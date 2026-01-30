Reajuste confirmado: cuánto se cobra por la Asignación Universal por Hijo en febrero 2026

Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que deseen saber cuánto se cobra por la Asignación Universal por Hijo en febrero 2026, pueden saber con exactitud la cifra del segundo mes del año, con el reajuste confirmado oficialmente.

En el segundo mes del año impacta un reajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuánto se cobra por la Asignación Universal por Hijo en febrero 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $103.276,21 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $336.282,47 Asignación por Embarazo $103.276,21

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Calendario de febrero de 2026 para Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Cómo presentar la Libreta AUH

Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.

En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH