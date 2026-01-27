De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026

La popularmente conocida Tarjeta Alimentar, que actualmente se denomina Prestación Alimentar, en el mes de febrero de 2026 tiene los mismos valores que el mes anterior, y su monto depende de la conformación del grupo familiar.

De acuerdo a lo informado por fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, la Prestación Alimentar de este mes es la misma que la de enero, esto significa que la Prestación Alimentar va desde los $52.250 hasta los $108.062, según la cantidad de miembros del grupo familiar.

Esta herramienta de asistencia estatal tuvo su última actualización en junio de 2024, bajo la resolución 181/2024, publicada en el Boletín Oficial.

A cuánto llega la Prestación Alimentar en febrero de 2026

En febrero, los titulares de Prestación Alimentar recibirán los siguientes montos, de acuerdo a la conformación de su grupo familiar.

Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Esta herramienta de asistencia se abona junto a la prestación principal que cobre cada titular del beneficio, por lo que no hay un calendario específico de la Prestación Alimentar, y la fecha de acreditación coincide con el cronograma de la prestación original que diagrama la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de manera mensual.

Quiénes cobran la prestación Alimentar y para qué sirve

La Prestación Alimentar la perciben todos los padres con hijos de hasta 14 años de edad (inclusive) que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). También mujeres embarazadas a partir de los tres meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH y madres con 7 o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas (PNC).

Este instrumento de ayuda estatal tiene como finalidad la cobertura básica de alimentos y bebidas y su implementación es automática, por lo que no hace falta realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio.

La Prestación Alimentar, desde su implementación, permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas y, según consta en el sitio oficial de Capital Humano, se amplió el universo de destinatarios de 1.900.000 a 4.000.000 de personas.

Cuál es la recomendación para cobrar la Tarjeta Alimentar

Para cobrar esta prestación social no es necesario realizar ningún trámite específico, ya que se acredita de manera automática luego de que la Anses realiza un cruce de información a partir de los datos del usuario y así evalúa si corresponde o no el otorgamiento de la Prestación Alimentar.

Por eso, resulta elemental mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico). Para corroborar los datos ingresados, es posible ingresar en Mi Anses en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.