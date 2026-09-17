¿Qué tan grande es la “penalización por obesidad”?

¿Qué ocurre después de bajar de peso? Los médicos les dicen a sus pacientes que pueden esperar una mejor movilidad y menos tensión en sus articulaciones. Los indicadores metabólicos, como el nivel de azúcar en la sangre y el colesterol, mejoran. Las personas dicen tener más energía y dormir mejor. Pero estos indicadores de salud son solo una parte de lo que los economistas llaman la “penalización por obesidad”.

Hace tiempo que los estudios demuestran que las personas, especialmente las mujeres, con sobrepeso tienden a terminar su educación formal antes y tienen menos probabilidades de casarse o de trabajar. La repentina pérdida de peso que experimentan millones de estadounidenses con los medicamentos de GLP-1 ofrece una oportunidad única para estudiar en qué medida desaparece esa penalización cuando las personas adelgazan.

En Estados Unidos, alrededor del 22% de las mujeres y el 14% de los hombres tomaron GLP-1 para bajar de peso o para tratar afecciones crónicas como la diabetes. Rebecca Diamond, de la Universidad de Harvard, a través de datos del estudio “Understanding America”, una encuesta de larga duración realizada a 15.000 personas, comparó a las mujeres que comenzaron a tomar los medicamentos para bajar de peso con otras similares que deseaban tomarlos pero aún no lo habían hecho. Es que la muestra de hombres que tomaban estos medicamentos en la encuesta era demasiado pequeña para analizarla.

A medida que el primer grupo bajaba de peso, la Sra. Diamond cuantificó los cambios en sus relaciones personales y profesionales en comparación con el segundo grupo. Los resultados ofrecen una de las estimaciones más claras hasta la fecha del precio que pagan las mujeres estadounidenses por ser obesas.

Un asunto de peso en Estados Unidos: el efecto de los fármacos GLP-1 en el empleo femenino The Economist

Las mujeres de la muestra fueron emparejadas según criterios como su índice de masa corporal, raza, ingresos y autoevaluación de salud. Al comparar sus resultados a lo largo de 18 meses, se observa una marcada diferencia. Entre las mujeres que habían estado sin trabajo, las tasas de empleo aumentaron en 27 puntos porcentuales para aquellas que tomaban GLP-1. Ese cambio es mayor que la brecha de empleo entre las mujeres estadounidenses con un diploma de secundario y aquellas con un título universitario.

Se observa una desventaja similar en el mercado de las citas. Las posibilidades de que una mujer soltera se casara o se mudara con una pareja aumentaron en 29 puntos porcentuales en comparación con una mujer que no había bajado de peso.

Sin duda, la mejora en la salud influyó, pero no explica todos los avances logrados por las mujeres que tomaron GLP-1. La proporción de personas sin empleo que afirmaron que una enfermedad limitaba el trabajo que podían realizar se redujo en solo 14 puntos porcentuales durante el mismo período. Además, la mayoría de las mujeres pasaron del desempleo al empleo, no desde una situación de discapacidad o jubilación. Tampoco es probable que la mejora en el estado de ánimo o la motivación expliquen estos avances: sorprendentemente, hubo muy pocos cambios en la satisfacción con la vida, la soledad y la depresión que las propias mujeres reportaron tras la pérdida de peso.

Ozempic, Wegovy y Mounjaro son los GLP-1 más conocidos

Diamond considera que la explicación más importante es un prejuicio persistente contra las mujeres con sobrepeso. La pérdida de peso no tuvo ningún efecto en las carreras profesionales ni en las relaciones ya existentes: las mujeres que tomaban GLP-1 y que ya tenían un empleo no lograron ascensos ni aumentos salariales. El exceso de peso parecía impedirles únicamente que fueran contratadas.

No es de extrañar, entonces, que niñas de tan solo tres años digan que les preocupa su peso. Los GLP-1 no solo ayudan a las personas a estar más saludables: también pueden ayudarlas a escapar de la censura social.