El velorio silencioso del plazo fijo

La semana pasada el Banco Central confirmó algo que el ahorrista promedio todavía no quiere asimilar: las tasas de interés a un día cerraron en el piso del corredor monetario, la caución operó por debajo del 20% anual, y el Ministerio de Economía anticipó que el sendero de baja va a continuar. Esto se suma a que, en el mismo informe, el Indec dejó la inflación de abril en 2,6% mensual, el mejor número en muchos meses.

Si uno hace la cuenta más básica de la economía doméstica, un plazo fijo tradicional de un banco grande paga hoy entre 1,46% y 1,63% efectivo mensual, lo que significa que pierde frente a una inflación que el propio consenso de mercado proyecta cercana al 2,2% mensual para todo 2026 según el último relevamiento de Focus Economics. Esto es lo que se suele llamar “tasas de interés reales negativas”, que en criollo sería que una vez terminado el plazo fijo, el poder adquisitivo de ese dinero no solo no aumentó producto del cobro de intereses sino que por el contrario mermó. La pregunta entonces es obvia: si la herramienta más popular del ahorro argentino dejó de cumplir su función básica, ¿por qué no vemos un desarme masivo y corrida hacia el dólar? Este y otros temas relacionados, a continuación.

El paraíso del carry y por qué se acabó

Para comenzar el análisis, conviene entender por qué cuesta tanto reaccionar: Entre diciembre de 2023 y el cierre de 2024, el plazo fijo argentino vivió la mejor temporada de su historia reciente, una bonanza tan extraordinaria que ningún ahorrista que la atravesó quería que terminase. Y es que la “bicicleta financiera” en pesos acumuló en los primeros once meses de 2024 un rendimiento del 45% medido en dólares, la mejor performance del carry trade en al menos 32 años.

Un plazo fijo tradicional renovado mes a mes durante ese año entregó 75% en pesos y 49,5% medido a dólar MEP, mientras que la versión UVA llegó a rendir 138,3% en dólares y las acciones del Merval, en el mismo período, ganaron 138,5% en moneda dura, lo cual lo convertía en el escenario perfecto: tasa nominal alta, dólar quieto dentro de la banda, inflación en descenso lento. El ahorrista no tenía que pensar demasiado, dejaba la plata en el banco y al final del mes su patrimonio en dólares crecía solo. Ese ciclo, sin embargo, se construyó sobre una combinación frágil que dependía de dos variables que no son eternas. Por un lado, requería que la tasa en pesos pagara con holgura por encima de la devaluación esperada del dólar. Por el otro, exigía que la inflación bajara más rápido que la tasa, de modo que el rendimiento real fuera positivo. Pero como dice la canción: “todo tiene un final, todo termina”. Hoy ambas condiciones se invirtieron. La política monetaria comprimió las tasas para estimular el crédito y el consumo (el BCRA lo explicitó en su último Informe de Política Monetaria), mientras la inflación, aunque se desacelera, mostró más resiliencia que lo esperado en el primer cuatrimestre. El consenso de FocusEconomics, que reúne a unos cuarenta bancos y consultoras, proyecta una inflación promedio del 30,4% para 2026 y un dólar oficial cerca de $1.686 a fin de año, frente a los $1.425 actuales, lo que implica una devaluación nominal del orden del 18% contra una tasa anualizada del plazo fijo que en los bancos grandes apenas llega al 19%. Las dos piernas de la bicicleta financiera dejaron de pedalear al mismo tiempo.

Las alternativas, según horizonte y espalda financiera

Frente a este escenario, conviene aclarar que el menú de instrumentos para reemplazar (o complementar) al plazo fijo tradicional es hoy mucho más amplio y accesible que hace una década, y se puede armar una estrategia escalonada en función del horizonte de cada peso. Para quien necesita liquidez mensual y no tolera riesgo de mercado, la modalidad más natural es el plazo fijo UVA con pago de subperíodos que lanzó el Banco Nación, que ajusta el capital por inflación a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia y suma una tasa de 4,5% anual con acreditación mensual, aunque exige un plazo mínimo de 90 días o en algunos bancos hasta 180 días. Es un plazo fijo en su estructura, pero diseñado para que el capital no quede atrapado por el avance de los precios.

Para quien acepta operar en el mercado de capitales sin asumir riesgo accionario, los bonos CER del tramo medio, como el TZXD7 con vencimiento en diciembre de 2027 o el TZX28 a junio de 2028, ofrecen hoy rendimientos reales que se ubican entre 2% y 6% por encima de la inflación, según los relevamientos recientes del mercado, ya con cierta compresión respecto de los niveles cercanos al 8% que mostraban a comienzos de año. Los bonos del tramo corto pagan menos en términos reales (incluso tasas reales negativas) porque su atractivo está en la cobertura inmediata, no en el rendimiento adicional. Los fondos comunes de inversión money market mantienen rendimientos cercanos a la caución, sin la inmovilización del plazo fijo y con disponibilidad inmediata, lo que los hace candidatos naturales para la billetera operativa y liquidez transaccional de muy corto plazo. En cuanto al inversor con horizonte largo y estómago para la volatilidad, las acciones del Merval y los CEDEARs ofrecen el escalón siguiente. Los bancos argentinos cotizan hoy a 1,7-1,8 veces valor libro, todavía por debajo del 3x que llegaron a alcanzar en otros ciclos, y el índice en dólares casi duplicó desde el piso preelectoral de octubre, sin agotar la asimetría si el riesgo país continúa descendiendo. La advertencia, sin embargo, es estructural y conviene explicitarla: la volatilidad histórica del Merval en ventanas de diez y veinte años es del 39% anualizada según Delphos Investments, y un análisis de Quantum mostró que un inversor que hubiera comprado el índice en 1997 y mantenido la posición hasta 2022 habría perdido un 28% en dólares, mientras el S&P 500 ganaba 313% en el mismo período. Las acciones argentinas requieren plazo, diversificación y convicción, y son una herramienta de complemento dentro de una cartera, no un reemplazo del plazo fijo. Los CEDEARs, finalmente, permiten acceder a acciones globales como las que componen el S&P 500 desde una cuenta comitente local, con dolarización implícita vía contado con liquidación, y son una manera ordenada de bajar la exposición al peso sin renunciar al crecimiento del capital de largo plazo.

Conclusión

La trampa del plazo fijo en 2026 no es matemática, es cultural. El instrumento más asociado al ahorro responsable en la historia argentina sigue siendo seguro en su sentido nominal, pero dejó de ser refugio en el sentido económico real, y la diferencia es lo que el ahorrista tradicional no está entrenado para ver.

El paraíso del carry que ofreció el primer año del actual gobierno fue una excepción histórica, no una nueva normalidad, y construyó la expectativa errada de que el sistema iba a seguir pagando rendimientos extraordinarios sin esfuerzo de gestión. Hoy, con tasas reales en torno al cero y un consenso de mercado que anticipa nominalidad del dólar al alza, la decisión de no decidir cuesta cara, y costará más cuanto más tarde se asuma. Lo que cambió excede a la tasa de interés. Cambió el contrato implícito entre el ahorrista pasivo y el sistema financiero. Adaptarse no exige convertirse en operador profesional, sino mirar el menú completo, ponderar el horizonte de cada peso y aceptar que el costo de quedarse quieto, en una economía que volvió a moverse, lo paga el que no se entera. La seguimos la semana que viene con más material de Finanzas Personales e Inversiones.