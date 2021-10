Restricciones a las importaciones: el Banco Central flexibilizará las medidas, pero “garantizando la estabilidad del mercado”

Cuando faltan tres días para que finalicen las restricciones al pago anticipado de importaciones, en el Banco Central se limitaron a señalar que se “flexibilizará las medidas tras escuchar las necesidades de las cámaras empresarias con las que se estuvo trabajando”. Sin embargo, al mismo tiempo, indicaron se tomará en cuenta “garantizar la estabilidad del mercado”. Mañana se espera que en la reunión de directorio estén las precisiones.

A comienzo de mes, la entidad dispuso que, hasta el 31, los pagos de importaciones se deberán cursar a partir de que ingresen los bienes al país y no se podrán realizar en forma anticipada. Según justificaron, el objetivo es acortar las diferencias entre los pagos de importaciones y el valor de la mercadería ingresada, que en los últimos cuatro meses tuvo brechas de entre 300 y 800 millones de dólares.

En las reuniones que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, tuvo con las cámaras empresariales, el sector privado le pidió que se puedan girar los pagos cuando el producto esté llegando a puerto, así se pueden retirar los productos con los documentos en manos sin necesidad de mandarlos a un depósito.

Además, solicitaron volver a la situación anterior de poder acceder al cupo de US$1 millón para el pago de importaciones, y no a los US$250.000 a los que se redujo el monto en la resolución de comienzo de mes. “Se comprometieron a estudiar el tema y dijeron que en esta semana íbamos a tener alguna respuesta. Creemos que será mañana en la reunión de directorio”, dijo en reserva uno de los empresarios reunido con las autoridades del Central.

“Estas medidas afectaron sobre todo a las pymes, que no son habituales importadoras y no pueden imponer estas condiciones de pago con sus proveedores. Al anularse el despacho a vista, las operaciones que venían en esa condición y no pudieron cambiar la documentación a tiempo tuvieron que ir a las terminales a pagar estadía hasta que las puedan sacar o hasta que cambien la reglamentación. Otras directamente perdieron sus operaciones”, agregó el líder de una empresa industrial.

La entidad monetaria impuso trabas a los importadores, luego de que perdiera US$200 millones de reservas en apenas tres días hábiles del mes. En septiembre, además, había vendido US$950 millones. Desde que se aplicaron las restricciones, la entidad pudo comprar las reservas que había perdido y acumula un saldo positivo de US$550 millones.

En el mismo período, también hubo queja de los importadores por la imposibilidad de acceder a la importación de insumos. La empresa de neumáticos Fate envió una carta a sus clientes en la cual advertía que, si se prolongaban las trabas de acceso al dólar, podría verse obligada a parar su producción.