios de comercio electrónico y cargar los datos de envío y facturación antes del evento ahorra tiempo valioso. Cuando las ofertas se activan, este paso previene la pérdida de productos con unidades limitadas. Evitar falsas ofertas: comparar precios . Es fundamental utilizar comparadores o visitar directamente las tiendas online para confirmar la conveniencia del descuento. Se debe prestar especial atención para asegurar que el precio no fue inflado previamente.

. Es fundamental utilizar comparadores o visitar directamente las tiendas online para confirmar la conveniencia del descuento. Se debe prestar especial atención para asegurar que el precio no fue inflado previamente. Evitar sorpresas: revisar las políticas de envío y devolución . Antes de concretar la transacción, se deben verificar los tiempos de entrega, los costos de envío y las condiciones de devolución de cada comercio. Es importante que estas políticas se ajusten a las expectativas del comprador.

. Antes de concretar la transacción, se deben verificar los tiempos de entrega, los costos de envío y las condiciones de devolución de cada comercio. Es importante que estas políticas se ajusten a las expectativas del comprador. Evitar estafas: utilizar métodos de pago seguros. Se debe dar prioridad a las plataformas de pago reconocidas. Los expertos en ciberseguridad aconsejan evitar transacciones desde redes de wifi públicas o no seguras para proteger los datos personales y bancarios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.