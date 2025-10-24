Quién es Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan que se reunirá con Milei

Luego de una reunión cónclave con 180 empresarios en el Teatro Colón, Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirán este viernes con Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. El ejecutivo sería un engranaje clave en la financiación que recibiría el Gobierno, después de las charlas que mantuvo durante el último mes con Donald Trump.

Su llegada se da a tan solo dos días de que se lleven adelante una de las elecciones clave para el oficialismo, en la que se renovarán, en la Cámara de Diputados, 127 bancas, y 24 en la Cámara de Senadores. Con gran expectativa, Jamie Dimon busca con su imagen respaldar a La Libertad Avanza y negociar la financiación que le dará al estado argentino, que se espera que sea de 20 millones de dólares, complementando el swap que firmaron Argentina y Estados Unidos.

Jamie Dimon tuvo una reunión por la mañana con Luis Caputo y Horacio Marín (Foto: Redes Sociales)

El cronograma del líder empresarial comenzó con una reunión por la mañana en la que se le brindó un pantallazo del panorama económico y financiero que vive la Argentina de la mano de Luis Caputo y el presidente de YPF, Horacio Marín. Javier Milei no estuvo presente en este primer evento, ya que se encontraba regresando de su último evento de campaña celebrado en Rosario.

Es por eso que su primer cara a cara se dará a las 19 horas en el Museo de Arte Decorativo, sobre la Avenida Libertador. Allí se organizará una cena en honor del Consejo Internacional del JP Morgan que tuvo gran cantidad de reuniones esta semana en Buenos Aires. Hasta el momento se desconoce el temario concreto de la charla, pero el punto clave sería que la Argentina pueda garantizar la posibilidad de tener líneas de crédito.

Justamente, el pasado miércoles el JP Morgan advirtió en un informe los “decepcionantes” resultados de las elecciones legislativas bonaerenses, las cuales habrían generado una “accidentada” suba del dólar, específicamente del 10%, y una caída del 15% de las acciones locales. A su vez, el banco analizó que no se espera una variación impactante en las elecciones legislativas nacionales, aunque un mayor apoyo a La Libertad Avanza podría traer una mejora y respiro al Gobierno en materia económica.

El CEO de JP Morgan se reunirá con Javier Milei (Foto: NA)

La brillante intervención de Jamie Dimon en la crisis financiera de 2008 que lo catapultó

Jamie Dimon tiene 69 años y proviene de una familia de banqueros que data de hace más de dos siglos en Norteamérica.

De joven se formó en la Escuela de Negocios de Harvard y emprendió su camino en Wall Street. Pero el hecho que lo catapultó al estrellato en su sector fue la forma en que logró manejar la crisis financiera que se desató en el año 2008 en los Estados Unidos. Bajo su liderazgo, JP Morgan amplió operaciones, incorporó desarrollos tecnológicos y aumentó su rentabilidad, superando ampliamente a sus competidores.