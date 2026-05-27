Morosidad récord en las familias: Banco Nación lanza un plan para ordenar deudas y refinanciar tarjetas

El Banco Nación (BNA) lanzó un plan que ofrece un “kit de soluciones” para ordenar deudas y refinanciar tarjetas, en un contexto marcado por un nuevo récord de morosidad en los hogares argentinos.

La entidad financiera anunció esta noticia a través de un comunicado el pasado martes 26 de mayo, donde señaló que “cuenta con alternativas que permiten reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente”.

El Banco Nación ofrece herramientas para que sus clientes puedan cumplir sus obligaciones financieras

Y agregó: “A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal”.

Los clientes del BNA interesados en este plan pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles. También está la posibilidad de consultar la información y requisitos vigentes en el sitio oficial de la entidad financiera.

A continuación, estas son las opciones de financiación que ofrece el BNA que se destacan en su “kit de soluciones”:

Consolidación de deudas: es un préstamo personal destinado a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación con sitiación regular o irregular no judicializada. Esta herramienta permite unificar todas tus deudas (tanto en el BNA como en otras entidades) en un solo crédito, lo que facilita la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos. La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.

El “kit de soluciones” que ofrece el NA a sus clientes incluye un préstamo personal de consolidación de deudas Shutterstock