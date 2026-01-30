Reajuste confirmado: cuánto se cobra por la Asignación Universal por Hijo en febrero 2026
En el segundo mes del año impacta una actualización del 2,85% en esta prestación; cuál es la cifra que reciben los beneficiarios
Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que deseen saber cuánto se cobra por la Asignación Universal por Hijo en febrero 2026, pueden saber con exactitud la cifra del segundo mes del año, con el reajuste confirmado oficialmente.
En el segundo mes del año impacta un reajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuánto se cobra por la Asignación Universal por Hijo en febrero 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:
|Tipo de Asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$103.276,21
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$336.282,47
Asignación por Embarazo
$103.276,21
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Calendario de febrero de 2026 para Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 20 de febrero
- DNI terminados en 8: 23 de febrero
- DNI terminados en 9: 24 de febrero
Cómo presentar la Libreta AUH
Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:
- Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.
- En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.
- Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.
- Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
