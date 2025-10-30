Cuándo es el Black Friday y cómo comprar online desde la Argentina

El Black Friday, un evento que marca extraoficialmente el inicio de la temporada de compras navideñas, se consolida año tras año como una de las jornadas de mayor volumen de ventas a nivel global. En la Argentina, este fenómeno de descuentos masivos genera gran expectativa, especialmente en el ámbito del comercio digital.

Este evento no solo impulsa el consumo con promociones, sino que también redefine las tendencias de compra, con un creciente protagonismo de las plataformas online.

Comercio digital: cuándo es el Black Friday

¿Cuándo se celebra el Black Friday 2025 en la Argentina y cuánto dura?

El Black Friday 2025 se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre en Argentina. Sin embargo, el evento de descuentos no se limita a un solo día, sino que se extenderá durante todo el fin de semana hasta el lunes 1° de diciembre de 2025, incluyendo lo que tradicionalmente se conoce como Cyber Monday.

¿Cuál es el origen y la historia del Black Friday?

El origen del Black Friday tiene varias teorías. Una versión errónea, desmentida por historiadores, lo vinculaba a un supuesto origen esclavista. La teoría más plausible lo sitúa el 24 de septiembre de 1869, cuando el fracaso de una especulación en el mercado del oro llevó a una caída drástica, conocida como “Viernes Negro”. El uso moderno del término, sin embargo, se remonta a mediados de los años 50 en Filadelfia, donde la policía apodó así al día después de Acción de Gracias debido al caos generado por la multitud de compradores y aficionados al fútbol. No fue hasta 1975, gracias a The New York Times, que el término ganó notoriedad nacional para describir el tráfico masivo de compras.

Qué marcas participan del Black Friday

El sitio oficial de Black Friday destaca algunas de las marcas participantes del evento. En este sentido, la web muestra a las siguientes empresas:

La Anónima Online

Universal Assistance

Puma

Tiendamia

Mamás Mateas

LATAM

FOREO SWEDEN

Plataforma 1C

JetSMART

SAMSUNG

Carrefour

Devré

MacOwens

Whirlpool

Nike

Marriott Bonvoy

Puppis

Zebra

Nh Hoteles

Lenovo

Almundo

Entre otros.

¿Cómo comprar online en el Black Friday en Argentina?

Para aprovechar al máximo las ofertas y asegurar una experiencia de compra exitosa en el Black Friday, es recomendable seguir algunos pasos clave, especialmente en el entorno digital:

1 Planificá tus compras con anticipación

Identificá qué productos necesitás o deseás comprar y establecé un presupuesto. Esto te ayudará a enfocarte y evitar compras impulsivas.

2 Registrate previamente en tus páginas favoritas

Crear una cuenta y cargar tus datos de envío y facturación antes del evento puede ahorrarte tiempo valioso cuando las ofertas aparezcan, evitando demoras o la pérdida de productos en stock.

3 Compará precios y buscá las mejores ofertas

Utilizá comparadores de precios o visitá directamente las tiendas online para asegurarte de que la oferta sea realmente conveniente y no un precio inflado previamente. Prestá atención a los descuentos reales.

4 Revisá las políticas de envío y devolución

Antes de finalizar la compra, verificá los tiempos de entrega, los costos de envío y las políticas de devolución de cada comercio. Asegurate de que se ajusten a tus expectativas y necesidades.

5 Utilizá métodos de pago seguros y revisá tu conexión

Preferí plataformas de pago reconocidas y seguras. Evitá realizar transacciones desde redes wifi públicas o inseguras para proteger tus datos personales y bancarios.