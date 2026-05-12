La ecuatoriana María Fernanda Espinosa entra en la carrera para suceder a Guterres en la ONU

GINEBRA.– La disputa por la sucesión del portugués António Guterres al frente de Naciones Unidas comenzó a ganar intensidad este martes con la confirmación de una nueva candidatura latinoamericana y un creciente impulso regional para que, por primera vez en la historia, una mujer quede al frente del organismo multilateral.

Según informó Reuters, María Fernanda Espinosa fue nominada por Antigua y Barbuda para competir por la secretaría general de la ONU. La diplomática ecuatoriana se suma así a una carrera que ya incluye a otras figuras de peso político internacional como Michelle Bachelet, Rebeca Grynspan, Rafael Mariano Grossi y el expresidente senegalés Macky Sall.

María Fernanda Espinosa Instagram

Las elecciones están previstas para fines de este año y quien resulte elegido asumirá el 1 de enero de 2027, en reemplazo de Guterres, cuyo segundo mandato concluye después de una etapa marcada por la pandemia, las guerras en Ucrania y Medio Oriente y crecientes tensiones entre las grandes potencias.

Quién es María Fernanda Espinosa

Espinosa, de 61 años, es una de las diplomáticas más conocidas de Ecuador en el escenario internacional. Fue ministra de Relaciones Exteriores y también de Defensa durante distintos gobiernos ecuatorianos y entre 2018 y 2019 presidió la Asamblea General de la ONU, convirtiéndose en la cuarta mujer en ocupar ese cargo.

Poeta, académica y especialista en temas ambientales y de derechos humanos, desarrolló gran parte de su carrera en organismos multilaterales. Durante su paso por Naciones Unidas impulsó iniciativas vinculadas con igualdad de género, cambio climático, movilidad humana y fortalecimiento del multilateralismo.

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Su nominación por Antigua y Barbuda refleja además una estrategia frecuente en la diplomacia internacional, en la que pequeños Estados patrocinan candidaturas de figuras regionales para ampliar consensos dentro de la Asamblea General.

La apuesta por una mujer

La discusión sobre la sucesión está atravesada por un reclamo que desde hace años impulsan diplomáticos y organizaciones internacionales: que la ONU sea liderada por una mujer por primera vez desde su fundación en 1945.

En ese contexto, la candidatura de Bachelet ganó visibilidad luego de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibiera ayer a la exmandataria chilena en el Palacio del Planalto y explicitara públicamente su respaldo.

Recebi, nesta segunda (11), a ex-presidenta do Chile Michelle Bachelet para tratar de sua candidatura ao cargo de Secretária-Geral da ONU. Discutimos vários temas da agenda internacional e o papel que uma ONU reformada precisa ter para a promoção da paz e do desenvolvimento… pic.twitter.com/2rUnHbqHOQ — Lula (@LulaOficial) May 11, 2026

“Su experiencia como jefa de Estado y su profundo conocimiento de la ONU son cualidades que la respaldan para convertirse en la primera mujer latinoamericana en liderar la organización”, afirmó Lula tras el encuentro, según informó ANSA.

El mandatario brasileño también aprovechó la reunión para insistir con una vieja demanda de Brasil: una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU que amplíe el número de miembros permanentes e incorpore representación latinoamericana.

Los otros candidatos

La chilena Michelle Bachelet llega a la carrera con un perfil de alta proyección internacional. Dos veces presidenta de Chile y exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, es considerada una de las dirigentes latinoamericanas con mayor experiencia en organismos multilaterales. Su gestión al frente de la oficina de derechos humanos estuvo marcada por informes críticos sobre China, Venezuela y Afganistán, lo que le generó apoyos y resistencias.

Otra de las mujeres en competencia es la costarricense Rebeca Grynspan, actual secretaria general de Unctad. Economista y exvicepresidenta de Costa Rica, tiene una extensa trayectoria en desarrollo internacional y ocupó cargos de relevancia en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dentro del sistema de la ONU es vista como una figura de consenso técnico y político.

Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por la Argentina aparece Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que adquirió fuerte protagonismo internacional en los últimos años por las negociaciones nucleares con Irán y la guerra en Ucrania. Diplomático de carrera, con pasado en la Cancillería argentina, mantiene un perfil moderado y una extensa red de vínculos en Washington, Europa y Medio Oriente.

En representación africana figura Macky Sall, presidente de Senegal entre 2012 y 2024 y expresidente de la Unión Africana. Durante su mandato buscó posicionarse como una voz relevante del llamado “Sur Global” y tuvo un rol activo en negociaciones internacionales sobre deuda, seguridad alimentaria y relaciones entre África y Occidente.

Una elección atravesada por la geopolítica

Aunque formalmente el secretario general es elegido por la Asamblea General, la decisión real depende del Consejo de Seguridad y especialmente de sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido—, que tienen poder de veto.

Eso convierte a la elección en un delicado juego diplomático donde pesan no solo las credenciales personales, sino también los equilibrios regionales y las tensiones geopolíticas globales.

América Latina argumenta que le corresponde el turno regional para ocupar el cargo, ya que nunca un latinoamericano dirigió la ONU desde que el peruano Javier Pérez de Cuéllar dejó el puesto en 1991. Pero, además, muchos gobiernos consideran que el contexto internacional vuelve más urgente la llegada de una mujer al máximo cargo del organismo.

Agencias Reuters y ANSA