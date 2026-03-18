“Regeneración hidrológica”: Mendoza pone en marcha un proyecto inédito en el país para recargar acuíferos

MENDOZA.- Es una medida inédita en el país, recuperando una técnica ancestral latinoamericana. Se trata del proyecto “Las Amunas”, que se basa en el sistema de “siembra y cosecha de agua”, originaria de Perú, con el objetivo de recargar los acuíferos y seguir apostando a la eficiencia hídrica, además de contrarrestar los riesgos aluvionales.

Esta acción de peso, que se instrumentará por primera vez en la Argentina, es llevada adelante por la reconocida Cervecería y Maltería Quilmes en la provincia cuyana, en una acción público-privada. De hecho, la firma ha logrado reducir 21% el consumo de agua en sus operaciones en el país, con una inversión cercana a los US$9 millones.

Así, como parte de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo, Mendoza será testigo de una nueva iniciativa de “regeneración hidrológica”, orientada a mejorar el llenado de las formaciones geológicas subterráneas en las zonas de montaña.

LA NACIÓN recorrió las instalaciones de la histórica cervecería para conocer, de primera mano, no sólo la producción de sus principales marcas sino cómo realizan la gestión del agua, además de las iniciativas que impulsan para contribuir a la seguridad hídrica de la región.

En este caso, desde la compañía hicieron foco en el proyecto innovador, Las Amunas, que, adaptado al contexto mendocino, contempla la ampliación de una zanja de retención de aproximadamente una hectárea, con el objetivo de incrementar la infiltración de agua al acuífero en alrededor de 800.000 litros anuales, fortalecer la biodiversidad local y complementar la retención de la escorrentía.

Los trabajos, en articulación con el Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia, recién comienzan en el terreno, con pruebas pilotos, en una zona clave de la provincia, el piedemonte mendocino, donde los riesgos aluvionales, por el avance de la construcción, son moneda corriente. De ahí la importancia de estas acciones, no sólo para evitar incidentes de gravedad tras las lluvias sino para recuperar el recurso en esta zona de la cuenca del Río Mendoza, que también llega a la planta.

La propuesta fue seleccionada tras una convocatoria abierta lanzada en 2025, orientada a identificar soluciones innovadoras para la gestión del agua en contextos de escasez hídrica. Así, luego de un proceso de evaluación técnica, se eligió el proyecto presentado por el grupo La Ciudad Posible en alianza con Fundación Hábitat, por su potencial de impacto, escalabilidad y contribución a la regeneración ecosistémica.

“La construcción de Amunas, una sabiduría ancestral, en Mendoza recupera la historia de los aljibes, y sumado a la ciencia contemporánea resulta una inversión estratégica para la seguridad hídrica, la biodiversidad y la resiliencia del oasis mendocino. De esta manera, se aborda de una manera concreta y simultáneamente las tres crisis actuales: déficit hídrico, degradación ecosistémica y riesgo aluvional”, explicó Ana Carolina Herrero, especialista de resiliencia hídrica y climática de La Ciudad Posible y Fundación Hábitat & Desarrollo.

En el marco del Día Mundial del Agua, el Gobierno de Mendoza firmó un convenio con Cervecería y Maltería Quilmes para impulsar un proyecto piloto de regeneración hidrológica en el piedemonte del Área Metropolitana.

En tanto, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, puso en valor la iniciativa. “Necesitamos avanzar en planes de trabajo concretos: no se trata solo de cuidar la fuente, sino de gestionar el agua de manera eficiente, mejorando su uso y su tratamiento. Las soluciones basadas en la naturaleza y el trabajo articulado entre el sector público y privado son claves para fortalecer la seguridad hídrica y el uso sostenible de este recurso en la provincia”, sostuvo la funcionaria.

Juan Mitjans, director de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes, y la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, tras la firma del acuerdo del proyecto de regeneración hidrológica.

Bajo este contexto y con nuevos proyectos en marcha, como el que se presentó en la provincia cuyana, la empresa anunció una mejora del 21% en la eficiencia hídrica en sus cervecerías y plantas de Argentina, equivalente a 846.000 piletas olímpicas de agua, en los últimos cinco años, consolidando una tendencia sostenida de reducción en el consumo del recurso, contaron a LA NACIÓN.

“Estos avances son resultado de una gestión eficiente interna que lleva adelante la compañía sostenida en tres pilares: reducción del consumo en cervecerías y plantas de gaseosas mediante nuevas tecnologías, reúso interno de efluentes tratados y reutilización comunitaria del agua de efluente tratada para, limpieza de espacios, riego de cultivos restringidos y uso industrial”, explicaron desde la firma, que lleva invertidos más de 8,6 millones de dólares en iniciativas de eficiencia y resiliencia hídrica.

En las acciones de gestión eficiente, la compañía hace reúso interno de efluentes tratados y reutilización comunitaria del agua de efluente tratada.

La compañía también impulsa en Mendoza distintas iniciativas orientadas a mejorar la disponibilidad y calidad del agua, entre ellas el Fondo de Agua del Río Mendoza, programas de restauración de biodiversidad como Sumá Nativas y alianzas para el monitoreo ambiental y la prevención de incendios forestales, como Satellites on fire, a disposición del Plan Provincial del Manejo del Fuego del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, que integra en una sola plataforma satélites, cámaras en torres y una IA propia para detectar, alertar y monitorear incendios en tiempo real en más de 9,1 millones de hectáreas.