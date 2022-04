Qué trámite cambia desde mañana para poder cobrar las jubilaciones

A partir de mañana, viernes 8 de abril, el Banco Nación dejará de pedir la fe de vida como requisito para poder acceder a las jubilaciones y pensiones que abona en sus sucursales de todo el país. Se trata de cerca de 3 millones de prestaciones, entre las contributivas y las no contributivas. De esta manera, el banco estatal se suma al Provincia y al Bancor, que directamente no volvieron a requerir, a partir del 1° de marzo de este año y luego de dos años de suspensión generalizada de esa exigencia, la prueba de supervivencia. Con respecto a otras entidades que intermedian en estos pagos, por ahora no hubo anuncios de modificaciones, por lo que se seguirá pidiendo el trámite tal como ocurre desde el mes pasado.

El regreso del trámite de fe de vida para acceder a los beneficios liquidados por la Anses es un tema que trajo quejas por parte de los jubilados y malestar en muchos bancos. En septiembre de 2020, el Gobierno había prometido que, en virtud de un trabajo hecho entre el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el organismo de la seguridad social y otras áreas de la administración pública, ya no volvería a requerirse más esa gestión. “El Estado va a simplificar la vida a millones de argentinos y argentinas, que además de no tener que dar más Fe de Vida para cobrar sus jubilaciones, podrán obtener partidas de nacimiento y defunción de forma digital”, se había expresado en aquel momento, en un comunicado publicado en la página oficial Argentina.gob.ar, junto al anuncio del lanzamiento de una plataforma digital de “hechos vitales”. Pero eso, finalmente, lo expresado por esa frase no se cumplió.

Con la llegada de la pandemia de Covid-19 y la cuarentena, en marzo de 2020, la Anses había dispuesto la suspensión generalizada del trámite de fe de vida que pedía cada banco. Esa suspensión se prorrogó varias veces hasta que, finalmente, la resolución 277 del organismo previsional, de diciembre de 2021, estableció que la gestión seguiría sin hacerse hasta el 28 de febrero, y que a partir del 1° de marzo los bancos, en su rol de “agentes pagadores”, serían “los únicos responsables” de controlar que nadie perciba haberes correspondientes a personas fallecidas.

Esa normativa también estableció que los bancos no pueden exigir la presencia física de las personas en sus sucursales para acreditar la supervivencia, lo cual los obligó a disponer de otros medios (en algunos bancos ya existían alternativas no presenciales). En muchas entidades el regreso de la fe de vida provocó malestar, porque se considera que es el Estado el que debería procurar contar con la información sobre la muerte de beneficiarios, para garantizar que solo se realicen los pagos que correspondan.

Al estar la responsabilidad de verificar la supervivencia en cabeza de los bancos, porque así lo decidió el Estado, son estas entidades las que deben hacerse cargo del monto de los eventuales pagos indebidos y, además, abonar multas por esos casos. Es por eso que siguen requiriendo la fe de vida. La resolución de fines de 2021 aclara que hay un listado con fechas de defunciones que la Anses envía semanalmente a los bancos, pero establece que eso debe ser considerado solo “a título de colaboración”. Es decir, se les envía información pero no se les garantiza que no estén abonando indebidamente.

En el caso del Banco Nación, se había dispuesto, entre las alternativas, el uso de una app que pide escanear el rostro del titular del beneficio. Pero, ya a fines de febrero, la entidad les había comunicado ya a los jubilados que se estaba trabajando “en conjunto con la Anses y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para desarrollar un mecanismo que reemplace definitivamente el trámite de fe de vida en todo el país”. Finalmente, eso se concreta desde mañana y los beneficios se abonarán ya sin el requisito de haber cumplido con el trámite, más allá de cuál sea el período al que corresponden los haberes, según aclararon fuentes del banco.

Con respecto a los otros bancos que pagan prestaciones de la Anses, al no haberse comunicado cambios, seguirá el requisito de verificar la supervivencia, según lo dispuesto en cada caso, que se consigna a continuación.

Banco Provincia

No debe hacerse ningún trámite. La entidad, que paga unos 1,17 millones de beneficios, anunció hace varios meses que se cotejan datos con la base del Renaper y que no hay necesidad de dar fe de vida.

Banco Ciudad

Quienes tienen hasta 80 años no deben realizar ningún trámite. A los mayores de 80 se les exige probar la supervivencia cada 180 días. Quienes no hayan hecho compras con tarjetas del banco en los 180 días previos al 1° de marzo, tienen desde entonces 60 días para dar su fe de vida, bajo alguna de estas formas:

*Compras presenciales con tarjeta de débito o crédito en cualquier comercio.

*A través del apoderado, que deberá ir a la sucursal con su documento y el del beneficiario.

*Uso de un tótem de la Anses ubicado en una sucursal bancaria, o de un cajero automático habilitado para leer la huella dactilar.

Banco Supervielle

Se debe dar fe de vida todos los meses, a partir de tres días antes de la fecha de cobro, según alguna de estas formas:

*Uso de la app Supervielle Jubilados, con el mecanismo de reconocimiento facial.

