AUH: este es el monto de la Asignación Universal por Hijo en febrero 2026 con el aumento confirmado

Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye mensualmente la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en febrero un incremento en la prestación del 2,85%, en línea con el más reciente índice inflacionario.

De esta manera, en el segundo mes del año impacta un reajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

De cuánto es la AUH en febrero 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Asignación Universal por Hijo: $103.276,21.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $336.282,47.

Asignación por Embarazo: $103.276,21.

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Estas actualizaciones mensuales impactan directamente en la AUH, que está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

Cómo presentar la Libreta AUH

Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH