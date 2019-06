"Sinceramente", el libro de Cristina Kirchner Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2019 • 10:00

El profesor de Management de la universidad Di Tella y autor del libro "El anti líder", Andrés Hatum, habló de las enseñanzas que deja "Sinceramente", el libro de Cristina Kirchner, para quienes ocupan cargos en espacios de poder.

En primer lugar, se refirió a las conductas relatadas que no habría que copiar y resaltó el tema del autoritarismo y el apriete. "El libro podría ser una avant premiere de autoritarismo, porque ella cuenta que un profesor de gimnasia reprobó a Máximo por no poder hacer la vertical y ella va y reprime al profesor y el profesor le cambia la nota. Entonces cuidado con el método del apriete", alertó.

También hizo hincapié en el narcicismo que quedaría evidenciado. "Hay una especie de oda al narcicismo en el libro porque ella sesga, personaliza e ilumina los errores de otros, pero nunca se hace una autocrítica. Es una persona que, en el libro, nunca reconoce los errores y un líder tiene que tener esa capacidad, sobre todo la capacidad de escucha que le permita poder reconocer errores propios", explicó.

. 05:26

Video

Y también destacó como negativa la desconfianza. "Cristina mandó a investigar a un cirujano que la atendía porque no la había saludado con una sonrisa. Ella dice: ´Yo era la presidenta y no me sonreía en lo absoluto´ con lo que, en comparación, Luis XIV es un poroto".

Por último, dio como ejemplos a seguir la capacidad que la expresidenta tiene para pasar de un tono soberbio a uno intimista "como si estuvieras frente a ella en un bar" y lo vulnerable que se muestra.

"Cristina en algún momento trabaja un tema de vulnerabilidad un poco falsa, pero trata de hacerlo, algo que para cualquier otro político o empresario sería un suicidio profesional, pero si hay algo impresionante es el nivel de informalidad que maneja con la gente", concluyó.