Para los analistas, el foro de derecha que impulsa Milei suma potencial tras la captura de Maduro

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, el presidente Javier Milei ratificó su “apoyo total” a Washington y enmarcó la ofensiva como una embestida contra el “socialismo del siglo XXI”. Especialistas consultados señalaron que el episodio muestra el peso de Donald Trump en la región, que podría consolidarse con el giro en la política exterior argentina, ahora orientada a impulsar un bloque regional de derecha.

“Lo de la madrugada [por la captura de Maduro] demuestra que Estados Unidos va en serio en palos y zanahorias en la región. La Argentina es el caso paradigmático de zanahorias, y Venezuela de palos”, sintetizó Fabián Calle, analista internacional especializado en seguridad. Desde su perspectiva, Trump recompensa a la Argentina y castiga a Venezuela como reacción a la disputa con China.

En diálogo con LN+, Milei revalidó su “apoyo total a Estados Unidos” y celebró el ataque impulsado por Trump: “Es bueno para la región porque básicamente esta franquicia se extendió por toda América Latina y ha contaminado el continente no solo con ideas perversas y siniestras para la libertad, sino que además ha traído mucha violencia”.

Javier Milei en exclusivo: "La libertad está renaciendo en el continente"

Este mensaje del Presidente “está dentro del alineamiento de máxima intensidad del Gobierno con Estados Unidos”, explicó Juan Pablo Laporte, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Austral. También recordó las palabras de Milei en la cumbre del Mercosur, realizada el 20 de diciembre, en la que sostuvo que la Argentina apoyaba la presión de Washington sobre Caracas. “El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado”, dijo el Presidente en aquel discurso.

En las declaraciones televisivas posteriores a la captura de Maduro, Milei apuntó contra los mandatarios que cuestionaron las operaciones militares, como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia): “Socialismo del siglo XXI. Los socialistas están dispuestos a avalar dictaduras y terrorismo si son de izquierda”.

El bloque regional de derecha

El Presidente anunció el miércoles que está “trabajando activamente” con 10 países para construir un bloque regional de derecha cuyo eje consiste en “plantarse frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas”.

“Pensando en Venezuela, ese eventual bloque podría hasta legitimar la actividad y el rol de Estados Unidos en la región”, opinó Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Gobierno y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. “Estados Unidos logra un foro en América Latina que legitima sus acciones. En relación a Venezuela, en otro momento hubieran estado la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños] y la Unasur [Unión de Naciones Suramericanas, ambas promovidas por gobiernos de izquierda], en contra de lo que está pasando”.

Además, la conformación del conglomerado de derecha “colaboraría en presionar diplomáticamente para que comience una transición” en Venezuela, expresó Federico Merke, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés.

Los cinco analistas consultados por LA NACION coincidieron en que el espacio anunciado fortalecería a Trump en la región dado que los actuales mandatarios latinoamericanos de derecha apoyan el gobierno estadounidense y persiguen vínculos estrechos con la Casa Blanca.

“La estrategia propuesta por Milei está estrictamente orientada a consolidar y profundizar aún más el alineamiento acrítico con Estados Unidos”, introdujo Anabella Busso, profesora de política internacional latinoamericana en la Universidad Nacional de Rosario. “La idea de Trump es fortalecer las posibilidades de dominación de Estados Unidos a nivel global, consolidando su presencia en el continente americano. Esta estrategia se ve consolidada con esta propuesta de Milei”, sostuvo.

Javier Milei y Donald Trump, reunidos en Nueva York

Por su parte, Merke explicó que el espacio reforzaría el alineamiento sin ambigüedades de Argentina con Estados Unidos, mientras Trump ve a Milei como “socio ideológico regional, útil para proyectar influencia en América Latina”. A su vez, la estrategia “potencia el vínculo entre ambos países”, dijo Laporte.

El impulso de Milei a un bloque regional implica un cambio en su política exterior -hasta ahora centrada en las relaciones bilaterales-, señalaron.

“Es un giro bastante importante porque hasta ahora la política exterior de Milei fue explícitamente bilateral, muy personalizada. La idea de un bloque regional introduce una lógica distinta”, indicó Negri.

Por su parte, Busso agregó otra arista de este cambio: “Los vínculos que había planteado con la región eran de baja envergadura”.

Los presidentes José Raúl Mulino (Panamá), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay) y el canciller Fernando Aramayo (Bolivia) durante la cumbre del Mercosur EVARISTO SA - AFP

Los analistas sostuvieron que Milei, entre los posibles integrantes del espacio, es el que concentra el mayor impacto mediático, el que “empuja como nadie la narrativa contra el socialismo” y el que preside el país con mayor peso. Sin embargo, Busso advirtió: “Entre llamar la atención y ser un verdadero líder hay una distancia considerable”.