*Compras con tarjeta de crédito o débito en comercios adheridos, una opción solo válida para quienes tienen un paquete de productos del banco.

*Uso de los tótems de la Anses o de las cajas rápidas, en ambos casos con la huella dactilar.

Entre jubilaciones, pensiones, asignaciones y planes gestionados por la Anses, en el Supervielle se liquidan unos 1,27 millones de pagos.

Banco de Córdoba (Bancor)

Por la digitalización de los registros civiles de la provincia ya no se pide ningún trámite; eso abarca tanto a los beneficiarios del sistema provincial como a los de la Anses (estos últimos son 120.000).

Banco Columbia

Se pide el trámite mensualmente a los mayores de 80 años y trimestralmente a quienes tienen hasta 80 años.

*Uso de la App Columbia, desde la cual se va a la opción “Fe de vida”, que requerirá fotos del rostro en el momento.

*Compras con tarjetas de crédito y débito, hechas de manera presencial en un comercio incluido en una lista que publica el banco en su página.

*Utilización de un tótem de la Anses con lectura de la huella dactilar.

Banco Macro

La entidad paga más de 700.000 jubilaciones y pensiones.

*Uso de la plataforma digital “Macro Jubilados”, a la que se ingresa a través de la página web del banco. Se requiere una foto del DNI, frente y dorso, y sacar selfies del beneficiario, siguiendo instrucciones del sistema.

*Pago de compras con la tarjeta de débito del banco en comercios.

Banco Comafi

Los canales habilitados para el trámite, que se exige mensualmente, son:

*Compras presenciales con tarjeta de débito por al menos $1000.

*Uso de tótems de la Anses con huella dactilar.

*Si el titular no puede movilizarse, el apoderado o un familiar puede llevar a la sucursal, con el DNI del beneficiario, un certificado de supervivencia firmado por autoridad del geriátrico o del hospital en caso de corresponder, o de la Policía.

Banco Patagonia

La entidad, que liquida unos 220.000 pagos, usa los siguientes canales:

*Patagonia Ebank, ingresando en la página web del banco, con el requisito de tener Token Patagonia (la activación se hace en un cajero automático).

*Tótems de la Anses con uso de la huella dactilar.

*Compras pagadas con tarjetas de crédito o débito del banco.

Banco Itaú

Abona unas 18.000 prestaciones y las opciones para el trámite, que se requerirá trimestralmente, son:

*Pago de compras con tarjeta de débito.

*Uso de un tótem de la Anses con lectura de huella dactilar.

Banco Piano

Cada 30 días se deberá hacer el trámite y podrán usarse estos canales:

*Uso de la app Banco Piano, que requiere tomar fotos del rostro según las indicaciones que da el sistema.

*Utilización de los tótems de la Anses con lectura de la huella dactilar.

*Uso del servicio Extra Cash, que posibilita extraer dinero en efectivo en diferentes comercios.

BIND

Se pide dar fe de vida todos los meses en los casos en que se tenga solo la cuenta de seguridad social; si el jubilado o pensionado tiene productos del banco, la duración de la certificación de supervivencia es de tres o de seis meses (según el paquete de servicios).

*Uso de la App BIND24.

*Compra presencial pagando con tarjeta de débito.

*Utilización de los tótems de la Anses con lectura de huella dactilar.

Credicoop

Quienes tienen 75 años de edad o más deben dar fe de vida mensualmente. Deberán hacerlo a partir de dos días antes de la fecha de cobro. Medios no presenciales habilitados:

*Uso de la tarjeta de crédito o de débito del banco.

Banco Santander

El banco da una opción para hacer la fe de vida de manera digital, mediante el escaneo de un código QR que lleva a seguir los pasos para la toma de fotos del rostro. Y están habilitadas las siguientes opciones:

*Compra con tarjeta de débito en cualquier comercio.

*Uso de un cajero automático con lector de huella digital

BBVA

Las formas alternativas a la presencial son:

*Compra en un comercio con tarjeta de débito (renovación cada 45 días).

*Uso de los tótems de la Anses (renovación cada 90 días).

*Compras del titular del beneficio en el extranjero (renovación cada 45 días).

Banco Galicia

Se admiten, como ocurría hasta la suspensión del trámite, las compras presenciales pagadas con tarjetas emitidas por la entidad.

Banco de Santiago del Estero

La entidad informó que las siguientes maneras de dar fe de vida, además de la modalidad presencial:

*En cualquier horario, dejar en uno de los buzones ubicados en recinto de los cajeros automáticos, un sobre cerrado con la siguiente documentación: certificado médico de supervivencia emitido no más de 10 días antes y fotocopia del DNI firmada por el jubilado o pensionado, con aclaración, número de teléfono y dirección de mail.

*Uso de los tótems con lectura de huella digital ubicados en las sucursales.

*Compras con tarjeta de crédito o de débito en determinados comercios.