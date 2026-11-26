Si la Argentina hubiera tenido en los últimos 50 años la eficiencia para producir que venía mostrando entre 1950 y 1975, cada trabajador produciría hoy tres veces más de lo que aporta al PBI. Pero la Argentina hizo el recorrido inverso: ésta es la historia de una catástrofe. La productividad, un indicador decisivo para el crecimiento que se calcula midiendo el valor agregado bruto por puesto de trabajo y que determina en definitiva los ingresos de la población, parece entonces uno de los puntos más flojos de la economía y expone de algún modo el estancamiento nacional: se ubica, por lo pronto, en un nivel similar al de 1992.

Así lo indica un trabajo de la consultora Abeceb, de Dante Sica, que toma el valor agregado bruto a precios básicos de 2004 y lo contrasta con la cantidad de empleos, incluidos los informales y los múltiples (pluriempleo), condiciones que probablemente tiren el indicador aún más hacia abajo. El pico de productividad argentina fue en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, lapso en que se dio el mayor salto al respecto en la historia (+2,6%), y desde entonces no volvió a alcanzar nunca ese nivel, a pesar de haberse registrado un repunte significativo entre 2002 y 2008, después de la devaluación de Eduardo Duhalde y durante la administración de Néstor Kirchner.

La productividad se ubica entonces como una de las grandes asignaturas pendientes de la Argentina. Según registros del Indec tuvo en los dos últimos años una recuperación del 2%, pero sólo explicable por el agro (+8,3%) y la minería (+12,4%). En la industria y los servicios, en cambio, casi no se movió: mientras el sector manufacturero subió apenas 0,9% y construcción y finanzas e inmobiliarias se expandieron 1,5% y 4,2% respectivamente, el rubro de electricidad, gas y agua cayó 0,6%, y comercio, hoteles y restaurantes, 0,1 por ciento.

Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro, dice que el cambio de régimen económico ubica por fin a la productividad en el centro de la escena. “Hace tiempo que digo que esta economía está cruzada por dos shocks. El primero es el cambio en la matriz productiva, que obliga a usar los recursos de manera eficiente. Y el segundo, bajar la inflación. Ahora nos damos cuenta de que gran parte de la rentabilidad que tenía la economía argentina era gracias a un negocio financiero motorizado por la inflación: conseguir crédito a tasa fija en pesos, comprar dólares al tipo de cambio oficial o cualquier bien importado al cambio oficial cuando había cepo, y después la inflación licuaba los salarios, los intereses, revalorizaba la mercadería y licuaba la deuda. Se ganaba plata así. Ahora que se resolvió parte de la inflación, perdiste gran parte de ese negocio financiero y la rentabilidad depende de lo que ocurra con la productividad, una palabra que no se usaba hacía mucho tiempo en la Argentina”.

El gráfico que muestra la caída de la productividad en el país Abeceb

Lo que más llama la atención del asunto es que la debacle en la materia se dio mientras el mundo recorría el trayecto opuesto y ganaba eficiencia. Si se mide, por ejemplo, el período comprendido entre 2019 y 2025, como hace el informe, la caída argentina es del 6,7%, muy lejos del comportamiento del resto del planeta, que registró en promedio un aumento del 8%. Lo afirma también otro trabajo, en este caso de Laura Caullo, economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea, que releva la tragedia argentina, pero en la última década, sobre la base de datos de la OIT y la producción en dólares constantes de 2021, ajustados por paridad de poder adquisitivo, lo que permite comparar entre distintas naciones: la disminución de la productividad argentina fue entonces de 4% entre 2016 y 2026, algo que ubica al país en el puesto 34 de peor desempeño en un ranking de 183 con información disponible para ambos años. Y todo, mientras Chile ganaba 15% de eficiencia; Brasil, 6%; Colombia y Perú, 10%; Uruguay, 11%; Paraguay 12%, y el Salvador, 8%. En la región, durante esos diez años, sólo mostraron bajas Venezuela (-51%), Haití (-25%), Bolivia (6%) y México (-1 por ciento).

La Argentina figura 34° entre los países que mayor productividad perdieron entre 2016 y 2026, en un ranking de 183 naciones. Ieral sobre datos de la OIT

La principal característica de esta carrera hacia la ineficiencia es la acumulación de avances y retrocesos. “El problema no fue la falta de mejoras: ninguna sobrevivió a la crisis siguiente”, agrega el trabajo de Sica, que muestra en un gráfico un comportamiento en serrucho. Así, por ejemplo, luego de haberse expandido un 2% entre 1950 y 1975 y un 1% entre 1976 y 1981, la productividad cayó 2% en los 80 (1982-1990). Después tuvo una recuperación fenomenal, +2,6% entre 1991 y 1998 con Menem, pero volvió a bajar con la implosión de la convertibilidad (-1,2% entre 1999 y 2003). Entre 2004 y 2011 volvió a crecer, +1,8%, pero disminuyó 1,2% entre 2012 y 2023. Y desde 2024 sube 2%, pero necesita consolidarse y principalmente propagarse a otros sectores. Hay sin duda una oportunidad con la minería y la energía, cuyas proyecciones indican que multiplicarán por seis sus exportaciones entre 2026 y 2035. Así lo dice el trabajo, que agrega: “La gran pregunta no es si esos sectores ganan productividad, sino cuánta queda en el resto de la economía”.

Los peores y los mejores del mundo. Ieral sobre datos de la OIT

Sin una evolución en la productividad difícilmente se puedan recomponer significativamente la actividad y los ingresos. Y esa es quizá la razón por la que la cantidad de empresas de la Argentina es exactamente la misma que en 2007. Así lo indica un informe de Fundar, que conduce Guido Zack y que indica que el pico más alto de la serie de empleadores, que empieza en julio de 1996, es diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, con una cantidad exacta de 537.879 empresas, momento a partir del cual empieza otra debacle que atraviesa distintos momentos de las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández se ahonda en el último año, ya con Javier Milei. Aquel año, 2011, representó para la Argentina un punto de inflexión en varios sentidos: ya se habían perdido el equilibrio fiscal y el autoabastecimiento energético, se dejó de crear empleo privado registrado en términos netos y se instaló por primera vez el cepo cambiario.

Por eso es relevante el segmento de los sectores que vienen siendo más competitivos. Otro trabajo de Abeceb afirma que sólo el 37% de las pymes del país hizo inversiones en el último año, lo que representa el registro más bajo en 5 años, y en la mayor parte de los casos con capital propio: el crédito a las pequeñas y medianas empresas es de apenas el 1,9% del PBI, algo que contrasta con lo que ocurre en países desarrollados, donde el financiamiento llega al 30%. Ese universo de empresas que podrían considerarse hasta ahora las ganadoras del actual cambio de régimen económico es el que, si la Argentina logra salir adelante, encabezará la recuperación. Los viables del modelo. Una encuesta de la Fundación Observatorio Pyme, que sostiene Techint, dice que en octubre de este año el 33,3% de esas empresas creía que era un buen momento para invertir en maquinaria y equipos. “Aunque el indicador está en baja -dice el informe-, se mantiene por encima de otros episodios recesivos, en un entorno de estabilidad cambiaria”. En efecto, hay años de crisis, como las de 2008, 2009, 2018 o 2020, en los que quienes veían propicio invertir eran muchos menos. Ahí se ve el núcleo productivo pujante que debería traccionar al resto.