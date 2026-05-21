Advertencia empresaria por las restricciones con el gas: ya hay 130 industrias con cortes en Córdoba

CÓRDOBA.- La Unión Industria de Córdoba (UIC) salió al cruce de las restricciones de gas para industrias -ya afectan a 130- y estaciones de GNC en varias provincias para priorizar hogares, escuelas y hospitales. La entidad subrayó que las intrerrupciones ya “afectan a industrias de la provincia, incluso a empresas con contratos firmes y semifirmes".

La UIC planteó que la situación resulta “especialmente alarmante” porque ocurre antes del período de mayor demanda invernal, “evidenciando una seria falta de previsibilidad en el abastecimiento energético".

El consumo total de gas ronda los 150 millones de metros cúbicos diarios. De ese total, los hogares demandan cerca de 70 millones, el nivel actual se ubica 20% por encima del registrado en el mismo período el año pasado.

“La industria no puede producir bajo incertidumbre diaria ni absorber sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos -describió el comunicado de la UIC-. Cuando una empresa debe reemplazar gas por combustibles más caros, el costo de producir aumenta de manera inmediata". Agregó que el escenario “impacta directamente en la competitividad, reduce la capacidad de producción y agrega presión sobre los precios". Los industriales cordobeses sostuvieron que, en una economía que necesita bajar la inflación, “encarecer los costos industriales va exactamente en la dirección contraria”.

Los mayores problemas en el país se dan, especialmente, en las provincias conectadas al Gasoducto Norte operado por Transportadora Gas del Norte (TGN). Ese conducto viene desde la frontera con Bolivia, atraviesa Salta y Tucumán, pasa por Córdoba y continúa hacia Santa Fe y Buenos Aires.

“En un contexto ya atravesado por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras, sumar incertidumbre energética agrava aún más la situación del sector productivo", precisó el comunicado de la UIC. La institución advirtió que “la energía no puede administrarse con improvisación. La industria necesita reglas claras, previsibilidad y abastecimiento suficiente para producir, invertir, sostener empleo y evitar nuevos aumentos de costos que terminan trasladándose a toda la cadena económica", agregó.

Para finalizar, subrayó que “sin energía suficiente y previsible, la producción se frena, los costos suben, los precios se presionan y la competitividad se deteriora”.

Esta semana hubo una polémica cuando Enarsa terminó aplicando un costo de US$5,16 por millón de BTU para la importación de GNL, un valor 47% superior a la referencia de US$3,50 utilizada previamente por el propio Gobierno para descartar una propuesta privada de Naturgy que buscaba encargarse de la operatoria durante el invierno.

“El precio es el que es.No tiene ningún sentido que el Estado subsidie industrias con el costo del GNL o subsidie la generación”, afirmó Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, durante la 13° Jornada de Energía de Diario Río Negro.