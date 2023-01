Recompra de deuda: dudas en Wall Street y el Fondo busca asegurar las metas del plan

escuchar

WASHINGTON.- La operación de recompra de deuda anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, fue recibida con elogios, dudas y críticas entre inversores y analistas de Wall Street, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) avaló la operación y señaló que mantiene conversaciones con el Gobierno para asegurar que el plan oficial sea consistente con las metas del programa económico de la Argentina.

El equipo del Fondo que comanda Luis Cubeddu, a cargo del programa con la Argentina, mantiene conversaciones sobre la operación con las autoridades para “asegurar su consistencia con los objetivos del programa”, indicaron fuentes del Fondo. Uno de esos objetivos, que el Fondo monitorea con especial atención, es la acumulación de reservas netas de 4800 millones de dólares pautada para este año, una meta más exigente a la prevista originalmente porque el Gobierno acordó elevarla en 800 millones de dólares para aliviar el objetivo de 2022.

La discusión técnica con el organismo se terminó de cerrar el lunes por la noche, indicaron fuentes del Ministerio de Economía, y, dadas las proyecciones que maneja el Gobierno para la economía –que incluyen una merma de los ingresos por la cosecha debido a la sequía, y un ahorro en las importaciones de energía—, el Fondo dio el “OK” para avanzar con la operación. En el Palacio de Hacienda señalaron que el FMI conoce a fondo los detalles de la medida que tejió el equipo de Massa.

Inversores y analistas en Wall Street ofrecieron reacciones dispares al sorpresivo anuncio del Gobierno. Aunque la iniciativa tuvo una buena acogida en el mercado, hubo planteos acerca de su insuficiencia para ayudar a reabrir los mercados de deuda para la Argentina, su financiamiento, y las razones de fondo que llevaron al Gobierno a utilizar dólares para comprar deuda en medio de una fuerte escasez de divisas, los múltiples “cepos”, las limitaciones para importar insumos, y un panorama muy complicado que plantea la sequía que azota al campo. Hubo quienes vieron un objetivo claro: bajar los dólares “financieros”, el MEP y el CCL.

Un informe del banco de inversión J.P. Morgan remarcó que el alivio potencial de la recompra de deuda “parece insuficiente para mejorar las perspectivas de acceso al mercado para la Argentina en el corto plazo”, y apuntó que el financiamiento de la operación “es lo que ha merecido más preguntas”, sobre todo en medio del estrés en las reservas del Banco Central, y el deterioro de las perspectivas para la cosecha del campo este año.

El informe del banco indicó que la operación no impactaría en las reservas netas tal como las mide el Fondo, ya que los recursos salen del Tesoro. Pero el dinero es fungible, y el trabajo de J.P. Morgan resaltó además que esos recursos “excedentes” en depósitos oficiales provienen de préstamos multilaterales y bilaterales, “lo que puede implicar ajustar los objetivos hacia delante según el Memorando de Entendimiento del programa” con el FMI.

Alberto Bernal, de XP Securities, consideró que la operación es “positiva”, aunque insuficiente para generar un vuelco de los mercados. “Creo que la noticia es positiva, mandó un mensaje de willingness to pay [voluntad para pagar], es un mensaje amigable para la inversión, no es de pelea, es de acerquémonos y tengamos una buena relación, bajo ninguna circunstancia diría que es una mala noticia. Que no es suficiente, obviamente que no es suficiente, porque no es tanto dinero”, señaló.

Bernal también dijo que ha percibido más interés en la Argentina desde principios de este año. “Se ha reactivado mucho la conversación con inversionistas, gente preguntando niveles, preguntando macro, preguntando por los candidatos, y eso es una noticia que no se puede desestimar”, señaló.

Más crítico, Diego Ferro, de M2M Capital, dijo que la operación de recompra nunca puede ser mal tomada por el mercado porque es “como si fuera un regalo”. Pero Ferro cuestionó la lógica de la operación ante la delicada situación económica en la que se encuentra la Argentina.

“Cuando uno ve la lógica, no la tiene. En un país que tiene pocas reservas, que tiene un problema de deuda interna y de déficit cuasifiscal enorme, que tiene una sequía que viene muy seria, gastar plata para mejorar la curva, cuando la curva es prácticamente inmejorable porque es un desastre, y encima no va a permitir que la Argentina acceda a fondeo a nivel internacional en el mercado privado, es gastar plata en algo que no tiene mucha lógica”, remarcó Ferro.

Sergi Lanau, exfuncionario del Fondo y analista del Instituto Internacional de Finanzas, también cuestionó el uso de dólares para la operación y dijo que no parecía un “plan sostenible”.

“El plan de recompra de bonos de Argentina implica gastar el 10% de las reservas de divisas utilizables (reservas netas). Llega en un momento en que las reservas ya están cayendo y las exportaciones se debilitarán debido a la sequía. No parece un plan muy sostenible”, dijo Lanau en Twitter.

