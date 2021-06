¿Quién va a poner un dólar en la Argentina? Esa pregunta no te la haces desde el punto de vista de la oligarquía, como tratan de instalar, o desde los acaudalados, sino desde la realidad que tenés conocimiento por tu familia, por la empresa en la que trabajas, sea grande o pyme, por las dificultades que atraviesa el país y que, tras el velo de la pandemia, te muestran que la pobreza está en niveles récord.

Este martes se realizó el 38° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Pero lo importante no fue tanto la cumbre (si bien el IAEF es, sin dudas, la institución que nuclea a los principales directivos de nuestros país), sino lo que surgió de ahí.

El empresario argentino Rolando Gonzalez-Bunster, que estaba en República Dominicana, le dijo al auditorio lo que todos piensan, pero que pocos en la Argentina con una mirada endogámica se atreven a decir. “¿Por qué no ponemos un dólar en la Argentina?”, preguntó este empresario.

Nos olvidamos, pero la Argentina sigue con un cepo que no solo no permite comprar dólares, sino que si vos tenés la suerte de invertir en el país, de ganar en base a esfuerzos y trabajo, y sos una multinacional, no podés, como decía el empresario, llevarte parte de esas ganancias justas que hiciste por invertir y poner a riesgo tu capital.

¿Quién va a traer un dólar a la Argentina? El análisis de José del Rio.

La seguridad jurídica en un país en el cual un intendente amanece una mañana y te dice: “Buen día, a partir de ahora si tenés un baldío y es de tu propiedad me lo voy a quedar. Si en ocho años no haces nada con tu propiedad, pasa a ser mía. La voy a expropiar”. Algo que se puede sumar a las palabras del propio presidente Alberto Fernández, que había dicho: “¿Para qué sirven las tierras improductivas?”.

Todo esto, que uno lo ve en el marco de la pandemia con el barbijo todavía en los ojos es lo que está construyendo el día después. Mientras nosotros discutimos esta situación y estamos hablando de qué se puede expropiar o no en Avellaneda, el mundo intenta ver cómo fomentar las inversiones, cómo atraer la economía del conocimiento, cómo generar proyectos que te conviertan en competitivos ese día después.

La moneda argentina no existe. ¿Acaso vos ahorrás en pesos? (Si podés ahorrar, porque son muy pocos los que pueden hacerlo). ¿Para qué vas a ahorrar en pesos si te prometen una inflación y luego supera ampliamente lo prometido? ¿Por qué lo harías si hay un escenario de plan económico que de golpe se borra en 24 horas?, porque suena el teléfono, porque pesa el pragmatismo, porque aparecen las encuestas, porque al Presidente y a la vicepresidenta -a veces en ejercicio presidencial- la realidad los lleva de frente a una situación muy complicada en materia económica.

Este inversor decía: “¿Por qué voy a traer un dólar si me cambian las reglas todo el tiempo, si me prometen que si invierto a largo plazo -sobre todo en energía, que es el rubro en el cual se desempeña- de un día para el otro ven con malos ojos que yo gane un poco de dinero, y me pisan las tarifas, me pisan los márgenes y me dicen que ‘algo habré hecho’? ¿Por qué voy a invertir en un país en el cual de un día para el otro también aparece un gobernador que dice: ‘el plan como está no sirve, hay que cambiarlo todo’?”.

Y cuando las encuestas llegaron, preocuparon sobre todo a Cristina Kirchner, porque su batalla es el 40% del electorado que está en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez, un relevamiento de Management & Fit dice que Mauricio Macri superó a Cristina en el conurbano bonaerense. Imaginá lo que significa eso para el bastión del delfín, en este caso, la vicepresidenta.

En esa encuesta se ve la imagen positiva y negativa de cada uno. Cabe aclarar que no tienen una buena imagen en términos del techo de negatividad.

¿Qué hizo la Argentina para darles otra cachetada a los inversores? El país se abstuvo de condenar la ola de arrestos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Suena lejano, pero, ¿qué pensás que cree un inversor de Estados Unidos cuando mira que la Argentina no condena a un lugar donde meten presos a los opositores, que no condena a un país que dice que está bien que vaya a la cárcel el que piensa distinto? Eso es un “espanta inversiones” literal, explícito.

¿Qué dijimos? “Bueno, nosotros nos abstenemos”. Como nos abstenemos de mirar lo que pasa en Venezuela, y las denuncias son regionales, internacionales. Las denuncias ya son vergonzosas cuando uno ve el silencio que hay en nuestro país respecto de otro régimen como el de Nicolás Maduro. Y estamos construyendo el país de tus hijos, de mis hijos, de nuestros hijos.

La gente no es tonta, va despertando. ¿O acaso crees que no se dieron cuenta todos aquellos que pedían la vuelta de las clases presenciales y las razones que te esgrimían para no volver, de golpe, desaparecieron?. De golpe ese relato se borró. ¿Sabes lo que dicen las encuestas? Que la prioridad y lo que más enojó al electorado con el gobierno nacional, provincial y con la vicepresidenta fue el manejo de la economía -que va a ser un factor determinante para la próxima elección- y el vergonzoso manejo de la educación. Perdón por los adjetivos, que no suelo usarlos, pero en este caso es una cuestión que me llegó a las entrañas, porque la superación en nuestro país está por la educación. Cuando menos nos eduquemos, menos capacidad tenemos de ser distintos, de crecer, de evolucionar, de competir globalmente. Eso no pasa improvisando. Y no es progresismo que 1,5 millones de chicos queden fuera de las aulas, que se queden sin comida y vivan hoy del asistencialismo porque ya no tienen adónde ir.

Además, se revaloriza la moderación. Y vos te preguntás cómo, si hoy estamos hablando de terminar de hecho con un sistema de salud privado: de hecho, no de derecho. Se trató de hacer de derecho y no se logró, entonces de hecho empiezo a limar los márgenes como denunciaron en la Unión Argentina de Salud (UAS).

El modelo económico que estamos viendo para el día después es un modelo para la primavera. Y cuando te cito la estación es porque no estamos pensando en el día después.

Lo que viene:

-Recomposición salarial para mejorar el consumo, porque Cristina Kirchner cree que el 70% de la economía la mueve el consumo.

-Si pensás en corto plazo, quedate tranquilo que congelan las tarifas. Pero si pensás en largo plazo, recordá lo que ocurrió cuando las congelaron por diez años, cuando por ejemplo se cortaba la luz. Vino otro gobierno que empezó a subirlas de una manera demasiado desmedida, vos lo sufriste y lo pagó en las elecciones. Entre un extremo y el otro, está la 9 de Julio.

-Van a ampliar la ayuda social y pondrán más dinero en la calle. Pero la inflación, que estaba empezando no a controlarse pero sí las cuentas macroeconómicas se empezaban a ordenar por la bendición que tiene nuestro país que es el campo y los commodities, de golpe se van a volver a desordenar.

-Se van a postergar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional porque hay que sacar al villano de la escena. Pero eso está latente. El Club de París también está latente.

-Le van a llover del cielo 4.370 millones de dólares al Gobierno que vienen del FMI, y que no te confunda con las jubilaciones, porque el ajuste para eso te da 15 puntos debajo de la inflación.

¿Cuál será la elección cuando el electorado pide moderación? Todo lo contrario: elegir nuevos enemigos, generar un territorio ficcional.