Cuáles son las mejores promociones del Black Friday 2025

El Black Friday 2025 se prepara para una nueva edición en la Argentina y promete convertirse una vez más en uno de los eventos de comercio electrónico con mayores descuentos del año. Desde el 28 de noviembre al 1° de diciembre, cientos de marcas ofrecerán rebajas exclusivas a través de sus respectivos sitios web, con promociones en categorías como viajes, tecnología, juguetes, muebles, moda, gastronomía, inmobiliarias y servicios.

Por su cercanía con las fiestas, la fecha suele ser elegida por quienes buscan adelantar las compras de Navidad o aprovechar precios más bajos antes del inicio de la temporada de verano. Sin embargo, entre tanta oferta, no siempre es fácil identificar cuáles son las promociones que realmente convienen. Te dejamos las más destacadas.

Viajes: las ofertas más fuertes del Black Friday 2025

El rubro turismo vuelve a posicionarse como uno de los más competitivos del evento. Las principales marcas ya confirmaron descuentos significativos para viajar durante el verano y también durante 2026.

JetSmart

La aerolínea low cost lanzó tarifas con valores muy por debajo de los habituales:

Vuelos al interior del país , como Salta, Mendoza o Trelew, por menos de $30.000 por tramo.

, como Salta, Mendoza o Trelew, por por tramo. Promociones adicionales para quienes viajan con equipaje de mano o en fechas flexibles.

Promociones de Jet Smart (Foto: Jet Smart)

Almundo

La agencia adelanta vuelos internacionales por menos de USD 1.000, especialmente a destinos de alta demanda como:

Miami

Punta Cana

Cancún

También promete descuentos en hoteles y paquetes completos.

Descuentos de Almundo para viajar (Foto: Almundo)

Plataforma 10

Para quienes buscan escapadas económicas dentro del país, habrá pasajes en micro desde:

$40.000 hacia la Costa Atlántica

$40.000 hacia Córdoba y alrededores

Una opción clave para los que planifican vacaciones accesibles y en familia.

Ofertas de viajes en micro (Foto: Plataforma 10)

Electrodomésticos: rebajas fuertes en las principales marcas

Muchos consumidores eligen el Black Friday para renovar dispositivos o cambiar electrodomésticos. En 2025, las marcas ya adelantaron algunas rebajas.

Samsung

La empresa publicó parte de su catálogo anticipado, con descuentos llamativos:

Celulares desde $220.000

Televisores desde $439.000

Lavarropas desde $800.000

El sitio oficial contará con cuotas sin interés y promociones bancarias.

Samsung ya presentó su lista de productos para el Black Friday (Foto: Samsung)

Megatone

Los descuentos más altos aparecen en productos seleccionados:

Notebooks con hasta 70% de descuento

Colchones y sommiers al 50%

Bicicletas al 60%

Descuentos de Magatone imperdibles (Foto: Megatone)

Whirlpool

La marca enfocada en línea blanca ofrece precios especiales en:

Lavarropas desde $589.000

Heladeras desde $390.000

Comprar electrodomésticos por el Black Friday será una gran ventaja de ahorro (Foto: Whirpool)

Podés consultar todas las promociones en el sitio oficial de Black Friday Argentina.