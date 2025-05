Quebrantos: disputa millonaria entre ARCA, grandes empresas y contadores

Se desató una pelea entre las compañías y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por los quebrantos impositivos. En una historia que viene de larga data, en los últimos días el fisco salió a la caza de aquellas empresas que actualizaron los quebrantos por inflación, al ofrecerles un plan de pago para deudas “por inconsistencias”. La polémica generó más revuelo cuando empezaron a circular grandes multas por evasión.

Para arrancar, el quebranto significa que una empresa tuvo pérdidas fiscales, es decir, sus gastos fueron mayores a los ingresos gravados. La ley les permite compensar esas pérdidas a futuro, en hasta cinco años, y así reducir la carga tributaria. Pero acá la disyuntiva: mientras que tributaristas, empresarios y hasta la Corte Suprema consideran que los quebrantos se tienen que actualizar por inflación, para el fisco, no.

“Las empresas vienen de años de quebranto. Se dio un juego entre los dólares y la inflación, porque no evolucionaron por sendas iguales. Entonces, por ejemplo, una empresa que tenía mucho inventario tuvo pérdida, porque tenía todos sus activos expuestos a la inflación y sus bienes no se revaluaron. Cada empresa es un mundo y su situación depende de si se endeudaron en pesos, en dólares, son acreedores en pesos, o en dólares. Pero hay una vieja discusión, fruto de mucha disputa, que es el ajuste por inflación impositivo. Porque todos los años donde hubo fuerte inflación y no se hicieron los ajustes, se declaraban ganancias ficticias. Hubo muchos que llegaron a la Corte", explicó Fernanda Laiún, socia de LFS Tax.

Hay un caso que marcó un antes y un después: la Corte Suprema falló en 2022 a favor de Telefónica. En resumen, explicó que el impedimento de considerar la inflación en el impuesto a las ganancias producía un efecto “confiscatorio” y afectaba el derecho a la propiedad. Sin importar que en 2019 la ex-AFIP opinó en su página web que los quebrantos no se actualizaban, las empresas lo empezaron a hacer igual.

En algunos casos, las compañías actualizan los quebrantos por inflación e inician una acción declarativa contra ARCA para que la Justicia se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no de la medida. En otros casos, la empresa manda una multinota y aclara que le corresponde actualizar por inflación en virtud de los antecedentes de la Corte, para así evitar el dolo. Daniel Basualdo

“La AFIP te reclama como si nada y te obliga a litigar, llegar hasta la Corte para tener seguridad jurídica. Lo que pasa es que las empresas se cansaron y empezaron a ajustar por su cuenta, lo cual es lógico. Tienen el fallo de la Corte, tienen de dónde agarrarse. En la Argentina, no hay un tribunal constitucional que saque un fallo y de golpe todo el mundo se adapta a lo que dice el fallo. Acá las sentencias se aplican a cada caso concreto, porque nuestro sistema constitucional es difuso. Pero ARCA insiste y ahora ofrece un plan de pago para quienes actualizaron por inflación, sin condonación de multa ni intereses. Y quiere aplicar multa 46 por defraudación, que implica pagar el doble del impuesto original, cuando es una discusión técnica. Ni que hablar de las denuncias penales, que para eso tiene que haber dolo", sumó Diego Fraga, abogado especializado en derecho tributario, socio de Expansion Business.

La semana pasada, ARCA lanzó un plan de facilidades de pago de hasta 36 cuotas para saldos pendientes de impuesto a las ganancias originado en quebrantos que fueron “computados incorrectamente”.

Los contribuyentes pueden adherirse a este régimen hasta el 31 de julio de 2025 por aquellos períodos fiscales no prescriptos, con un pago a cuenta del 3% del total consolidado y la posibilidad de saldarlo en un lapso de hasta tres años mediante pagos mensuales, iguales y consecutivos.

“El organismo tomó esta iniciativa en virtud de las numerosas inconsistencias registradas en el tratamiento de los quebrantos, ya sea por errores en su cómputo o en su actualización, y que llevaron en muchos casos a una incorrecta determinación de la base imponible", explicaron desde el fisco.

En la página web del organismo, en “Nuestra Parte”, desde esta semana las empresas pueden ver las “inconsistencias” en quebrantos y realizar un seguimiento.

Actualizar el quebranto por inflación es una discusión que viene hace años Andrzej Rostek - Shutterstock

Según pudo saber LA NACIÓN, hay grandes compañías que perderían millones de dólares por esta medida. Otras empresas recibieron multas por defraudación y el temor reinante es que avancen con denuncias penales, que aplican cuando se superan los montos previstos por la Ley Penal Tributaria. “Respetamos la ley y damos un plan de facilidad de pagos”, dijeron fuentes de ARCA.

“Este año el Poder Ejecutivo llamó a Sesiones Extraordinarias para tratar un proyecto de ley para actualizar quebrantos hacia delante, aunque no se reconocía para detrás. Al final no tuvo consenso en el Congreso. ¿Y después? Alguien le vendió canto de sirena al Gobierno de que se fiscalizan a los que tienen quebrantos actualizados van a tener ingresos impresionantes y ARCA salió a fiscalizar, incluso de forma inexplicable. Es algo totalmente desacertado, el camino a seguir es la Justicia. Desconocer la inflación es tapar el sol con una mano y afecta al derecho de propiedad", aseguró César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich.