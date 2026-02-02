Quién es Pedro Lines, el nuevo director del Indec, que está buscando trabajo en LinkedIn

Tras la renuncia de Marco Lavagna, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó al técnico Pedro Ignacio Lines, hasta ahora número dos del organismo, como su reemplazante. Curiosamente, el funcionario aparece en la red social LinkedIn “open to work”, es decir, buscando empleo.

Caputo se refirió a esta insólita situación en una entrevista en Radio Rivadavia: “Lo que pasa es que los sueldos quedaron muy bajos en el sector público”, afirmó.

El ministro fue muy elogioso con Lines: “Es un funcionario de primera, de excelente trayectoria, intachable, que está en el Indec desde hace muchísimos años, que asegura transparencia".

Lines es de Santiago del Estero, se recibió de economista en la UBA y tiene un máster en Economía de la UCEMA. Actualmente, está cursando un máster en Minería de Datos en la Universidad Austral. Hasta hoy, se desempeñaba como director técnico del Indec.

Pedro Lines, nuevo director del Indec

En el organismo coordinaba la elaboración del programa estadístico anual de Argentina. También se encargaba de coordinar el desarrollo de normas técnicas y procedimientos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como de indicadores estadísticos sociales y económicos, entre otras funciones.

Experto en Cuentas Nacionales. Linares fue consultor del gobierno de la provincia de Neuquén y del Centro de Estudios Bonaerenses en temas relacionados con la elaboración de la Matriz Insumo-Producto.

Entre 2000 y 2010 fue ayudante de la Cátedra de Econometría de la Universidad de Buenos Aires. Entre 2005 y 2006 trabajó en la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación en la confección de modelos macroeconómicos de proyecciones y programación financiera.

Durante el periodo 1996-2004 y 2007-2010 trabajó como encargado de las estimaciones de Formación Bruta de Capital, y participó en la elaboración de la Matriz Insumo-Producto 1997 y 2004 en la Dirección de Cuentas Nacionales del INDEC. Según Caputo, dejó el puesto por discrepancias con el manejo del organismo del gobierno kirchnerista.

Entre 2011 y 2015, trabajó como experto en Cuentas Nacionales en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas del gobierno de Qatar.