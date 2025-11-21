Cuáles son las mejores promociones del Black Friday 2025
Del 28 de noviembre al 1° de diciembre, cientos de marcas participarán del Black Friday en Argentina con descuentos en viajes, tecnología, electrodomésticos y más
- 3 minutos de lectura'
El Black Friday 2025 se prepara para una nueva edición en la Argentina y promete convertirse una vez más en uno de los eventos de comercio electrónico con mayores descuentos del año. Desde el 28 de noviembre al 1° de diciembre, cientos de marcas ofrecerán rebajas exclusivas a través de sus respectivos sitios web, con promociones en categorías como viajes, tecnología, juguetes, muebles, moda, gastronomía, inmobiliarias y servicios.
Por su cercanía con las fiestas, la fecha suele ser elegida por quienes buscan adelantar las compras de Navidad o aprovechar precios más bajos antes del inicio de la temporada de verano. Sin embargo, entre tanta oferta, no siempre es fácil identificar cuáles son las promociones que realmente convienen. Te dejamos las más destacadas.
Viajes: las ofertas más fuertes del Black Friday 2025
El rubro turismo vuelve a posicionarse como uno de los más competitivos del evento. Las principales marcas ya confirmaron descuentos significativos para viajar durante el verano y también durante 2026.
JetSmart
La aerolínea low cost lanzó tarifas con valores muy por debajo de los habituales:
- Vuelos al interior del país, como Salta, Mendoza o Trelew, por menos de $30.000 por tramo.
- Promociones adicionales para quienes viajan con equipaje de mano o en fechas flexibles.
Almundo
La agencia adelanta vuelos internacionales por menos de USD 1.000, especialmente a destinos de alta demanda como:
- Miami
- Punta Cana
- Cancún
También promete descuentos en hoteles y paquetes completos.
Plataforma 10
Para quienes buscan escapadas económicas dentro del país, habrá pasajes en micro desde:
- $40.000 hacia la Costa Atlántica
- $40.000 hacia Córdoba y alrededores
Una opción clave para los que planifican vacaciones accesibles y en familia.
Electrodomésticos: rebajas fuertes en las principales marcas
Muchos consumidores eligen el Black Friday para renovar dispositivos o cambiar electrodomésticos. En 2025, las marcas ya adelantaron algunas rebajas.
Samsung
La empresa publicó parte de su catálogo anticipado, con descuentos llamativos:
- Celulares desde $220.000
- Televisores desde $439.000
- Lavarropas desde $800.000
El sitio oficial contará con cuotas sin interés y promociones bancarias.
Megatone
Los descuentos más altos aparecen en productos seleccionados:
- Notebooks con hasta 70% de descuento
- Colchones y sommiers al 50%
- Bicicletas al 60%
Whirlpool
La marca enfocada en línea blanca ofrece precios especiales en:
- Lavarropas desde $589.000
- Heladeras desde $390.000
Podés consultar todas las promociones en el sitio oficial de Black Friday Argentina.
