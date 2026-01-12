Récord turístico en Brasil gracias a los argentinos

Brasil volvió a batir récords de turismo en 2025 al recibir 9.287.196 llegadas de extranjeros, el mayor volumen jamás observado en la serie histórica, y más de un tercio de ese número se explicó por los argentinos.

En concreto, según datos recientemente publicados por la Agencia Brasileña de Promoción del Turismo Internacional (Embratur), la Argentina se mantuvo como el mayor país emisor, con 3.386.823 turistas. Le siguieron los chilenos, con 801.921 visitantes, y los estadounidenses, que totalizaron 759.637 llegadas. Los viajeros de países europeos, como Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido y España, sumaron en conjunto 1.274.567 visitantes que llegaron a Brasil.

El fenómeno de los argentinos en Brasil encuentra una explicación clave en el contexto cambiario. Según un análisis de la consultora Equilibra, si bien el tipo de cambio efectivo del turismo está 5% por encima del nivel de comienzos de 2025, se encuentra 30% por debajo del promedio histórico desde la salida de la convertibilidad.

A este marco se suma la brecha de precios entre destinos locales y extranjeros. Un relevamiento de la misma consultora sobre paquetes para el verano de 2026 muestra que ir de vacaciones al exterior continúa siendo más barato que hacerlo dentro del país: mientras destinos nacionales como Ushuaia, Villa Carlos Paz o Pinamar cuestan en promedio US$300 diarios, opciones internacionales como Florianópolis bajan a US$200 por día.

La playa Praia Brava en Florianopolis.con mucha presencia de turistas Agentinos� Tomás Cuesta� - LA NACION�

En el mismo sentido, un informe de Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, indicó que la estadía en Mar del Plata es más cara que en Río de Janeiro.

El costo para cuatro personas de pasar dos semanas en Mar del Plata es de US$4816, mientras que en Río de Janeiro es de US$3803. Es decir que alojarse en Río resulta un 21% más barato.

Sin embargo, al sumar el costo de traslado, Mar del Plata se vuelve más barato. Incluyendo pasajes aéreos y un seguro médico internacional, vacacionar en Río de Janeiro supera en US$1334 a Mar del Plata (US$4916).

Brasil tuvo en 2025 un crecimiento del 37,1% en turistas en comparación con 2024, año que, hasta ahora, detentaba el récord histórico, con aproximadamente 6,7 millones de visitantes internacionales.

Además de superar el desempeño del año anterior, el país también superó ampliamente la meta establecida en el Plan Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027. La expectativa para 2025 era alcanzar los 6,9 millones de llegadas internacionales, cifra que se superó en un 34,6%.

El buen desempeño se prolongó hasta el último mes del año. En diciembre de 2025, Brasil registró un crecimiento del 11% en las llegadas de turistas internacionales en comparación con el mismo período de 2024. En total, 896.488 visitantes extranjeros llegaron a destinos nacionales, aproximadamente 90.000 más que en el mismo mes del año anterior.

El resultado consolidó a diciembre como el cuarto mejor mes del año en términos de llegadas internacionales, solo detrás de enero, febrero y marzo.