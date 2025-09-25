Qué se sabe de Cheesecake Factory en la Argentina

La reconocida marca estadounidense The Cheesecake Factory inauguró este jueves su primer punto de venta en la Argentina. El desembarco se materializó con un local en el centro comercial Alto Palermo, que abrió sus puertas al público en una jornada especial de 12 a 20 horas para oficializar su llegada al país.

Cómo es el desembarco de The Cheesecake Factory en el país

El primer punto de venta de la marca en la Argentina es un stand ubicado en el shopping Alto Palermo. La comercialización se enfoca exclusivamente en porciones individuales de sus postres. Para el lanzamiento, un cargamento de cuatro mil quinientas unidades viajó desde Estados Unidos para abastecer la demanda inicial. Fuentes del centro comercial confirmaron la operación.

La marca realiza un evento especial este jueves 25 de septiembre en el Alto Palermo

La oferta inicial incluye tres de las cuarenta variedades que posee la marca. Los clientes pueden elegir entre los sabores “Original”, “Raspberry swirl” y “Belgian chocolate”. Para promocionar su llegada, la empresa organizó un evento de tipo pop-up este jueves 25 de septiembre, de 12 a 20 horas, en el mismo establecimiento.

Quiénes son los responsables de la operación local

La iniciativa corre por cuenta del grupo inversor Finca Rosa SRL. Este está compuesto por cinco socios, todos menores de treinta años, con experiencia previa en el rubro alimenticio. La operación es independiente del grupo mexicano Alsea, que posee la licencia de The Cheesecake Factory para operar sus restaurantes en Latinoamérica, además de otras franquicias como Burger King y Starbucks.

Las primeras variedades disponibles son 'Original', 'Raspberry swirl' y 'Belgian chocolate'

Desde Finca Rosa indicaron a LA NACION su objetivo. “Nuestra misión es acercar a la Argentina alimentos reconocidos mundialmente, garantizando calidad, confianza y la experiencia auténtica de las marcas más prestigiosas del mundo”, señalaron sus responsables.

Los planes del grupo inversor local apuntan a un crecimiento sostenido. “A futuro nos imaginamos con muchos locales y también con presencia en supermercados, porque es un producto que encaja muy bien en ese rubro”, agregaron desde Finca Rosa.

El modelo de negocio en la Argentina se basa en un stand y no en un restaurante tradicional

Una cadena global con fuerte presencia internacional

The Cheesecake Factory inauguró su primer local en 1978 en Beverly Hills, California. Actualmente, opera cerca de 400 establecimientos en todo el mundo. De ellos, 362 se encuentran en Estados Unidos y Canadá. El resto funciona bajo el formato de licencias, principalmente en Oriente Medio, China, Hong Kong, Macao y Tailandia. En la región, la empresa tiene presencia en México.

La compañía, que cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo CAKE, presentó un sólido desempeño financiero en el segundo trimestre de 2025. Registró crecimiento en ingresos, rentabilidad y apertura de locales, con un EBITDA ajustado cercano a los 100 millones de dólares, lo que representa un aumento del nueve por ciento interanual.

La empresa cotiza en el mercado Nasdaq bajo el símbolo bursátil CAKE

Otras marcas internacionales que llegan a la Argentina

La llegada de The Cheesecake Factory se suma a otros desembarcos recientes de firmas internacionales en el país. La marca española de joyería y accesorios Tous confirmó la apertura de su primera tienda para octubre en el shopping Unicenter. Tous ya tuvo presencia en el país entre 2007 y 2021 con un local en Patio Bullrich.

En los últimos meses, Unicenter también sumó otras aperturas relevantes. Victoria’s Secret inauguró su primera tienda oficial en enero, Skechers se instaló en abril y la firma de indumentaria urbana New Era debutó en junio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucas Parera y Alfredo Sainz.