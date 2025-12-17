Tucumán-Lima: Latam cancelará una ruta que comenzó a operar hace dos días por la nueva tasa que cobra un aeropuerto

A pesar de que la ruta Tucumán–Lima lleva apenas dos días de inaugurada, Latam Airlines Perú anunció hoy que la cancelará desde el próximo 29 de marzo por la implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de la capital peruana.

Según un comunicado de la línea aérea, la introducción de esta tarifa encarece el costo total del viaje de los pasajeros que conectan en Perú hacia un tercer país y debilita el rol estratégico de Lima como hub regional, en comparación con otros centros de conexión como Bogotá y Panamá, que ofrecen redes de destinos similares sin aplicar cargos adicionales por transferencia y con menores tiempos de conexión.

“La ruta desde Tucumán a Lima fue diseñada con un fuerte enfoque en la conectividad internacional y en el desarrollo económico y turístico de la región. Los pasajeros en conexión resultan fundamentales para alcanzar la demanda necesaria que permita sostener vuelos de largo plazo, los cuales generan beneficios concretos tanto para el país de origen como para el Perú y su ecosistema aeroportuario”, agregaron.

En cuanto a los clientes que se vean afectados por la cancelación de la ruta a partir del 29 de marzo de 2026, indicaron que podrán solicitar la devolución total del importe abonado a través de los canales de atención de la compañía, o bien reprogramar su vuelo con Latam desde Salta o vía Buenos Aires, en conexión con otra compañía asociada, hacia su destino final.

Esta definición se suma a la cancelación de otras tres rutas internacionales (Lima–Orlando, Lima–Curaçao y Lima–Florianópolis), así como a la anulación de dos rutas que estaban previstas para ser lanzadas durante el primer trimestre de 2026: Guatemala–Lima y Belo Horizonte–Lima.

“Latam Airlines Perú lamenta que en la implementación de esta tasa no se haya priorizado el beneficio para el pasajero ni la sostenibilidad de la conectividad regional. A pesar de ello, la compañía reafirma su voluntad de continuar dialogando con los actores involucrados en Perú para encontrar soluciones que permitan preservar el rol de Lima como un hub competitivo y eficiente para Sudamérica”, concluyeron.