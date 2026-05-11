Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina 2026

El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un ingreso fundamental para los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados, y es importante conocer cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina.

Los trabajadores registrados reciben el aguinaldo el 30 de junio

Este beneficio, que consiste en un sueldo extra anual dividido en dos cuotas, llega a los empleados del sector privado, la administración pública y las empresas del Estado durante el sexto mes del año. También lo perciben los trabajadores registrados, los jubilados y los pensionados del sistema previsional.

Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina

La normativa vigente, establecida por la ley 27.073, determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio. En 2026, esta fecha límite cae martes. No obstante, las empresas cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial, lo cual permite que el depósito llegue a las cuentas de algunos trabajadores hasta el lunes 6 de julio. Esta previsión legal busca garantizar el orden administrativo en la liquidación de haberes.

Cómo calcular el aguinaldo de junio

El cálculo del aguinaldo toma como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el primer semestre del año, que abarca desde enero hasta junio.

En los casos donde el empleado no completó los seis meses de trabajo en la compañía, la liquidación es proporcional al tiempo trabajado. Para estos supuestos, la fórmula aplicada divide el salario máximo por 12 y multiplica el resultado por la cantidad de meses trabajados efectivamente.

Si un trabajador obtuvo un sueldo tope de $100.000 y trabajó un semestre completo, el monto a recibir asciende a $50.000. Es preciso subrayar que el cálculo requiere conocer la fecha exacta del inicio de actividades para mantener la precisión matemática en la compensación.

Para los jubilados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), el pago del aguinaldo ocurre en la misma jornada en que cobran su prestación principal. El organismo define el cronograma según el nivel de ingresos y la terminación del documento nacional de identidad, por lo cual los pagos se distribuyen a lo largo de la segunda, tercera o cuarta semana del mes.

Los interesados deben consultar el calendario difundido por la Anses al comenzar el período para verificar la fecha exacta según su prestación específica.

Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026 Shuttersotck

Quiénes no cobran el aguinaldo de junio

Es importante mencionar quiénes quedan fuera de este esquema de pagos. El aguinaldo no alcanza a los trabajadores informales que carecen de aportes, tampoco a los monotributistas ni a quienes se encuentran fuera del sistema de relación de dependencia laboral. Estas exclusiones definen el alcance del beneficio en la estructura económica del país.

El cumplimiento de esta obligación legal resulta obligatorio para los empleadores y constituye un pilar esencial en el esquema de ingresos de los trabajadores registrados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA