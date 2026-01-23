AUH: este es el monto de la Asignación Universal por Hijo en febrero 2026 con el aumento confirmado
Este mes la suba de la prestación es de un 2,85%; cuáles son las cifras exactas que se acreditan, según el caso
- 3 minutos de lectura'
Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye mensualmente la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en febrero un incremento en la prestación del 2,85%, en línea con el más reciente índice inflacionario.
De esta manera, en el segundo mes del año impacta un reajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
De cuánto es la AUH en febrero 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:
- Asignación Universal por Hijo: $103.276,21.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $336.282,47.
- Asignación por Embarazo: $103.276,21.
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Estas actualizaciones mensuales impactan directamente en la AUH, que está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.
Cómo presentar la Libreta AUH
Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:
- Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.
- En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.
- Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.
- Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
- 1
Más calor, lluvias irregulares y un respiro térmico breve: el clima que viene para el agro
- 2
Aerolíneas Argentinas venderá pasajes más baratos a quienes quieran venir desde España e Italia
- 3
El gran candidato: De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour
- 4
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 22 de enero